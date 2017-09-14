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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:58
unicdima написав: ЛАД написав: stm написав:
Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его указ от переговоров что бы что? Или переговоры о чём?
Я утверждаю что оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины. А вы?
1. "Зеленский оторван от поставок вооружений" -
Это как?
А так
Хіба не видно чию пропаганду вони хавають?
Їм же кожен день розказують, що Зеленський та Єрмак є зрадниками і займаються здачею України, а захищали Україну Залужний і Кривоніс. І що саме Залужний займався поставками зброї, а не Зеленський.
Зараз вся їхня пропаганда працює на організацію третього Майдану в березні, бо по їхньому Зеленський вже не президент.
Отвечу очень кратко: Татаров должен пасть )))
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:59
fler написав:
Тобто ви за Китайський мирний план? Там одразу після рпв написано про перемовини. І так, цей план, як і ви тут писали, передбачає віддати рф окуповані території.
Після рпв перемовини можливі, і майже гарантовано будуть, бажано в рамках ООН. Захід і Совок десятиліттями вели перемовини, поки той не розвалився. Для досягнення рпв перемовини не потрібні, поки ситуація на фронті патова.
Ні в китайському мирному плані, ні в мене, нема ні слова, що Україна повинна комусь віддати свої території. Країни Балтії відмовились від кордонів39 заради НАТО, ФРН погодилась на повернення окупованї території мирним шляхом.
Заради НАТО нам доведеться розширити тезу Порошенко про політико-правовий шлях повернення Криму на всі окуповані території. Але ми можемо цього не робити. Може воно того і не варте.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:03
pesikot написав:
Но тут появилась позиция у Зеленского, который за мир, "я увидел в глазах Путина мир" и стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведёт
п1дари знищували наші склади з боєприпасами в 2014-2018, тому що знали раніше за всіх, що зеленський буде президентом?. ну це ж дурня.
треба вміти бачити очевидне - вони готувались до великої війни вже тоді, і наші вибори на ці плани ніяк не впливали.
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trololo
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:03
Хтось був у ВМКЦ ЗР?
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unicdima
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:04
trololo написав:
і наші вибори на ці плани ніяк не впливали.
Категорично не згідний: вибори давали +/- кілька років до дати початку "сво"
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:06
Дюрі-бачі написав: trololo написав:
і наші вибори на ці плани ніяк не впливали.
Категорично не згідний: вибори давали +/- кілька років до дати початку "сво"
так, могли трохи посунутись часові рамки, так само впливали вибори в США. але повномасштабний напад був би раніше чи пізніше. інакше вони б складами не займались. іпсошку тоді кацапи теж знатну розганяли, що це наші (порошенко) все покрали і знищують сліди.
для нас був би це 2022 чи 2024 ні на що не вплинуло
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:08
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Два запитання
Перше - совок тримав 62 копійки за долар з 1961 по 1990 рік, ті хто знав курс чорного ринку-ті ходили під статтею про розстріл...
Друге - педерація втратила 30% ( з 70 до 90) за два роки 2022-2023 , який курс чорного ринку - Ви точно не знаєте
Спробуйте тепер щось спрогнозувати беручи курс за основу...Бо 62 копійки в 1989 для совка - казали що гаплик завтра
А 62 копійки в 1961 - казали що совок протримається ще майже 30 років
....
Поки девальвація контрольована - доти все ок з фінансами, очікую після виборів що зроблять 100+ із плавним сповзанням до 150 в кінці року... Як тільки підуть х (ріст в рази) - фінанси співають романси, перемога близько.
Ще раз
В срср - девальвація була контрольованою - 30 років
В Україні - девальвація була контрольованою 8 років 2000-2008_______5 грн/$
___________________________________________4 роки 2008-1013_________8 грн/$
То як можна по курсу - визначити коли він впаде....або впаде Держава?
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budivelnik
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:08
Дюрі-бачі написав: trololo написав:
голову від харму прикрутити,
це треба низький уклін інженерам, які такий перехідник зробили.
це моя фантазія
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:10
свій план lapay
виклав. й до речі у ньому немає гарантій, як й у китайському.
ключове, у плані мають бути гарантії в тому, чи іншому вигляді. а Раша не погодиться на будь-які гарантії - все перемовини закінчилися
але це все у патовій ситуації. яка вона насправді, ми не знаємо. панічні настрої звісно перебільшуються.
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Shaman
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:21
Schmit написав: холява написав:Schmit
Мені не байдуже , коли хтось ,за тисячі кілометрів від фронту ,пише бруд на висновку плітків зібраних з інтернету .
Ви та інші "зарекомендували " себе як самих найвідвертіших стягувачив пліток на форум .
Не подобається гірка правда, волієте сидіти в теплій ванні брехні?
Сумніваєтесь, що це правда - спробуйте спростуйте.
Это делалось не один раз.
Но с Вас как с гуся вода.
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ЛАД
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