|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:25
unicdima написав: ЛАД написав: stm написав:
Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его указ от переговоров что бы что? Или переговоры о чём?
Я утверждаю что оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины. А вы?
1. "Зеленский оторван от поставок вооружений" -
Это как?
А так
Хіба не видно чию пропаганду
вони хавають?
Їм же кожен день розказують, що Зеленський та Єрмак є зрадниками і займаються здачею України, а захищали Україну Залужний і Кривоніс. І що саме Залужний займався поставками зброї, а не Зеленський.
Зараз вся їхня пропаганда працює на організацію третього Майдану
в березні, бо по їхньому Зеленський вже не президент.
й чия ж це пропаганда?
оце про майдан в березні - схоже ваша вигадка від початку до кінця. не зустрічав таке. й команда Порошенка не займається зараз розкачуванням човну - не на часі. а от зелена команда схоже втратила берега - це видно хоча б по діям силових структур, й до кінця війни хоче трошки зачистити політичний ландшафт
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5360
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 559 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:26
trololo написав:
в якості фантазій і теорій - могли голову від харму прикрутити, яка наводиться на радар а-50
без підсвітки
Вона саме така і є, з самого початку.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:27
Denik написав:
Ну і ймовірність стати 200-им на війні в середньому не сильно більша за ймовірність померти в ДТП/ від тяжкої хвороби
ви не ображайтеся, якщо це не так, але з ваших дописів складається враження, що ви служите десь у тилу при штабі. А не хочете в окоп під Авдіївку? Тоді і послухаємо про ймовірність померти як в ДТП.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:27
stm написав: Shaman написав: stm написав:
Вы до сих пор доверяете ООН? Основания, какие действия предприняты ООН, наверное они выгнали рашу, как предполагает их статут?)
знову пограємо в адвоката диявола
ви як юрист маєте розуміти, що все не так просто. на підставі чого виганяти? що Раша почала СВО (як вони кажуть)? так США теж не одну СВО провела свого часу. й тут починаються нюанси, у яких можна надовго загрузнути.
юридичні процедури вимагають часу. й вони йдуть - це й санкції, це й ордер МКС. але це довгий шлях.
моя особиста думка - рішення Заходу - Карфаген має бути знищений. але поки що вони про це не кажуть, мовчки й кропітко роблять свою справу
А я то блондинка и не понимаю, спасибо Шаман. Вы прям не в бровь, а в глаз и так беспристрастно всегда что я просто ржу )))
а ви як завжди так розпливчасто, що й не зрозуміло, що ж малося на увазі.
я десь дав необ'єктивну картинку? чи до чого про неупередженість?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5360
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 559 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:28
trololo написав: pesikot написав:
Но тут появилась позиция у Зеленского, который за мир, "я увидел в глазах Путина мир" и стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведёт
п1дари знищували наші склади з боєприпасами в 2014-2018, тому що знали раніше за всіх, що зеленський буде президентом?. ну це ж дурня.
треба вміти бачити очевидне - вони готувались до великої війни вже тоді, і наші вибори на ці плани ніяк не впливали.
Вони готувались до війни ще за Кучми....
Але ворог не знає точної дати коли він нападе....
Точна дата (+/-місяць) визначається десь за рік-два перед нападом
І передує цій даті два фактора
Стан своїх сил
Стан сил суперника
І напад буде в той момент , коли перевага своїх сил на силами суперника - максимальна...
Тому й виходить
Припустимо що ворог визначив для себе , що нападе коли різниця буде становити 10 разів на його користь...
То якщо ворог збільшував свій потенціал на 1 а ми більше ніж на 0,1- то ця різниця погіршувалась(для ворога)
Порошенко__________________________________________Росія
2015 року – понад 1 910 млн дол. ________________40 млрд_______20 разів
2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; ________________42 млрд_______20 разів
2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; ________________44млрд________16 разів
2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; ________________46млрд________14разів
2019 року – понад 4 млрд дол.; _________________48млрд________12разів
Зеленський_________________________________________Росія
2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.____________50 млрд_______10 разів
2021 року - понад 4 млрд 480 млн доларів_________61 млрд_______13,6разів
Що бачимо з таблички?
Порошенко прийняв критичну різницю і поступово її зменшував....
Зеленський за 2 роки цю різницю погіршив і вивів на рівень 2018 року....
Ворог отримав найкраще співвідношення і атакував.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27141
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:31
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Друге - педерація втратила 30% ( з 70 до 90) за два роки 2022-2023 , який курс чорного ринку - Ви точно не знаєте
Спробуйте тепер щось спрогнозувати беручи курс за основу..
Поки девальвація контрольована - доти все ок з фінансами, очікую після виборів що зроблять 100+ із плавним сповзанням до 150 в кінці року... Як тільки підуть х (ріст в рази) - фінанси співають романси, перемога близько.
це так, поки що ситуація з фінансами в них не настільки критична. чекаємо, бо вона лише погіршується.
чорного курсу в них ще немає. насправді, там дійсно долар був не так задіяний як у нас, нерухомість й депозити в рублях.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5360
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 559 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:34
Banderlog написав:
Слідуючий крок з нашої сторони відмінити закон про заборону і починати переговори.
Який закон про заборону? Приведіть посилання на цей закон, почитаю.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:39
stm написав: unicdima написав:
-----------------------ЛАД
stm написав:
Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его указ от переговоров что бы что? Или переговоры о чём?
Я утверждаю что оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины. А вы?
1. "Зеленский оторван от поставок вооружений" -
Это как?
-----------------------
А так
Хіба не видно чию пропаганду вони хавають?
Їм же кожен день розказують, що Зеленський та Єрмак є зрадниками і займаються здачею України, а захищали Україну Залужний і Кривоніс. І що саме Залужний займався поставками зброї, а не Зеленський.
Зараз вся їхня пропаганда працює на організацію третього Майдану в березні, бо по їхньому Зеленський вже не президент.
Отвечу очень кратко: Татаров должен пасть )))
Вопрос только добавился.
К имевшемуся:
1. Каким образом "Зеленский оторван от поставок вооружений"?
добавляется:
2. Какое отношение к поставкам вооружений имеет Татаров?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28033
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5263 раз.
- Подякували: 4851 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:39
fler написав:
Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину.
Наше високе це хто? В новинах шось не знайшов.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:43
budivelnik написав:
Що бачимо з таблички?
Порошенко прийняв критичну різницю і поступово її зменшував....
Зеленський за 2 роки цю різницю погіршив і вивів на рівень 2018 року....
тобто стрибок у ворога за один рік 50->61 ви не помічаєте? Не очевидно, що це ознака, що ворог почав готуватися до вторгнення?
budivelnik написав:
Ворог отримав найкраще співвідношення і атакував
логічно. Збільшив свої витрати на 20% за один рік і атакував. А що мала зробити Україна? Збільшити на 50% за один рік?
Мда, так товсто маніпулюєте, що навіть не цікаво. Спробуйте трохи якісніше. Чи ви маєте нас за дурнів?
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens
, Water
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9
|624
|
|
|1491
|170345
|
|
|6076
|563768
|
|