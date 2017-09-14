trololo написав: pesikot написав:
Но тут появилась позиция у Зеленского, который за мир, "я увидел в глазах Путина мир" и стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведёт
п1дари знищували наші склади з боєприпасами в 2014-2018, тому що знали раніше за всіх, що зеленський буде президентом?. ну це ж дурня.
треба вміти бачити очевидне - вони готувались до великої війни вже тоді, і наші вибори на ці плани ніяк не впливали.
Вони готувались до війни ще за Кучми....
Але ворог не знає точної дати коли він нападе....
Точна дата (+/-місяць) визначається десь за рік-два перед нападом
І передує цій даті два фактора
Стан своїх сил
Стан сил суперника
І напад буде в той момент , коли перевага своїх сил на силами суперника - максимальна...
Тому й виходить
Припустимо що ворог визначив для себе , що нападе коли різниця буде становити 10 разів на його користь...
То якщо ворог збільшував свій потенціал на 1 а ми більше ніж на 0,1- то ця різниця погіршувалась(для ворога)
Порошенко__________________________________________Росія
2015 року – понад 1 910 млн дол. ________________40 млрд_______20 разів
2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; ________________42 млрд_______20 разів
2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; ________________44млрд________16 разів
2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; ________________46млрд________14разів
2019 року – понад 4 млрд дол.; _________________48млрд________12разів
Зеленський_________________________________________Росія
2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.____________50 млрд_______10 разів
2021 року - понад 4 млрд 480 млн доларів_________61 млрд_______13,6разів
Що бачимо з таблички?
Порошенко прийняв критичну різницю і поступово її зменшував....
Зеленський за 2 роки цю різницю погіршив і вивів на рівень 2018 року....
Ворог отримав найкраще співвідношення і атакував.