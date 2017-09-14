Я так зрозумів, Ви були в Херсоні під час його окупації, та напевно знаєте шо ніякого спротиву в місті не було, ніхто з колаборантів та москалів не загинув.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 19:47
Я так зрозумів, Ви були в Херсоні під час його окупації, та напевно знаєте шо ніякого спротиву в місті не було, ніхто з колаборантів та москалів не загинув.
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ключове - це досягти рпв. В нас вже були з Рашою і угоди, і меморандуми, і вічний мир, як у гітлера з чемберленом. Коиу потрібні якісь гарантії брехливого фюрера?
Гарантія - це наша лінія суровікіна і підземні склади, забиті зброєю. А хто не хотів годувати/голосувати свою армію, зараз годує чужу, в окупації.
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:50
Если и служит, то в каком-нибудь политуправлении (или как там оно сейчас называется).
Причём пропаганда достаточно примитивная, вполне в духе советской.
"Всё хорошо, прекрасная маркиза".
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:57
Збільшити свої витрати на 10% ...і все...
Адже ворогу треба було досягнути критичної різниці 1 до 10...тобто на кожних 1 млрд доларів збільшення - Україна повинна була збільшити на 0,1 млрд...а ми зменшили на 0,5 млрд в той час коли ворог збільшив на 10...
Як бачите - навіть не треба такими як Ви маніпулювати і робити з Вас дурнів...
Зробити Вас гіршими ніж Ви вже є - важкувато буде.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 лют, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:58
Тільки в ваших фантазіях.
От спробуйте спростуйте хоча б перші 5-10 хв з цього відео.
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:02
Water
Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD
За наявними даними, колона автомобілів із главою МЗС виїхала у бік Чорного моря, щоб відвідати там опріснювальну станцію. Вона знаходиться за 50 км від лінії фронту.
Дорогою на станцію до колони машин наблизився російський розвідувальний безпілотник. Зазвичай за його появою слідує атака з повітря.
В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні, водії почали намагатися уникнути дрона. Але він летів за колоною, переслідуючи їх.
У результаті, їм вдалося відірватися, дрон відлетів геть. Але візит на станцію скасували.
Знаю, що там був голова МЗС Кулеба і хтось із військових високого рангу. Звісно, що Кіма я не рахую. В Мико ходять плітки про ймовірну здачу Херсону. Повбивала б тих очкунів і ждунів..
ПС. Зараз п'ятий раз гуде тривога. Щось там у Криму відбувається. Писали про вибухи у Джанкої, Євпаторії і ще десь.
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
з чого ви взяли, що критичне значення саме 1 до 10? Просто заднім числом порахували? Я ще раз повторю - якщо ворог раптово збільшив свої витрати на 20%, чого раніше не робив, то ясно, що це не просто так. І якби Україна збільшила свої витрати навіть на ті самі 20%, це б не змінило того, що в абсолютному значенні це крихти, порівняно з ворогом.
Я не сперечаюсь, Зеленському є що закинути, але давайте не фантазувати і не придумувати міфічні коефіцієнти, ок?
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:13
Зеленський побував у Львові , відвідав Марсове Поле , порахував кількість поховань( 500 могил) , ознайомився з моїм алгоритмом ( кількість загинувших з 24-02-2022 з Львівщини в три рази більша від кількості поховань на Марсовому) , взнав що Львівщина це 1/20 ( 2 млн) від України (40 млн) і озвучив кількість загиблих воїнів -31 000...
В мене 500 * 3 * 40млн(Україна)/2млн(Львівська область)=30 000
110 000 озвучених раніше мною - в тому пості що озвучував -написано - безповоротні втрати(загиблі+інваліди)
150 000 - загиблі+інваліди+демобілізовані
Тепер хотілось би щоб Малюк ,
Використав СііБебіків не тільки проти військових кораблів, а й проти танкерного флоту педерації , в океані...
Якісь хусити можуть пуляти по танкерам..а ми топити виявляється не можемо...
Головне топити тоді коли йдуть розвантажені - щоб екоактивісти на нас не наїхали , що ми якогось там крабика нафтою облили...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 лют, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:14
рпв без якихось поступок Раші не буде, але вона надто багато хоче. тому коло знову замкнулося...
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