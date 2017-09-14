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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6926692769286929>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:47

  Василь-Рівне написав: Херсон велике місто? Там стріляли з кожного вікна, чи може за весь час окупації не було ЖОДНОГО пострілу з вікна, підкреслюю - ЖОДНОГО !!!

Я так зрозумів, Ви були в Херсоні під час його окупації, та напевно знаєте шо ніякого спротиву в місті не було, ніхто з колаборантів та москалів не загинув. :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ключове, у плані мають бути гарантії в тому, чи іншому вигляді. а Раша не погодиться на будь-які гарантії - все перемовини закінчилися

Ключове - це досягти рпв. В нас вже були з Рашою і угоди, і меморандуми, і вічний мир, як у гітлера з чемберленом. Коиу потрібні якісь гарантії брехливого фюрера?
Гарантія - це наша лінія суровікіна і підземні склади, забиті зброєю. А хто не хотів годувати/голосувати свою армію, зараз годує чужу, в окупації.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:50

  thenewepic написав:
  Denik написав:Ну і ймовірність стати 200-им на війні в середньому не сильно більша за ймовірність померти в ДТП/ від тяжкої хвороби

ви не ображайтеся, якщо це не так, але з ваших дописів складається враження, що ви служите десь у тилу при штабі. А не хочете в окоп під Авдіївку? Тоді і послухаємо про ймовірність померти як в ДТП.

Если и служит, то в каком-нибудь политуправлении (или как там оно сейчас называется).
Причём пропаганда достаточно примитивная, вполне в духе советской.
"Всё хорошо, прекрасная маркиза".
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:57

  thenewepic написав:
  budivelnik написав:Тому й виходить
Припустимо що ворог визначив для себе , що нападе коли різниця буде становити 10 разів на його користь...

То якщо ворог збільшував свій потенціал на 1 а ми більше ніж на 0,1- то ця різниця погіршувалась(для ворога)
Порошенко__________________________________________Росія
2015 року – понад 1 910 млн дол. ________________40 млрд_______20 разів
2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; ________________42 млрд_______20 разів
2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; ________________44млрд________16 разів
2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; ________________46млрд________14разів
2019 року – понад 4 млрд дол.; _________________48млрд________12разів
Зеленський_________________________________________Росія
2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.____________50 млрд_______10 разів
2021 року - понад 4 млрд 480 млн доларів_________61 млрд_______13,6разів

Що бачимо з таблички?
Порошенко прийняв критичну різницю і поступово її зменшував....
Зеленський за 2 роки цю різницю погіршив і вивів на рівень 2018 року....

Ворог отримав найкраще співвідношення і атакував.

тобто стрибок у ворога за один рік 50->61 ви не помічаєте? Не очевидно, що це ознака, що ворог почав готуватися до вторгнення?
логічно. Збільшив свої витрати на 20% за один рік і атакував. А що мала зробити Україна? Збільшити на 50% за один рік?
Збільшити свої витрати на 10% ...і все...
Адже ворогу треба було досягнути критичної різниці 1 до 10...тобто на кожних 1 млрд доларів збільшення - Україна повинна була збільшити на 0,1 млрд...а ми зменшили на 0,5 млрд в той час коли ворог збільшив на 10...
  thenewepic написав:Мда, так товсто маніпулюєте, що навіть не цікаво. Спробуйте трохи якісніше. Чи ви маєте нас за дурнів?
Як бачите - навіть не треба такими як Ви маніпулювати і робити з Вас дурнів...
Зробити Вас гіршими ніж Ви вже є - важкувато буде.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 лют, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:58

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  холява написав:Schmit

Мені не байдуже , коли хтось ,за тисячі кілометрів від фронту ,пише бруд на висновку плітків зібраних з інтернету .
Ви та інші "зарекомендували " себе як самих найвідвертіших стягувачив пліток на форум .

Не подобається гірка правда, волієте сидіти в теплій ванні брехні?
Сумніваєтесь, що це правда - спробуйте спростуйте.

Это делалось не один раз.
Но с Вас как с гуся вода.

Тільки в ваших фантазіях.
От спробуйте спростуйте хоча б перші 5-10 хв з цього відео.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:02

Water

Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD
За наявними даними, колона автомобілів із главою МЗС виїхала у бік Чорного моря, щоб відвідати там опріснювальну станцію. Вона знаходиться за 50 км від лінії фронту.
Дорогою на станцію до колони машин наблизився російський розвідувальний безпілотник. Зазвичай за його появою слідує атака з повітря.
В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні, водії почали намагатися уникнути дрона. Але він летів за колоною, переслідуючи їх.
У результаті, їм вдалося відірватися, дрон відлетів геть. Але візит на станцію скасували.
https://t.me/novostiniko/47151

Знаю, що там був голова МЗС Кулеба і хтось із військових високого рангу. Звісно, що Кіма я не рахую. В Мико ходять плітки про ймовірну здачу Херсону. Повбивала б тих очкунів і ждунів..

ПС. Зараз п'ятий раз гуде тривога. Щось там у Криму відбувається. Писали про вибухи у Джанкої, Євпаторії і ще десь.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Адже ворогу треба було досягнути критичної різниці 1 до 10
з чого ви взяли, що критичне значення саме 1 до 10? Просто заднім числом порахували? Я ще раз повторю - якщо ворог раптово збільшив свої витрати на 20%, чого раніше не робив, то ясно, що це не просто так. І якби Україна збільшила свої витрати навіть на ті самі 20%, це б не змінило того, що в абсолютному значенні це крихти, порівняно з ворогом.
Я не сперечаюсь, Зеленському є що закинути, але давайте не фантазувати і не придумувати міфічні коефіцієнти, ок?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Зробити Вас гіршими ніж Ви вже є - важкувато буде.
ну ображати ви вмієте, не сумніваюсь. Але давайте в майбутньому без маніпуляцій, добре?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:13

Зеленський побував у Львові , відвідав Марсове Поле , порахував кількість поховань( 500 могил) , ознайомився з моїм алгоритмом ( кількість загинувших з 24-02-2022 з Львівщини в три рази більша від кількості поховань на Марсовому) , взнав що Львівщина це 1/20 ( 2 млн) від України (40 млн) і озвучив кількість загиблих воїнів -31 000...
В мене 500 * 3 * 40млн(Україна)/2млн(Львівська область)=30 000
110 000 озвучених раніше мною - в тому пості що озвучував -написано - безповоротні втрати(загиблі+інваліди)
150 000 - загиблі+інваліди+демобілізовані
Тепер хотілось би щоб Малюк ,
СБУ використовує дрони "Sea Baby" як багатоцільову платформу і готує нові сюрпризи РФ, - Малюк Джерело: https://censor.net/ua/n3475383

Використав СііБебіків не тільки проти військових кораблів, а й проти танкерного флоту педерації , в океані...
Якісь хусити можуть пуляти по танкерам..а ми топити виявляється не можемо...
Головне топити тоді коли йдуть розвантажені - щоб екоактивісти на нас не наїхали , що ми якогось там крабика нафтою облили...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 лют, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:14

  lapay написав:
  Shaman написав:ключове, у плані мають бути гарантії в тому, чи іншому вигляді. а Раша не погодиться на будь-які гарантії - все перемовини закінчилися

Ключове - це досягти рпв. В нас вже були з Рашою і угоди, і меморандуми, і вічний мир, як у гітлера з чемберленом. Коиу потрібні якісь гарантії брехливого фюрера?
Гарантія - це наша лінія суровікіна і підземні склади, забиті зброєю. А хто не хотів годувати/голосувати свою армію, зараз годує чужу, в окупації.

рпв без якихось поступок Раші не буде, але вона надто багато хоче. тому коло знову замкнулося...
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