Додано: Нед 25 лют, 2024 20:21

thenewepic написав: budivelnik написав: Адже ворогу треба було досягнути критичної різниці 1 до 10 Адже ворогу треба було досягнути критичної різниці 1 до 10 з чого ви взяли, що критичне значення саме 1 до 10? Просто заднім числом порахували? Я ще раз повторю - якщо ворог раптово збільшив свої витрати на 20%, чого раніше не робив, то ясно, що це не просто так. І якби Україна збільшила свої витрати навіть на ті самі 20%, це б не змінило того, що в абсолютному значенні це крихти, порівняно з ворогом.

Я не сперечаюсь, Зеленському є що закинути, але давайте не фантазувати і не придумувати міфічні коефіцієнти, ок? з чого ви взяли, що критичне значення саме 1 до 10? Просто заднім числом порахували? Я ще раз повторю - якщо ворог раптово збільшив свої витрати на 20%, чого раніше не робив, то ясно, що це не просто так. І якби Україна збільшила свої витрати навіть на ті самі 20%, це б не змінило того, що в абсолютному значенні це крихти, порівняно з ворогом.Я не сперечаюсь, Зеленському є що закинути, але давайте не фантазувати і не придумувати міфічні коефіцієнти, ок?

Просите мене не фантазувати - а самі придумуєте..1 Як я міг ЗАДНІМ числом підігнати коефіцієнт...якщо Ви спочатку на той пост з цифрами відповіли і здурі показали що самі його не зрозуміли2 Для тих хто вірить обіцянкам...бо сам логічно мислити не вміє , а раз не вміє - то й перевіряти прочитане чи почуте - не в стані...Я коефіцієнти - не придумувавЯ спочаткуа - створив табличкуб - побачив який коефіцієнт виходитьв - зробив з побаченого СВІЙ висновок...Але свідкам секти Черчіля сучасності - такі складності не доступні....ПСЯ там постом вище описав свій розрахунок наших втрат...Важко буде мене звинуватити в тому що я підігнав коефіцієнти , бо свої цифри я озвучив на цих сторінках вже приблизно рік тому( по втратах за рік)І ці цифри СЬОГОДНІ озвучив Зеленський....Якби цифри дуже оптимістичні...то чому він їх не озвучував раніше?І тут в мене знову є своя версія...Просто в порівнянні з цифрами втрат цивільного населення, яке ми понесли від того що це населення ніхто не повідомив( офіційна версія Президента - я б втратив 4 млрд доларів ВВП), знову ж приховати це не вдасться - так отЦивільних ми втратили (вбитими і пропавшими без вісти) 100 000+ осіб...Як думаєте - після війни це питання буде тим якевинесе пртендента на другий термін прямо в буцегарню чи ні?