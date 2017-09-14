Просите мене не фантазувати - а самі придумуєте..thenewepic написав:з чого ви взяли, що критичне значення саме 1 до 10? Просто заднім числом порахували? Я ще раз повторю - якщо ворог раптово збільшив свої витрати на 20%, чого раніше не робив, то ясно, що це не просто так. І якби Україна збільшила свої витрати навіть на ті самі 20%, це б не змінило того, що в абсолютному значенні це крихти, порівняно з ворогом.
Я не сперечаюсь, Зеленському є що закинути, але давайте не фантазувати і не придумувати міфічні коефіцієнти, ок?
1 Як я міг ЗАДНІМ числом підігнати коефіцієнт...якщо Ви спочатку на той пост з цифрами відповіли і здурі показали що самі його не зрозуміли
2 Для тих хто вірить обіцянкам...бо сам логічно мислити не вміє , а раз не вміє - то й перевіряти прочитане чи почуте - не в стані...
Я коефіцієнти - не придумував
Я спочатку
а - створив табличку
б - побачив який коефіцієнт виходить
в - зробив з побаченого СВІЙ висновок...
Але свідкам секти Черчіля сучасності - такі складності не доступні....
ПС
Я там постом вище описав свій розрахунок наших втрат...
Важко буде мене звинуватити в тому що я підігнав коефіцієнти , бо свої цифри я озвучив на цих сторінках вже приблизно рік тому( по втратах за рік)
І ці цифри СЬОГОДНІ озвучив Зеленський....
Якби цифри дуже оптимістичні...то чому він їх не озвучував раніше?
І тут в мене знову є своя версія...
Просто в порівнянні з цифрами втрат цивільного населення, яке ми понесли від того що це населення ніхто не повідомив( офіційна версія Президента - я б втратив 4 млрд доларів ВВП), знову ж приховати це не вдасться - так от
Цивільних ми втратили (вбитими і пропавшими без вісти) 100 000+ осіб...
Як думаєте - після війни це питання буде тим якевинесе пртендента на другий термін прямо в буцегарню чи ні?