budivelnik написав:Адже ворогу треба було досягнути критичної різниці 1 до 10
з чого ви взяли, що критичне значення саме 1 до 10? Просто заднім числом порахували? Я ще раз повторю - якщо ворог раптово збільшив свої витрати на 20%, чого раніше не робив, то ясно, що це не просто так. І якби Україна збільшила свої витрати навіть на ті самі 20%, це б не змінило того, що в абсолютному значенні це крихти, порівняно з ворогом. Я не сперечаюсь, Зеленському є що закинути, але давайте не фантазувати і не придумувати міфічні коефіцієнти, ок?
Просите мене не фантазувати - а самі придумуєте.. 1 Як я міг ЗАДНІМ числом підігнати коефіцієнт...якщо Ви спочатку на той пост з цифрами відповіли і здурі показали що самі його не зрозуміли 2 Для тих хто вірить обіцянкам...бо сам логічно мислити не вміє , а раз не вміє - то й перевіряти прочитане чи почуте - не в стані...
Я коефіцієнти - не придумував Я спочатку а - створив табличку б - побачив який коефіцієнт виходить в - зробив з побаченого СВІЙ висновок...
Але свідкам секти Черчіля сучасності - такі складності не доступні....
ПС Я там постом вище описав свій розрахунок наших втрат... Важко буде мене звинуватити в тому що я підігнав коефіцієнти , бо свої цифри я озвучив на цих сторінках вже приблизно рік тому( по втратах за рік) І ці цифри СЬОГОДНІ озвучив Зеленський.... Якби цифри дуже оптимістичні...то чому він їх не озвучував раніше?
І тут в мене знову є своя версія...
Просто в порівнянні з цифрами втрат цивільного населення, яке ми понесли від того що це населення ніхто не повідомив( офіційна версія Президента - я б втратив 4 млрд доларів ВВП), знову ж приховати це не вдасться - так от Цивільних ми втратили (вбитими і пропавшими без вісти) 100 000+ осіб... Як думаєте - після війни це питання буде тим якевинесе пртендента на другий термін прямо в буцегарню чи ні?
fler написав:Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD За наявними даними, колона автомобілів із главою МЗС виїхала у бік Чорного моря, щоб відвідати там опріснювальну станцію. Вона знаходиться за 50 км від лінії фронту.
https://www.bild.de/politik/ausland/pol ... .bild.html Drohnen-Alarm beim Baerbock-Besuch in der Südukraine! Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) musste den Ortsbesuch an einem Wasserwerk bei Mykolajiw am Schwarzen Meer unverzüglich abbrechen – aus Sorge vor einem bevorstehenden Angriff der Russen.
Дронова сигналізація під час візиту Baerbock на південь України! Міністр закордонних справ Анналена Бербок (43 роки, Партія Зелених) була змушена негайно скасувати свій візит на водопровідну станцію поблизу Миколаєва на березі Чорного моря через страх перед неминучою атакою Росії.
Питання, до чого тут Херсонщина?
Востаннє редагувалось Water в Нед 25 лют, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
thenewepic написав:ви не ображайтеся, якщо це не так, але з ваших дописів складається враження, що ви служите десь у тилу при штабі. А не хочете в окоп під Авдіївку? Тоді і послухаємо про ймовірність померти як в ДТП.
По окопам та СПшкам я відбігав своє на Херсонщині. І за 2 роки все зробив, щоб війна з нашого боку стала найбільш технологічною. Дроном я вмів керувати вже на початку травня 2022 року, десь в червні липні 2022 організував першу FPV-шку, коли про них нічого ще особливо не чули. І в армії немає хочу/не хочу, а є накази командира. Ітолку зараз з тієї піхоти на 0, коли із 10 днів тому за день 10 одиниць орківської техніки просто в'їбали FPV, а потім незгорівші добили нічними кумулятивними скидами.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 25 лют, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Як я міг ЗАДНІМ числом підігнати коефіцієнт...якщо Ви спочатку на той пост з цифрами відповіли і здурі показали що самі його не зрозуміли
заднім числом - це взяли готові дані, де в 21 році виходить коефіцієнт 13,6 порівняно з попереднім в 10 і вирішили, що саме 10 - важливе значення. Хоча це абсолютно випадково склалося. Різницю в 5 разів Україна не могла потягнути, а 10, 11 чи 12 - різниці нема.
Denik написав:По окопам та СПшкам я відбігав своє на Херсонщині
і там ймовірність загинути була такою ж, як десь в штабі чи на учбовому полігоні? Очевидно, що ні. Так до чого тут середня ймовірність? Конкретна людина служить в конкретному місці і якщо їй випало бути в окопі, то їй начхати, що десь в штабі ймовірність загинути, як в ДТП. Як думаєте, що вона подумає, як прочитає ваше повідомлення?