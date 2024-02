Додано: Нед 25 лют, 2024 20:25

fler написав: Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD

За наявними даними, колона автомобілів із главою МЗС виїхала у бік Чорного моря, щоб відвідати там опріснювальну станцію. Вона знаходиться за 50 км від лінії фронту. Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILDЗа наявними даними, колона автомобілів із главою МЗС виїхала у бік Чорного моря, щоб відвідати там опріснювальну станцію. Вона знаходиться за 50 км від лінії фронту.

Drohnen-Alarm beim Baerbock-Besuch in der Südukraine!Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) musste den Ortsbesuch an einem Wasserwerk bei Mykolajiw am Schwarzen Meer unverzüglich abbrechen – aus Sorge vor einem bevorstehenden Angriff der Russen.Дронова сигналізація під час візиту Baerbock на південь України!Міністр закордонних справ Анналена Бербок (43 роки, Партія Зелених) була змушена негайно скасувати свій візит на водопровідну станцію поблизу Миколаєва на березі Чорного моря через страх перед неминучою атакою Росії.Питання, до чого тут Херсонщина?