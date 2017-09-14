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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69286929693069316932>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:Я так понимаю вы из окопа под Авдеевкой пишете?
или все таки из "мукачевского котла"
я не в окопі, але і людина, до якої звертаюсь, також не в окопі. А до чого ваше запитання?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якісь хусити можуть пуляти по танкерам..а ми топити виявляється не можемо...
Головне топити тоді коли йдуть розвантажені - щоб екоактивісти на нас не наїхали , що ми якогось там крабика нафтою облили...

грета тумберг???
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:47

  thenewepic написав:
  Прохожий написав:Я так понимаю вы из окопа под Авдеевкой пишете?
или все таки из "мукачевского котла"
я не в окопі, але і людина, до якої звертаюсь, також не в окопі. А до чого ваше запитання?

У него это обычное обострение, не обращайте внимания
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:48

  Прохожий написав:
  budivelnik написав:Якісь хусити можуть пуляти по танкерам..а ми топити виявляється не можемо...
Головне топити тоді коли йдуть розвантажені - щоб екоактивісти на нас не наїхали , що ми якогось там крабика нафтою облили...

грета тумберг???

Штурмовик Будівельник
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:52

  thenewepic написав:
  budivelnik написав:Як я міг ЗАДНІМ числом підігнати коефіцієнт...якщо Ви спочатку на той пост з цифрами відповіли і здурі показали що самі його не зрозуміли

заднім числом - це взяли готові дані, де в 21 році виходить коефіцієнт 13,6 порівняно з попереднім в 10 і вирішили, що саме 10 - важливе значення. Хоча це абсолютно випадково склалося. Різницю в 5 разів Україна не могла потягнути, а 10, 11 чи 12 - різниці нема.
Логіка - це не ваше
Ваше це сліпа віра і надія на геній Черчіля сучасності....
Беремо ще раз табличку

Порошенко_______Україна___________Росія___________втрати вбитих__
2015 року – понад 1 910 млн дол. __40 млрд_______20 разів____907___воюєм
2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; __42 млрд_______20 разів____519___закінчуємо
2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; _44млрд________16 разів_____323
2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; _46млрд________14разів______204
2019 року – понад 4 млрд дол.; ___48млрд________12разів______163
Зеленський_________________________Росія
2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.__50 млрд__10 разів_____91
2021 року - понад 4 млрд 480 млн дол__61 млрд___13,6разів___131

Що бачите?
В стані звязати інтенсивність бойових дій з кількістю загиблих?
В стані звязати різницю між витратами і кількість загиблих
В стані зрозуміти , що країна з територією в 17 100 000 км кв потребує в десять разів більше витрат для захисту своєї території
ніж країна з площею в 30 разів меншою - 660 000 км кв

Тому ще раз
викиньте рожеві окуляри і займіться справою...- підвищенням власної кваліфікації по роботі з статистичною інформацією..а то застрягли в третьому класі...

Тобто
Для росії -критичним співвідношенням було 1 до 14 , а не 1 до 10
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 лют, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:і там ймовірність загинути була такою ж, як десь в штабі чи на учбовому полігоні? Очевидно, що ні. Так до чого тут середня ймовірність? Конкретна людина служить в конкретному місці і якщо їй випало бути в окопі, то їй начхати, що десь в штабі ймовірність загинути, як в ДТП. Як думаєте, що вона подумає, як прочитає ваше повідомлення?

Тоді у орків ще був безлімітний бк. І типовий обстріл був по 60 приходів. Не знаєш-не пизди.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:55

  thenewepic написав:
  Прохожий написав:Я так понимаю вы из окопа под Авдеевкой пишете?
или все таки из "мукачевского котла"
я не в окопі, але і людина, до якої звертаюсь, також не в окопі. А до чого ваше запитання?

Людина до якої ти звертаєшся в ЗСУ. Ти теж в ЗСУ ?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:57

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:Тільки в ваших фантазіях.
От спробуйте спростуйте хоча б перші 5-10 хв з цього відео.

та запросто
Зображення
це я лише 2 хвилини прослухав Юркову брехню.

І що тут спростовано?
Так, Україна була на ринку зброї, підприємства виробники виконували іноземні контракти і що? У 2022 "арабські" Стугни навіть стріляли по москалям.

Продавати старі радянські запаси це виконувати контракти ?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 20:57

  antey1969 написав:
  thenewepic написав:
  Прохожий написав:Я так понимаю вы из окопа под Авдеевкой пишете?
или все таки из "мукачевского котла"
я не в окопі, але і людина, до якої звертаюсь, також не в окопі. А до чого ваше запитання?

У него это обычное обострение, не обращайте внимания

ого
пришло подкрепление из "немецкого котла"
отличная компания
давайте парни, больше экспрессии!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:В стані зрозуміти , що країна з територією в 17 100 000 км кв потребує в десять разів більше витрат для захисту своєї території
ніж країна з площею в 30 разів меншою - 660 000 км кв
початкові дані правильні. Висновок - повністю придуманий вами. Коефіцієнт 10 не базується ні на чому, взятий просто зі стелі. До чого тут взагалі захист території? Зараз на Росії тратять гіганські суми на війну. Більші, ніж у 2021. Що з них йде на захист власної території, а що на наступ на Україну?
thenewepic
 
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