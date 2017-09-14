я не в окопі, але і людина, до якої звертаюсь, також не в окопі. А до чого ваше запитання?
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Додано: Нед 25 лют, 2024 20:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:47
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:48
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:52
Логіка - це не ваше
Ваше це сліпа віра і надія на геній Черчіля сучасності....
Беремо ще раз табличку
Порошенко_______Україна___________Росія___________втрати вбитих__
2015 року – понад 1 910 млн дол. __40 млрд_______20 разів____907___воюєм
2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; __42 млрд_______20 разів____519___закінчуємо
2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; _44млрд________16 разів_____323
2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; _46млрд________14разів______204
2019 року – понад 4 млрд дол.; ___48млрд________12разів______163
Зеленський_________________________Росія
2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.__50 млрд__10 разів_____91
2021 року - понад 4 млрд 480 млн дол__61 млрд___13,6разів___131
Що бачите?
В стані звязати інтенсивність бойових дій з кількістю загиблих?
В стані звязати різницю між витратами і кількість загиблих
В стані зрозуміти , що країна з територією в 17 100 000 км кв потребує в десять разів більше витрат для захисту своєї території
ніж країна з площею в 30 разів меншою - 660 000 км кв
Тому ще раз
викиньте рожеві окуляри і займіться справою...- підвищенням власної кваліфікації по роботі з статистичною інформацією..а то застрягли в третьому класі...
Тобто
Для росії -критичним співвідношенням було 1 до 14 , а не 1 до 10
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 лют, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тоді у орків ще був безлімітний бк. І типовий обстріл був по 60 приходів. Не знаєш-не пизди.
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:55
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:57
Продавати старі радянські запаси це виконувати контракти ?
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:57
ого
пришло подкрепление из "немецкого котла"
отличная компания
давайте парни, больше экспрессии!
Додано: Нед 25 лют, 2024 21:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
початкові дані правильні. Висновок - повністю придуманий вами. Коефіцієнт 10 не базується ні на чому, взятий просто зі стелі. До чого тут взагалі захист території? Зараз на Росії тратять гіганські суми на війну. Більші, ніж у 2021. Що з них йде на захист власної території, а що на наступ на Україну?
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