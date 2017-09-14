budivelnik написав:В стані зрозуміти , що країна з територією в 17 100 000 км кв потребує в десять разів більше витрат для захисту своєї території ніж країна з площею в 30 разів меншою - 660 000 км кв
початкові дані правильні. Висновок - повністю придуманий вами. Коефіцієнт 10 не базується ні на чому, взятий просто зі стелі. До чого тут взагалі захист території? Зараз на Росії тратять гіганські суми на війну. Більші, ніж у 2021. Що з них йде на захист власної території, а що на наступ на Україну?
мужик забыл, что все бюджеты всех стран вместе взятых направлены на разрушение нашей территории вследствие боевых действий: оборона это или наступление на нас - любое воздействие на территории Украины; минирование, аналогов которому нет в мире и больше никогда они не будут пригодными для освоения, катастрофические, необратимые потери экономики. да чёрт с этим всем. самая главная катастрофа, которая реально достигается боевыми действиями - генофонд
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 25 лют, 2024 21:12, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD За наявними даними, колона автомобілів із главою МЗС виїхала у бік Чорного моря, щоб відвідати там опріснювальну станцію. Вона знаходиться за 50 км від лінії фронту.
Міністр закордонних справ Анналена Бербок (43 роки, Партія Зелених) була змушена негайно скасувати свій візит на водопровідну станцію поблизу Миколаєва на березі Чорного моря через страх перед неминучою атакою Росії.[/i] Питання, до чого тут Херсонщина?
Кортеж поїхав туди через херсонське шосе (і тим шляхом повернувся назад десь через пару годин, не більше), тому я (будучи свідком) вирішила, що вони поїхали саме на Херсонщину. Тому що виїхати на Чорне море Миколаївщини через Херсонське шосе неможливо.
Ukrainian написав:Людина до якої ти звертаєшся в ЗСУ. Ти теж в ЗСУ ?
я не в ЗСУ, але у мене загинув один родич і один добрий знайомий на цій війні. Вони сиділи не у штабах, а у окопах. Тому я вказав, що виказане твердження (що шанси загинути, як в ДТП) - абсолютно невірне. І мені самому не треба бути в окопі, щоб про це говорити. Це той, хто стверджує протилежне, має доводити це. Наприклад, зі свого досвіду. І, як виявилося, коли він був у окопах, там таки смертність була вища, ніж у середньому. Але кого взагалі хвилює "середнє" значення? Це як з середньою зарплатою. Вам цікава середня зарплата по країні, чи зарплата у вашій галузі?
unicdima написав:та запросто це я лише 2 хвилини прослухав Юркову брехню.
І що тут спростовано? Так, Україна була на ринку зброї, підприємства виробники виконували іноземні контракти і що? У 2022 "арабські" Стугни навіть стріляли по москалям.
Продавати старі радянські запаси це виконувати контракти ?
Знову фантазії. Звідки ви взяли, що продавались старі радянські запаси? От по танках - 2015-18 роки куди? - Тайланд. Саме тоді "Малишева" спромігся виконати контракт, заключений ще в 2011 році. Інші позиції - те саме.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 25 лют, 2024 21:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Логіка - це не ваше Ваше це сліпа віра і надія на геній Черчіля сучасності.... Беремо ще раз табличку
Порошенко_______Україна___________Росія___________втрати вбитих__ 2015 року – понад 1 910 млн дол. __40 млрд_______20 разів____907___воюєм 2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; __42 млрд_______20 разів____519___закінчуємо 2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; _44млрд________16 разів_____323 2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; _46млрд________14разів______204 2019 року – понад 4 млрд дол.; ___48млрд________12разів______163 Зеленський_________________________Росія 2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.__50 млрд__10 разів_____91 2021 року - понад 4 млрд 480 млн дол__61 млрд___13,6разів___131
Що бачите? В стані звязати інтенсивність бойових дій з кількістю загиблих? В стані звязати різницю між витратами і кількість загиблих В стані зрозуміти , що країна з територією в 17 100 000 км кв потребує в десять разів більше витрат для захисту своєї території ніж країна з площею в 30 разів меншою - 660 000 км кв
Тому ще раз викиньте рожеві окуляри і займіться справою...- підвищенням власної кваліфікації по роботі з статистичною інформацією..а то застрягли в третьому класі...
Тобто Для росії -критичним співвідношенням було 1 до 14 , а не 1 до 10
початкові дані правильні. Висновок - повністю придуманий вами. Коефіцієнт 10 не базується ні на чому, взятий просто зі стелі. До чого тут взагалі захист території? Зараз на Росії тратять гіганські суми на війну. Більші, ніж у 2021. Що з них йде на захист власної території, а що на наступ на Україну?
1 Я чогось думав що Ви на форумі щоб читати висновки інших людей, а не змушувати всіх думати як ваш кумир 2 Я привів початкові данні, зробив з них висновки...Ви що зробили щоб зрозуміти чужу роботу? Вирішили її обнулити простою заявкою-висновки не вірні? На чому базується ця заявка? 3 В педерації чисельність збройних сил в 5 РАЗІВ більша , ніж чисельність угрупування в Україні. Так , станом на останніх 2 роки -педераційники левову частку своїх гроше+запасів - витрачають на війну в Україні.Тут у них шансів не багато або пан або пропав.. Але в мирний час... Було 150 000 на кордоні з Україною і 1 850 000 не на кордоні з Україною Пропорції вчили? Скільки витрачалось на 150 000 в порівнянні з 1 850 000 Один до Дванадцяти... Ви не знаходите дивним що знову взяли дві офіційні цифри станом на 2022 рік..і в 2024 отримуємо результати в тих межах які я озвучую від 1 до 10...до 1 до 14
Чи знову я маніпулюю?
Таким чином Вам залишається признати що я краще розуміюсь на логіці і цифрах ніж Ви..а раз так То приймаєте без заперечень і на віру ( все одно перевірити не можете) так як це ви робите по відношенню до інформації телемарафону.
А якщо моя інформація вганяє вас у ступор - тоді просто закидаєте в ігнор, щоб зберегти вашу віру до телемарафону.
Шоста тривога в Мико пролунала зараз. У генерала Марченко сьогодні День народження. 46 років. По фото не скажеш. Кацапи вітають - обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега та запускають ракети з Криму на Днепр і не тільки. Також мопеди летять з різних місць.
Бетон написав:мужик забыл, что все бюджеты всех стран вместе взятых направлены на разрушение нашей территории вследствие боевых действий:
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.. а по ділу , чи просто щоб створити вигляд що він розуміє суть дискусії - дурню не важливо... Він як когут - прокукарікав - а там хоч не розсвітай..
Яке відношення співвідношення витрат педерації і України ПЕРЕД війною має до СЬОГОДНІШНЬОГО знищення території України і розмірів допомоги інших Держав , щоб це знищення як можна швидше завершилось?
Ukrainian написав:Людина до якої ти звертаєшся в ЗСУ. Ти теж в ЗСУ ?
я не в ЗСУ, але у мене загинув один родич і один добрий знайомий на цій війні. Вони сиділи не у штабах, а у окопах. Тому я вказав, що виказане твердження (що шанси загинути, як в ДТП) - абсолютно невірне. І мені самому не треба бути в окопі, щоб про це говорити. Це той, хто стверджує протилежне, має доводити це. Наприклад, зі свого досвіду. І, як виявилося, коли він був у окопах, там таки смертність була вища, ніж у середньому. Але кого взагалі хвилює "середнє" значення? Це як з середньою зарплатою. Вам цікава середня зарплата по країні, чи зарплата у вашій галузі?
не дуже бажаю лаятись на ніч , ви би вибачились ...... Деніка знаю давно ....... Щоб щось казати ,як на війні ,треба трохи там побувати .....
fler написав:[Кортеж поїхав туди через херсонське шосе (і тим шляхом повернувся назад десь через пару годин, не більше), тому я (будучи свідком) вирішила, що вони поїхали саме на Херсонщину. Тому що виїхати на Чорне море Миколаївщини через Херсонське шосе неможливо.
Тобто, ви знали хто їде в кортежі і куди саме.
візит на водопровідну станцію поблизу Миколаєва
Тут змішали людей, коней. До чого тут водопровідна станція поблизу Миколаєва та Чорне море? Далі ваше Чорне море Миколаївщини, воно тут зовсім ні до чого. Чи ви не з Миколаєва?