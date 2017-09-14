Додано: Нед 25 лют, 2024 21:21

thenewepic написав: budivelnik написав: Логіка - це не ваше

Ваше це сліпа віра і надія на геній Черчіля сучасності....

Беремо ще раз табличку



Порошенко_______Україна___________Росія___________втрати вбитих__

2015 року – понад 1 910 млн дол. __40 млрд_______20 разів____907___воюєм

2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; __42 млрд_______20 разів____519___закінчуємо

2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; _44млрд________16 разів_____323

2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; _46млрд________14разів______204

2019 року – понад 4 млрд дол.; ___48млрд________12разів______163

Зеленський_________________________Росія

2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.__50 млрд__10 разів_____91

2021 року - понад 4 млрд 480 млн дол__61 млрд___13,6разів___131



Що бачите?

В стані звязати інтенсивність бойових дій з кількістю загиблих?

В стані звязати різницю між витратами і кількість загиблих

В стані зрозуміти , що країна з територією в 17 100 000 км кв потребує в десять разів більше витрат для захисту своєї території

ніж країна з площею в 30 разів меншою - 660 000 км кв



Тому ще раз

викиньте рожеві окуляри і займіться справою...- підвищенням власної кваліфікації по роботі з статистичною інформацією..а то застрягли в третьому класі...



Тобто

Для росії -критичним співвідношенням було 1 до 14 , а не 1 до 10 Логіка - це не вашеВаше це сліпа віра і надія на геній Черчіля сучасності....Беремо ще раз табличкуПорошенко_______Україна___________Росія___________втрати вбитих__2015 року – понад 1 910 млн дол. __40 млрд_______20 разів____907___воюєм2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; __42 млрд_______20 разів____519___закінчуємо2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; _44млрд________16 разів_____3232018 року – 3 млрд 200 млн дол.; _46млрд________14разів______2042019 року – понад 4 млрд дол.; ___48млрд________12разів______163Зеленський_________________________Росія2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.__50 млрд__10 разів_____912021 року - понад 4 млрд 480 млн дол__61 млрд___13,6разів___131Що бачите?В стані звязати інтенсивність бойових дій з кількістю загиблих?В стані звязати різницю між витратами і кількість загиблихВ стані зрозуміти , що країна з територією в 17 100 000 км кв потребує в десять разів більше витрат для захисту своєї територіїніж країна з площею в 30 разів меншою - 660 000 км квТому ще развикиньте рожеві окуляри і займіться справою...- підвищенням власної кваліфікації по роботі з статистичною інформацією..а то застрягли в третьому класі...ТобтоДля росії -критичним співвідношенням було 1 до 14 , а не 1 до 10 початкові дані правильні. Висновок - повністю придуманий вами. Коефіцієнт 10 не базується ні на чому, взятий просто зі стелі. До чого тут взагалі захист території? Зараз на Росії тратять гіганські суми на війну. Більші, ніж у 2021. Що з них йде на захист власної території, а що на наступ на Україну? початкові дані правильні. Висновок - повністю придуманий вами. Коефіцієнт 10 не базується ні на чому, взятий просто зі стелі. До чого тут взагалі захист території? Зараз на Росії тратять гіганські суми на війну. Більші, ніж у 2021. Що з них йде на захист власної території, а що на наступ на Україну?

1 Я чогось думав що Ви на форумі щоб читати висновки інших людей, а не змушувати всіх думати як ваш кумир2 Я привів початкові данні, зробив з них висновки...Ви що зробили щоб зрозуміти чужу роботу?Вирішили її обнулити простою заявкою-висновки не вірні?На чому базується ця заявка?3 В педерації чисельність збройних сил в 5 РАЗІВ більша , ніж чисельність угрупування в Україні.Так , станом на останніх 2 роки -педераційники левову частку своїх гроше+запасів - витрачають на війну в Україні.Тут у них шансів не багато або пан або пропав..Але в мирний час...Було 150 000 на кордоні з Україноюі 1 850 000 не на кордоні з УкраїноюПропорції вчили?Скільки витрачалось на 150 000 в порівнянні з 1 850 000Один до Дванадцяти...Ви не знаходите дивним що знову взяли дві офіційні цифри станом на 2022 рік..і в 2024 отримуємо результати в тих межах які я озвучуювід 1 до 10...до 1 до 14Чи знову я маніпулюю?Таким чиномВам залишається признати що я краще розуміюсь на логіці і цифрах ніж Ви..а раз такТо приймаєте без заперечень і на віру ( все одно перевірити не можете) так як це ви робите по відношенню до інформації телемарафону.А якщо моя інформація вганяє вас у ступор - тоді просто закидаєте в ігнор, щоб зберегти вашу віру до телемарафону.