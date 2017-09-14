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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6929693069316932
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)


Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём.
Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 21:55

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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 21:59

  Бетон написав:мужик забыл, что все бюджеты всех стран вместе взятых направлены на разрушение нашей территории вследствие боевых действий: оборона это или наступление на нас - любое воздействие на территории Украины; минирование, аналогов которому нет в мире и больше никогда они не будут пригодными для освоения, катастрофические, необратимые потери экономики. да чёрт с этим всем.
самая главная катастрофа, которая реально достигается боевыми действиями - генофонд

всі ці проблеми є.
й як висновок - лягати та помирати?.. чи далі чинити опір?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 22:06

  Ukrainian написав:...........
Продавати старі радянські запаси це виконувати контракти ?

Далеко не всё "старі радянські запаси". Танки, например, продавали в т.ч. вполне новые. Искать не буду, посмотрите сами.
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  #<1 ... 6929693069316932
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