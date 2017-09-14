fler написав:Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)
Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём. Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.
Бетон написав:мужик забыл, что все бюджеты всех стран вместе взятых направлены на разрушение нашей территории вследствие боевых действий: оборона это или наступление на нас - любое воздействие на территории Украины; минирование, аналогов которому нет в мире и больше никогда они не будут пригодными для освоения, катастрофические, необратимые потери экономики. да чёрт с этим всем. самая главная катастрофа, которая реально достигается боевыми действиями - генофонд
всі ці проблеми є. й як висновок - лягати та помирати?.. чи далі чинити опір?
Контракт объемом более $240 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ "Оплот" заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта. Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 млн.
Первые 5 боевых машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще 4 – в декабре 2015 года, 10 машин – весной 2016 года. Четвертая партия "Оплотов" была поставлена в Таиланд в ноябре 2016 года.
Завершение контракта по уточненному с таиландской стороной графику было намечено на осень 2017 года.
Якось так.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 25 лют, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
ви придумали коефіцієнт і намагаєтесь придумати які числа взяти, щоб вони відповідали цьому коефіцієнту. При цьому і коефіцієнт вже змінився. Я просто нагадаю ваші ж слова. Спочатку було
budivelnik написав:Припустимо що ворог визначив для себе , що нападе коли різниця буде становити 10 разів на його користь
потім стало
budivelnik написав:Для росії -критичним співвідношенням було 1 до 14 , а не 1 до 10
Коротше, я втомився, продовжувати не буду. З вами сперечатись так само, як з ватанами. Вони будуть крутитись як вужі, але не визнають неправоту путлера і ви так само не ви́знаєте, що фантазуєте.
холява написав:ви би вибачились ...... Деніка знаю давно ....... Щоб щось казати ,як на війні ,треба трохи там побувати
те, що на фронті помирають більше, ніж в тилу - загальновідомий факт. За його озвучення вибачатися не буду. А також хочу додати, що нічого не маю проти Деніка, бути оптимістом завжди добре, це в стократ краще, ніж розводити зраду, але його ура-патріотичні пости (що залишилось ще трохи і ми ось-ось переможемо) в нинішніх умовах невизначеності викликають більше зворотню реакцію. Я памʼятаю, як він це писав ще з осені. Дуже нагадує мем про Арестовича і 2-3 тижні.
thenewepic написав:ви придумали коефіцієнт і намагаєтесь придумати які числа взяти
Пояснюю тим , чий інтелект завершив свій розвиток в 7-му класі середньої школи 1 В науці є правило - істину підтверджує тільки експеримент.. Не теорія, а саме експеримент. Тому Якщо в мене є данні ЕКСПЕРИМЕНТУ... тобто реальні статистичні данні і я на їх підставі висуваю ТЕОРІЮ - то це ще не аксіома, але вже якийсь результат. Отже На підставі того що а - педераційники активно з нами воювали при співвідношенні 1 до 20 б - знижували свою активність практично до нуля , при співвідношенні 1 до 10 в - атакували нас силами які до ВСІХ сил педерації відповідали співвідношенню 1 до 13
Я висуваю теорію, яка говорить наступне Розрахунки Генштабу Педерації говорили про те , що атакувати Україну можна тільки в тому випадку , коли співвідношення затрат на збройні сили України і педерації будуть становити не менше ніж 1 до 12
А тепер ви , не приводячи НІЯКИХ данних експерименту -висуваєте свою теорію яка каже Теорія Будівельника не вірна, бо thenewepic так хочеться
І хто після цього буде виглядати дурнем? Це було складне для вашого розуміння пояснення 2 Є просте пояснення, так би мовити на хлопський розум Якщо щось зелене ( читай 12) Квакає як жаба (читай 10-20) Живе в болоті ( читай 13) Виглядає як жаба ( читай 14) Скаче як жаба ( читай 10) То це ЖАБА.
ПС У світі не буває , щоб можна було підібрати один і той самий коефіцієнт порівнюючи одне і те саме( гроші на армію , розміри армій, величини втрат у війні і так далі) - щоб повністю не звязані величини мали подібні коефіцієнти.... Тобто Якщо Ви розглядаєте співвідношення 10 параметрів і з цих десяти - 8 потрапляють в діапазон - це говорить про те що ці параметри звязані...навіть якщо ви не розумієте через які аргументи. Чим більший профі є людина в данній галузі - тим більше звязаних між собою аргументів у цій галузі вона знайде.
thenewepic написав:Коротше, я втомився, продовжувати не буду.
Я ж вас попереджав свідки секти сонцесяйного в основній своїй масі це примітиви ( до речі чим більша кількість - тим менший середній рівень IQ) хоча розумію що це твердження вже змусило закипіти остатки сірої речовини... тому й писав відразу або спробуйте і якщо бачите що пробувати нічим - закиньте в ігнор, бо подальше спілкування змусить вас прийти до думки що простих рішень не існує..а раз так то треба шукати профі..а от тут з вашим лідером каші не звариш, в нього вже є 5 профі і йому більше не треба...хоча треба признати що певний прогрес йде, в 2019 йому вистарчало всього одного -Богдана.
fler написав:Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)
Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём. Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.
Вас я понимаю. А вот остальных, которые очень грубо наехали на него... Я бы банил за хамство.