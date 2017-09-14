Додано: Нед 25 лют, 2024 22:50

thenewepic написав: ви придумали коефіцієнт і намагаєтесь придумати які числа взяти ви придумали коефіцієнт і намагаєтесь придумати які числа взяти

thenewepic написав: Коротше, я втомився, продовжувати не буду. Коротше, я втомився, продовжувати не буду.

Пояснюю тим , чий інтелект завершив свій розвиток в 7-му класі середньої школи1 В науці є правило - істину підтверджує тільки експеримент..Не теорія, а саме експеримент.ТомуЯкщо в мене є данні ЕКСПЕРИМЕНТУ... тобто реальні статистичні данні і я на їх підставі висуваю ТЕОРІЮ - то це ще не аксіома, але вже якийсь результат.ОтжеНа підставі того щоа - педераційники активно з нами воювали при співвідношенні 1 до 20б - знижували свою активність практично до нуля , при співвідношенні 1 до 10в - атакували нас силами які до ВСІХ сил педерації відповідали співвідношенню 1 до 13Я висуваю теорію, яка говорить наступнеРозрахунки Генштабу Педерації говорили про те , що атакувати Україну можна тільки в тому випадку , коли співвідношення затрат на збройні сили України і педерації будуть становити не менше ніж 1 до 12А тепер ви , не приводячи НІЯКИХ данних експерименту -висуваєте свою теорію яка кажеТеорія Будівельника не вірна, бо thenewepic так хочетьсяІ хто після цього буде виглядати дурнем?Це було складне для вашого розуміння пояснення2 Є просте пояснення, так би мовити на хлопський розумЯкщо щось зелене ( читай 12)Квакає як жаба (читай 10-20)Живе в болоті ( читай 13)Виглядає як жаба ( читай 14)Скаче як жаба ( читай 10)То це ЖАБА.ПСУ світі не буває , щоб можна було підібрати один і той самий коефіцієнт порівнюючи одне і те саме( гроші на армію , розміри армій, величини втрат у війні і так далі) - щоб повністю не звязані величини мали подібні коефіцієнти....ТобтоЯкщо Ви розглядаєте співвідношення 10 параметрів і з цих десяти - 8 потрапляють в діапазон - це говорить про те що ці параметри звязані...навіть якщо ви не розумієте через які аргументи.Чим більший профі є людина в данній галузі - тим більше звязаних між собою аргументів у цій галузі вона знайде.Я ж вас попереджавсвідки секти сонцесяйного в основній своїй масі це примітиви ( до речі чим більша кількість - тим менший середній рівень IQ) хоча розумію що це твердження вже змусило закипіти остатки сірої речовини...тому й писав відразуабо спробуйтеі якщо бачите що пробувати нічим - закиньте в ігнор, бо подальше спілкування змусить вас прийти до думки що простих рішень не існує..а раз так то треба шукати профі..а от тут з вашим лідером каші не звариш, в нього вже є 5 профі і йому більше не треба...хоча треба признати що певний прогрес йде, в 2019 йому вистарчало всього одного -Богдана.