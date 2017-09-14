freeze написав:

fler написав: Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)

Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём.Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.