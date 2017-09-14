Контракт объемом более $240 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ "Оплот" заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта. Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 млн.
Первые 5 боевых машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще 4 – в декабре 2015 года, 10 машин – весной 2016 года. Четвертая партия "Оплотов" была поставлена в Таиланд в ноябре 2016 года.
Завершение контракта по уточненному с таиландской стороной графику было намечено на осень 2017 года.
Якось так.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 25 лют, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)
Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём. Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.
Вас я понимаю. А вот остальных, которые очень грубо наехали на него... Я бы банил за хамство.
budivelnik Пора бы уже освоить что-нибудь кроме арифметики. Например, логику.
«Після» не тотожне «внаслідок» лат. post hoc ergo propter hoc[1]. Один із випадків фальшивої причини, що полягає в тому, що причиново-наслідковий зв'язок ототожнюється з хронологічним. Наприклад, «Сонце встає, тому що півень кукурікає». Тобто «якщо подія X сталася після події Y, значить, подія Y є причиною події X». Не все те, що передує певному явищу в часі, є його причиною. З двох послідовних подій перша здається причиною, друга — наслідком. Джерелом вищевказаної помилки є змішування причинового зв'язку з простою послідовністю в часі. Іноді дійсно здається, що перше явище є причиною, коли передує іншому[2].
Например, из утверждения «через какое-то время после вакцинации человек умер» нельзя вывести, что смерть произошла из-за вакцинации. На здоровье человека влияет множество факторов, которые игнорируют люди, ошибочно воспринимающие хронологическую последовательность как причинно-следственную связь[2]
Shaman написав:а ви як завжди так розпливчасто, що й не зрозуміло, що ж малося на увазі.
я десь дав необ'єктивну картинку? чи до чого про неупередженість?
По необъективной картинке: ООН не связано с МКС - это 2 разные организации. По поводу общего, да всё сложно, но факт что статут ООН предполагает что за каждого члена голосовали, дело не сво для орков. Они сидят там незаконно, но ООН из-за сложностей закрывает глаза. Как адвокату дьявола - это недоработка профессиональная, бывает вы тоже не совершенны. Про беспристрастность: именно Вы мне доставляете удовольствие как человек с завышенной самооценкой (против чего я не имею ничего), абсолютно не замечает именно за собой беспристрастного продавливания собственного мнения (даже если оно и неверное), но всем остальным советует быть не столь активными Это не расплывчато, надеюсь.
Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності
Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
Schmit написав:Знову фантазії. Звідки ви взяли, що продавались старі радянські запаси? От по танках - 2015-18 роки куди? - Тайланд. Саме тоді "Малишева" спромігся виконати контракт, заключений ще в 2011 році. Інші позиції - те саме.
По табличке Уникдима. Видно, что янык из кожи вон лез, чтоб распродать всё оружие. В этой сфере он был крайне эффективен.
Из советских запасов при порохе были реализованы вертолёты, ракетные пусковые и, возможно, некоторые артсистемы. Есть вероятность по старым контрактам со времён яныка. Остальное это наше производство.