1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
І? Це Закон? Константували неможливість проведення переговорів з пуйлом? Схоже пуйло образився шо з ним ніхто не хоче вести переговори й каже шо Україна законодавчо заборонила вести переговори, а ви це повторюєте.
freeze написав:У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.
Відпустка потрібна чи в медроті повалятися, але без алкоголю.