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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6930693169326933
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 07:40

  freeze написав: У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали.

А вам не предлагали лекарства из более сильного ряда? Возможно из списка пкт. Вроде не должно быть с ними проблем в зоне бд. Приведенный вами список это лекарства больше для домохозяек.

Если сейчас этим вопросом серьезно не заняться есть вероятность в будущем стать постоянным пациентом психотерапевта, приблизительно на пожизненное.

Ни в коем случае не употребляет алкоголь. У него последствия куда хуже.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:12

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за скиглення про одне й те саме


Виправляється. В нерухомості пише, сюди - зась!)
Бан животворящий що робить.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:21

  katso написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Слідуючий крок з нашої сторони відмінити закон про заборону і починати переговори.

Який закон про заборону? Приведіть посилання на цей закон, почитаю.


Якнайменш оцей - https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249

Ради національної безпеки і оборони України

від 30 вересня 2022 року

1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

І? Це Закон? Константували неможливість проведення переговорів з пуйлом?
Схоже пуйло образився шо з ним ніхто не хоче вести переговори й каже шо Україна законодавчо заборонила вести переговори, а ви це повторюєте.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.

Відпустка потрібна чи в медроті повалятися, але без алкоголю.
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