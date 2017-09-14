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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69316932693369346935>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 07:40

  freeze написав: У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали.

А вам не предлагали лекарства из более сильного ряда? Возможно из списка пкт. Вроде не должно быть с ними проблем в зоне бд. Приведенный вами список это лекарства больше для домохозяек.

Если сейчас этим вопросом серьезно не заняться есть вероятность в будущем стать постоянным пациентом психотерапевта, приблизительно на пожизненное.

Ни в коем случае не употребляет алкоголь. У него последствия куда хуже.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:12

fler ,

за скиглення про одне й те саме


Виправляється. В нерухомості пише, сюди - зась!)
Бан животворящий що робить.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:21

  katso написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Слідуючий крок з нашої сторони відмінити закон про заборону і починати переговори.

Який закон про заборону? Приведіть посилання на цей закон, почитаю.


Якнайменш оцей - https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249

Ради національної безпеки і оборони України

від 30 вересня 2022 року

1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

І? Це Закон? Константували неможливість проведення переговорів з пуйлом?
Схоже пуйло образився шо з ним ніхто не хоче вести переговори й каже шо Україна законодавчо заборонила вести переговори, а ви це повторюєте.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.

Відпустка потрібна чи в медроті повалятися, але без алкоголю.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За оцінками експертів із протезування, кількість ампутантів в Україні близько 50 тисяч. Київська благодійна організація Houp Foundation оцінює кількість серйозних поранень, викликаних війною, у 200 тисяч осіб, і з них близько 10% серйозних травм зазвичай потребують ампутації, пише видання The Wall Street Journal

І всього 30 тис загиблих?

Порошенко сказав, що зробив ризиковані інвестиції (200млн) в розробку пересувних РЕБ, які, слава богу (перехрестився) стали успішними.
І почали падати кацапські ракети. Совпадєніє?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 09:15

  lapay написав:
За оцінками експертів із протезування, кількість ампутантів в Україні близько 50 тисяч. Київська благодійна організація Houp Foundation оцінює кількість серйозних поранень, викликаних війною, у 200 тисяч осіб, і з них близько 10% серйозних травм зазвичай потребують ампутації, пише видання The Wall Street Journal

І всього 30 тис загиблих?

Порошенко сказав, що зробив ризиковані інвестиції (200млн) в розробку пересувних РЕБ, які, слава богу (перехрестився) стали успішними.
І почали падати кацапські ракети. Совпадєніє?

Вообще, в идеале, каждый крупный бизнесмен помимо белых налогов ОБЯЗАН делать подобные инвестиции. Все мы прекрасно знаем как работает "оптимизация" налогов, в частности для крупного бизнеса. Пересичные донатят, порой больше чем это полагается с их дохода, а крупный бизнес пусть вкладывается по взрослому.

Ахметов понял, правда урок дорогой получился, а если бы принял нужные меры ещё в 2014, возможно сохранил всё "непосильно нажитое".
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 09:22

hume ,

Вообще, в идеале, каждый крупный бизнесмен помимо белых налогов ОБЯЗАН делать подобные инвестиции


І некрупний. А кожен, хто усвідомлює (має усвідомлювати!) що він зараз у безпеці за рахунок когось іншого: хто воює, хто платить податки, хто донатить. І потрібно перестати плакати, що в 22 роки не взяли дитячим психологом і тепер «я вам ничего не должен».
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Підприємства «Укроборонпрому» за день до вторгнення отримали заспокійливий лист про існування плану дій, який так ніхто і не отримав.

За подписью Гусева.

Через два года Гусев едет послом в Азербайджан.

ПС
Замечу от себя, что назначение в Такую страну может расцениваться как ссылка. Всегда в начале карьеры, или на закате отправляют в страны третьего эшелона. Правда климат зимой хороший.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на додаток про дискусії про домовитися

Вийшли з піднятими руками: на Бахмутському напрямку окупанти розстріляли дев’ятьох українських військовополонених — DeepState

чому у світі з терористами ніхто не домовляється?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 09:56

  ЛАД написав:Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).

Кумедно. Прикол в тому, що ви своїм голосом наблизили війну.
Тому що, навіть незалежно від поглядів на підготовку Зелупого до війни, результат виборів - 73 проценти не готові захищати країну. Як результат - впевненість хуйла в швидкій перемозі і повномасштабне вторгнення.
sashaqbl
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