1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
І? Це Закон? Константували неможливість проведення переговорів з пуйлом? Схоже пуйло образився шо з ним ніхто не хоче вести переговори й каже шо Україна законодавчо заборонила вести переговори, а ви це повторюєте.
freeze написав:У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.
Відпустка потрібна чи в медроті повалятися, але без алкоголю.
За оцінками експертів із протезування, кількість ампутантів в Україні близько 50 тисяч. Київська благодійна організація Houp Foundation оцінює кількість серйозних поранень, викликаних війною, у 200 тисяч осіб, і з них близько 10% серйозних травм зазвичай потребують ампутації, пише видання The Wall Street Journal
І всього 30 тис загиблих?
Порошенко сказав, що зробив ризиковані інвестиції (200млн) в розробку пересувних РЕБ, які, слава богу (перехрестився) стали успішними. І почали падати кацапські ракети. Совпадєніє?
За оцінками експертів із протезування, кількість ампутантів в Україні близько 50 тисяч. Київська благодійна організація Houp Foundation оцінює кількість серйозних поранень, викликаних війною, у 200 тисяч осіб, і з них близько 10% серйозних травм зазвичай потребують ампутації, пише видання The Wall Street Journal
І всього 30 тис загиблих?
Порошенко сказав, що зробив ризиковані інвестиції (200млн) в розробку пересувних РЕБ, які, слава богу (перехрестився) стали успішними. І почали падати кацапські ракети. Совпадєніє?
Вообще, в идеале, каждый крупный бизнесмен помимо белых налогов ОБЯЗАН делать подобные инвестиции. Все мы прекрасно знаем как работает "оптимизация" налогов, в частности для крупного бизнеса. Пересичные донатят, порой больше чем это полагается с их дохода, а крупный бизнес пусть вкладывается по взрослому.
Ахметов понял, правда урок дорогой получился, а если бы принял нужные меры ещё в 2014, возможно сохранил всё "непосильно нажитое".
Вообще, в идеале, каждый крупный бизнесмен помимо белых налогов ОБЯЗАН делать подобные инвестиции
І некрупний. А кожен, хто усвідомлює (має усвідомлювати!) що він зараз у безпеці за рахунок когось іншого: хто воює, хто платить податки, хто донатить. І потрібно перестати плакати, що в 22 роки не взяли дитячим психологом і тепер «я вам ничего не должен».
ЛАД написав:Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).
Кумедно. Прикол в тому, що ви своїм голосом наблизили війну. Тому що, навіть незалежно від поглядів на підготовку Зелупого до війни, результат виборів - 73 проценти не готові захищати країну. Як результат - впевненість хуйла в швидкій перемозі і повномасштабне вторгнення.