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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 лют, 2024 09:59
Hotab написав:hume
,
Вообще, в идеале, каждый крупный бизнесмен помимо белых налогов ОБЯЗАН делать подобные инвестиции
І некрупний. А кожен, хто усвідомлює (має усвідомлювати!) що він зараз у безпеці за рахунок когось іншого: хто воює, хто платить податки, хто донатить. І потрібно перестати плакати, що в 22 роки не взяли дитячим психологом і тепер «я вам ничего не должен».
Утопія , коли кожен корисний. В історії України раніше було так само,забули про захист,займались скотом,так само і зараз будували дороги а тут ракети і повномасштабне вторгнення,без оточення Західної України
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:00
Кстати, возвращаясь к вопросу о производстве вооружений на экспорт. Вангую,что на шахеды стоит очередь и предприятие по их выпуску работает в 4ре смены. Раз уж мы в такой ситуации нужно осваивать военку.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:01
lapay написав:
За оцінками експертів із протезування, кількість ампутантів в Україні близько 50 тисяч. Київська благодійна організація Houp Foundation оцінює кількість серйозних поранень, викликаних війною, у 200 тисяч осіб, і з них близько 10% серйозних травм зазвичай потребують ампутації, пише видання The Wall Street Journal
І всього 30 тис загиблих?
Порошенко сказав, що зробив ризиковані інвестиції (200млн) в розробку пересувних РЕБ, які, слава богу (перехрестився) стали успішними.
І почали падати кацапські ракети. Совпадєніє?
РЕБ коштує менше американської допомоги та ракет до їх зброї
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:02
sens
,
В історії України раніше було так само,забули про захист,займались скотом
Вам вчергове не вдалося зрозуміти суть і ви поговорили з голосами в своїй голові.
Ні слова «забути про захист, займатись скотом» в моїх постах не було.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:05
Hotab написав:sens
,
В історії України раніше було так само,забули про захист,займались скотом
Вам вчергове не вдалося зрозуміти суть і ви поговорили з голосами в своїй голові.
Ні слова «забути про захист, займатись скотом» в моїх постах не було.
Просто у нас з Вами різна історія,я цитував твердження історика , а ви займаєтесь мікроагресією і намагаєтесь постійно конфліктувати
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:08
Shaman написав:
чому у світі з терористами ніхто не домовляється?.
Мільйон доларів і гвинтокрил ні разу нікому не давали? Навіть євреї з хамасом домовлялись і будуть домовлятись, не зважаючи на розчленовані тіла цивільних, кацапи і чеченці теж.
Для досягнення рпв нам не треба домовлятись з кацапами. Поки що не треба...
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:10
Мне уже начинает казаться, что это специально делается. Чтоб было больше отказников с нашей стороны. Один из вариантов устрашения
Обычно такие преступления лечатся зеркальными действиями. Вы нас мы вас, на десятый раз они поймут и казни закончатся. Как зеркально разрушать экономическую инфраструктуру. Кстати, до сих пор не понимаю почему мы не поджигаем тайгу каждый июнь. Можно от международных конкурирующих компаний брать заказы на удары по металлургическим предприятиям, нефтеналивных терминалов, разной другой экономической приблуды, на которую поступят заказы. Все на нас зарабатывают и пытаются прогнуть, как поляки. Но что то я увлекся.
К сожалению не знаю сколько должны расстрелять украинцев, чтоб мы отвечали зеркально. Чтоб нас боялись (на сейчас они нас по прежнему не боятся). Не буду повторятся про чеченцев, которые сделали всё, чтоб если не выиграть войну, то хотя бы чтоб их боялись и боятся их так, что до сих пор платят. Воюя с отморозками никогда не выиграть гуманными методами. Как алкаша по лестничной площадке ссущего на вашу дверь в хрущевке успокаивать возможным вызовом полиции.
Пока плен у украинцев выглядит как прогулка на курорт, ну типа поубивали украинцев а потом, если что, сдадимся. Отсидим в плену с конфетами на десерт и домой.
Востаннє редагувалось hume
в Пон 26 лют, 2024 10:24, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:17
sens
,
Просто у нас з Вами різна історія
У нас з вами взагалі нема спільних історій. До чого це ви?
,я цитував твердження історика ,
Ви можете це робити в «телеграмі» в папці «збережені», можете як Муха завести свій блог.
Але який звʼязок ваших постів з моїми, які ви цитуєте і начебто відповідаєте на них? У вас серйозні проблеми з розумінням звʼязків. Може б ви просто писали «чисті» пости , без цитування когось?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:23
Hotab написав:sens
,
Просто у нас з Вами різна історія
У нас з вами взагалі нема спільних історій. До чого це ви?
,я цитував твердження історика ,
Ви можете це робити в «телеграмі» в папці «збережені», можете як Муха завести свій блог.
Але який звʼязок ваших постів з моїми, які ви цитуєте і начебто відповідаєте на них? У вас серйозні проблеми з розумінням звʼязків. Може б ви просто писали «чисті» пости , без цитування когось?
. Як ви вважаєте що ви хотіли б побачити на заклики до агресії і виключно забуваєте тему ,переходите на коментарі дописувачів? Немає в мене часу і енергії для переливання води у ступі.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:31
lapay написав: Shaman написав:
чому у світі з терористами ніхто не домовляється?.
Для досягнення рпв нам не треба домовлятись з кацапами. Поки що не треба...
lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти.
Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив?
Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?
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