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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6932693369346935
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:43

sens ,

Немає в мене часу і енергії для переливання води у ступі.


Тим не менше ви це постійно робите. Інакше назвати ваші пости неможливо.
Дивіться, є гарячі лінії допомоги , де вас можуть просто вислухати. Там нема потреби тримати лінію діалогу. Там можна так як ви любите - просто монолог. Незалежно що вам кажуть, ви можете відповідати просто своє їм. Там це працює.
На форумах же як правило має бути саме логічний звʼязок вашої відповіді з тим, що ви цитуєте. Саме те, що вам тут не вдається. Тобто, дивіться, має виконуватись 2 умови одночасно:
1. тема гілки (агресії рф і білорусі і все що з цим повʼязано)
2. Ваша відповідь має бути логічним продовження тексту, який ви цитуєте.

Ви мали помітити вже, що це не щось моє особисте до вас, бо вам про цю вашу проблему вже вказували і інші. Пропрацюйте будь ласка це питання.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти.
Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив?
Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?

Ви ж, начебто, спілкуєтесь з іноземцями, а нічого, крім історії України 2014-2024 не знаєте? Всі війни, рано чи пізно, закінчуються рпв, ... до наступної війни.
Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?), і яка була роль ООН в досягнені рпв.
lapay
 
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  #<1 ... 6932693369346935
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