Немає в мене часу і енергії для переливання води у ступі.
Тим не менше ви це постійно робите. Інакше назвати ваші пости неможливо. Дивіться, є гарячі лінії допомоги , де вас можуть просто вислухати. Там нема потреби тримати лінію діалогу. Там можна так як ви любите - просто монолог. Незалежно що вам кажуть, ви можете відповідати просто своє їм. Там це працює. На форумах же як правило має бути саме логічний звʼязок вашої відповіді з тим, що ви цитуєте. Саме те, що вам тут не вдається. Тобто, дивіться, має виконуватись 2 умови одночасно: 1. тема гілки (агресії рф і білорусі і все що з цим повʼязано) 2. Ваша відповідь має бути логічним продовження тексту, який ви цитуєте.
Ви мали помітити вже, що це не щось моє особисте до вас, бо вам про цю вашу проблему вже вказували і інші. Пропрацюйте будь ласка це питання.
fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти. Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив? Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?
Ви ж, начебто, спілкуєтесь з іноземцями, а нічого, крім історії України 2014-2024 не знаєте? Всі війни, рано чи пізно, закінчуються рпв, ... до наступної війни. Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?), і яка була роль ООН в досягнені рпв.
fler написав:Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)
Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём. Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.
в мене тож безсоння . І підтрушує. До війни теж було але зара прям хоть руки в кишенях носи. Перестав пити енергетики замість них снотворне і стараюсь давати фізичну нагрузку , гантелі , турнік . Раз на 3 дня грам 150 водяри. І в ранок після дежурства пиво. Банка. Алкоголь в довгостроковому періоді діє як депресант.ну його в пєнь. Але без водяри ні з ким потриндіть. Думаю якщо міг би бігати зранку то був б в нормі, тайчі ще прикольна штука. Думаю, на старість саме той спорт. Відео накачав. Но бісюча китайська хрєнь Надивлюсь веселих відео по моніторах.і потом спати не можу.
Короч всі тут трохи тойво... як в книжці про Алісу— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я! — Откуда вы знаете, что я не в своем уме? — спросила Алиса. — Конечно, не в своем, — ответил Кот. — Иначе как бы ты здесь оказалась? Прикидатись надо нормальним. Побритість- це одразу мінус 40 процентів перегару, Застебнув ширінку - +25 процентів до вмєняємості. ... Книжку якусь про стоїків читаю, точніше намагаюсь читати)
Banderlog написав: в мене тож безсоння . І підтрушує. До війни теж було але зара прям хоть руки в кишенях носи. Перестав пити енергетики замість них снотворне і стараюсь давати фізичну нагрузку , гантелі , турнік . Раз на 3 дня грам 150 водяри. І в ранок після дежурства пиво. Банка. Алкоголь в довгостроковому періоді діє як депресант.ну його в пєнь. Але без водяри ні з ким потриндіть. Думаю якщо міг би бігати зранку то був б в нормі, тайчі ще прикольна штука. Думаю, на старість саме той спорт. Відео накачав. Но бісюча китайська хрєнь Надивлюсь веселих відео по моніторах.і потом спати не можу.
Короч всі тут трохи тойво... як в книжці про Алісу— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я! — Откуда вы знаете, что я не в своем уме? — спросила Алиса. — Конечно, не в своем, — ответил Кот. — Иначе как бы ты здесь оказалась? Прикидатись надо нормальним. Побритість- це одразу мінус 40 процентів перегару, Застебнув ширінку - +25 процентів до вмєняємості. ... Книжку якусь про стоїків читаю, точніше намагаюсь читати)
fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти. Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив? Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?
Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?)
Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти. Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив? Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?
Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?)
Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
Интересно: ВГК на своей "пресухе" про Кордоны 91го потужно промолчал -- это намек?
У нас з вами взагалі нема спільних історій. До чого це ви?
,я цитував твердження історика ,
Ви можете це робити в «телеграмі» в папці «збережені», можете як Муха завести свій блог. Але який звʼязок ваших постів з моїми, які ви цитуєте і начебто відповідаєте на них? У вас серйозні проблеми з розумінням звʼязків. Може б ви просто писали «чисті» пости , без цитування когось?
может просто человек не знает как написать пост без цитирования?)