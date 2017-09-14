Додано: Пон 26 лют, 2024 10:43



Немає в мене часу і енергії для переливання води у ступі.





Тим не менше ви це постійно робите. Інакше назвати ваші пости неможливо.Дивіться, є гарячі лінії допомоги , де вас можуть просто вислухати. Там нема потреби тримати лінію діалогу. Там можна так як ви любите - просто монолог. Незалежно що вам кажуть, ви можете відповідати просто своє їм. Там це працює.На форумах же як правило має бути саме логічний звʼязок вашої відповіді з тим, що ви цитуєте. Саме те, що вам тут не вдається. Тобто, дивіться, має виконуватись 2 умови одночасно:1. тема гілки (агресії рф і білорусі і все що з цим повʼязано)2. Ваша відповідь має бути логічним продовження тексту, який ви цитуєте.Ви мали помітити вже, що це не щось моє особисте до вас, бо вам про цю вашу проблему вже вказували і інші. Пропрацюйте будь ласка це питання.