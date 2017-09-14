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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6933693469356936>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:10

  lapay написав:
  fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти.
Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив?
Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?


Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?)

Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав: як Корею на дві частини?


З т.з. Південного В'єтнаму корейський варіант не самий поганий
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:35

  fler написав:
  lapay написав:
  fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти.
Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив?
Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?


Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?)

Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?

Интересно: ВГК на своей "пресухе" про Кордоны 91го потужно промолчал -- это намек? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:38

  fox767676 написав:
  fler написав: як Корею на дві частини?


З т.з. Південного В'єтнаму корейський варіант не самий поганий

Да и Парагвайский вариант -- не фонтан...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:27

Економічно захід "задушити" кацапію не зміг (абож не захотів)
Зброю дають мало, а бити нею по тилам кацапії взагалі заборонили

Воювати і бити тільки на окупованій території , і індоді запускати декілька безпілотників по заводах в кацапії по ефективності як комариний укус...

На фоні цього вже пішли на провладних каналах статті, що розглядається 4 сценарії завершення, 3 з яких не в нашу користь, а 1 малоймовірний

Затяжна війна.
Перемога України.
Перемога росії
Домовленості.


https://tsn.ua/exclusive/chotiri-scenar ... 20562.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:46

  Xenon написав:Економічно захід "задушити" кацапію не зміг (абож не захотів)
Зброю дають мало, а бити нею по тилам кацапії взагалі заборонили

Воювати і бити тільки на окупованій території , і індоді запускати декілька безпілотників по заводах в кацапії по ефективності як комариний укус...

На фоні цього вже пішли на провладних каналах статті, що розглядається 4 сценарії завершення, 3 з яких не в нашу користь, а 1 малоймовірний

Затяжна війна.
Перемога України.
Перемога росії
Домовленості.


https://tsn.ua/exclusive/chotiri-scenar ... 20562.html

Это называется "завышенные ожидания" оно же "словить звезду" на фоне "Киев за три дня"... - там 1 маловероятный и 2 невыгодных.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:47

  Xenon написав:Економічно захід "задушити" кацапію не зміг (абож не захотів)
Зброю дають мало, а бити нею по тилам кацапії взагалі заборонили

Воювати і бити тільки на окупованій території , і індоді запускати декілька безпілотників по заводах в кацапії по ефективності як комариний укус...

На фоні цього вже пішли на провладних каналах статті, що розглядається 4 сценарії завершення, 3 з яких не в нашу користь, а 1 малоймовірний

Затяжна війна.
Перемога України.
Перемога росії
Домовленості.



https://tsn.ua/exclusive/chotiri-scenar ... 20562.html


Ви же розумієте що ви не виживете при ціх умовах .
Єдиний вихід для вас, поїхати з України .
По перше це радість від того що ви не будете нести російскі наротіви , а по друге перспектива мати кращу аудіторію десь в мелітополі або в якимівки .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как же некоторым не нравится когда их вытягивают из тёплой ванной
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?


Припинення вогню
05 травня 1994 року — представники Міллі Меджлісу Азербайджану, Верховної Ради Вірменії та Нагірного-Карабаху підписали Бішкекський протокол із закликом припинити вогонь в ніч з 8 на 9 травня 1994 року.
09 травня 1994 року — «Угоду про безтермінове припинення вогню з 12 травня 1994 року» в Баку підписав від Азербайджану міністр оборони Мамедрафі Мамедов.
10 травня 1994 року — «Угоду» в Єревані підписав від Вірменії міністр оборони Серж Саргсян.
11 травня 1994 року — «Угоду» в Степанакерті підписав Командувач армією Нагірного Карабаху Самвел Бабаян.
Ця «Угода» набула чинності опівночі 12 травня 1994 року

То Азейбарджан і досі поділений, раз підписав рпв без додаткових умов, через 6.5 років війни? А скільки років йому довелось готуватись, щоб повернути окуповані території?
Зрозуміло, що в офісі простих рішень розглядають тільки рейтинговий варіант швидкого доскоку Найвеличнішого, на білому коні, на кордони91. Але реальність геть інша, і це було зрозуміло вже через два місяці після початку вторгнення:
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.
Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.

Це мій базовий прогноз на цю війну, який, в подальшому, тільки уточнювався по строкам і подіям.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:09

  Shaman написав:
  Бетон написав:мужик забыл, что все бюджеты всех стран вместе взятых направлены на разрушение нашей территории вследствие боевых действий: оборона это или наступление на нас - любое воздействие на территории Украины; минирование, аналогов которому нет в мире и больше никогда они не будут пригодными для освоения, катастрофические, необратимые потери экономики. да чёрт с этим всем.
самая главная катастрофа, которая реально достигается боевыми действиями - генофонд

всі ці проблеми є.
й як висновок - лягати та помирати?.. чи далі чинити опір?

План, ціль, стратегія та ІНІЦІАТИВА. Асиметрія.
Ну и раз за два года вы не смогли производить хотя бы мины или патроны, если вы полностью зависите от внешней политики, ну так наймите не кулебу с окурком, как шпана, а менеджеров
Бетон
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