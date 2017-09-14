Додано: Пон 26 лют, 2024 13:02

fler написав: Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини? Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?

Припинення вогню

05 травня 1994 року — представники Міллі Меджлісу Азербайджану, Верховної Ради Вірменії та Нагірного-Карабаху підписали Бішкекський протокол із закликом припинити вогонь в ніч з 8 на 9 травня 1994 року.

09 травня 1994 року — «Угоду про безтермінове припинення вогню з 12 травня 1994 року» в Баку підписав від Азербайджану міністр оборони Мамедрафі Мамедов.

10 травня 1994 року — «Угоду» в Єревані підписав від Вірменії міністр оборони Серж Саргсян.

11 травня 1994 року — «Угоду» в Степанакерті підписав Командувач армією Нагірного Карабаху Самвел Бабаян.

Ця «Угода» набула чинності опівночі 12 травня 1994 року

Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03



Re: Напад росії і білорусі на Україну



Трохи про перемовини і війну.

Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо...

Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя.

Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.



То Азейбарджан і досі поділений, раз підписав рпв без додаткових умов, через 6.5 років війни? А скільки років йому довелось готуватись, щоб повернути окуповані території?Зрозуміло, що в офісі простих рішень розглядають тільки рейтинговий варіант швидкого доскоку Найвеличнішого, на білому коні, на кордони91. Але реальність геть інша, і це було зрозуміло вже через два місяці після початку вторгнення:Це мій базовий прогноз на цю війну, який, в подальшому, тільки уточнювався по строкам і подіям.