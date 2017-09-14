fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти. Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив? Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?
Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?)
Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти. Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив? Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?
Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?)
Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
Интересно: ВГК на своей "пресухе" про Кордоны 91го потужно промолчал -- это намек?
Ви же розумієте що ви не виживете при ціх умовах . Єдиний вихід для вас, поїхати з України . По перше це радість від того що ви не будете нести російскі наротіви , а по друге перспектива мати кращу аудіторію десь в мелітополі або в якимівки .
fler написав:Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
Припинення вогню 05 травня 1994 року — представники Міллі Меджлісу Азербайджану, Верховної Ради Вірменії та Нагірного-Карабаху підписали Бішкекський протокол із закликом припинити вогонь в ніч з 8 на 9 травня 1994 року. 09 травня 1994 року — «Угоду про безтермінове припинення вогню з 12 травня 1994 року» в Баку підписав від Азербайджану міністр оборони Мамедрафі Мамедов. 10 травня 1994 року — «Угоду» в Єревані підписав від Вірменії міністр оборони Серж Саргсян. 11 травня 1994 року — «Угоду» в Степанакерті підписав Командувач армією Нагірного Карабаху Самвел Бабаян. Ця «Угода» набула чинності опівночі 12 травня 1994 року
То Азейбарджан і досі поділений, раз підписав рпв без додаткових умов, через 6.5 років війни? А скільки років йому довелось готуватись, щоб повернути окуповані території? Зрозуміло, що в офісі простих рішень розглядають тільки рейтинговий варіант швидкого доскоку Найвеличнішого, на білому коні, на кордони91. Але реальність геть інша, і це було зрозуміло вже через два місяці після початку вторгнення:
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Трохи про перемовини і війну. Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території", тому в перший рік війни така угода малоймовірна. На рік їх запасів вистачить і їм, і нам, а далі побачимо... Так як основна мета війни території, то, думаю, що до кінця літа ми виб"ємо окупантів з правого берега Дніпра, з Миколаївської і Харківської області. Битва за Донбас закінчиться пшиком, як і оточення Києаа, поставлені фюрером цілі не будуть досягнені, крім Маріуполя. Треба враховувати, що США резервують зброю і для Тайваня, в Європі запасів зброї взагалі мало. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
Це мій базовий прогноз на цю війну, який, в подальшому, тільки уточнювався по строкам і подіям.
Бетон написав:мужик забыл, что все бюджеты всех стран вместе взятых направлены на разрушение нашей территории вследствие боевых действий: оборона это или наступление на нас - любое воздействие на территории Украины; минирование, аналогов которому нет в мире и больше никогда они не будут пригодными для освоения, катастрофические, необратимые потери экономики. да чёрт с этим всем. самая главная катастрофа, которая реально достигается боевыми действиями - генофонд
всі ці проблеми є. й як висновок - лягати та помирати?.. чи далі чинити опір?
План, ціль, стратегія та ІНІЦІАТИВА. Асиметрія. Ну и раз за два года вы не смогли производить хотя бы мины или патроны, если вы полностью зависите от внешней политики, ну так наймите не кулебу с окурком, как шпана, а менеджеров