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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:16
lapay написав: Shaman написав:
чому у світі з терористами ніхто не домовляється?.
Мільйон доларів і гвинтокрил ні разу нікому не давали? Навіть євреї з хамасом домовлялись і будуть домовлятись, не зважаючи на розчленовані тіла цивільних, кацапи і чеченці теж.
Для досягнення рпв нам не треба домовлятись з кацапами. Поки що не треба...
давали - до певного часу, коли зрозуміли неефективність цього.
як Ізраіль з ХАМАСом зараз, я б не проти щоб ми так з Рашею домовлялися. чого ж такий вереск про бідних палестинців на весь світ стоїть?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:52
Нущотамгіркін?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:56
Investor_K написав:
Нущотамгіркін?
Що запропонуєте почитати новини замість телемарафону ? Посилання на каналів в застосунку, наприклад.
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sens
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:05
sens написав: Investor_K написав:
Нущотамгіркін?
Що запропонуєте почитати новини замість телемарафону ? Посилання на каналів в застосунку, наприклад.
Наснився він мені. У рожевих труселях та мотузкою.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:14
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Нущотамгіркін?
Що запропонуєте почитати новини замість телемарафону ? Посилання на каналів в застосунку, наприклад.
Наснився він мені. У рожевих труселях та мотузкою.
значить, буде аутоасфіксія
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:16
Головним фактором для України щодо завершення повномасштабного вторгнення є створення всіх необхідних умов для забезпечення сталого миру й усунення повторних військових загроз з боку РФ, шляхом її дестабілізації і наступної фрагментації. Поки Росія не буде нарізана за принципом «регіонального салямі», — це буде постійна загроза війни, відкладеної у часі, для України, всіх оточуючих Росію країн і будь-якої іншої держави.
Росія — країна-вигнанець, яка всім своїм історичним минулим довела неможливість власного існування у світі цивілізованих країн, які живуть за законами і правилами. Росія — навіть не держава у класичному розумінні цього терміну, а територія, яка контролюється кримінально-мафіозним угрупованням.
Норма існування РФ — це норма поведінки маніяка, який нормально почувається тільки тоді, коли по лікті в крові, бруді та лайні.
наче все логічно. чи хтось вважає це необ'єктивним?
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 26 лют, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:16
lapay написав: fler написав:
Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
Азейбарджан і досі поділений, раз підписав рпв без додаткових умов, через 6.5 років війни? А скільки років йому довелось готуватись, щоб повернути окуповані території?
Тааак, про Корею вже "забув". Нова мантра. Ок. Тобто для вас окуповані Донбас + Крим + частина Запоріжжя та Херсонщини - це як Нагірний Карабах?
lapay написав:
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території"...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що .. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
Капітан Очевидність
І шо? Для чого знов підвели до свого висновку, що тре віддати пуйлу території? Скажіть вже прямо: "Мені ще пару+ років до 60-річчя, тому тре терміново якось досягти рпв, а потім робіть, шо хочте".))
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:18
hume
Хоч і видалили мое повідомлення , але моє ставлення не змінилось до вас і до інших пенсіонерів , закоханих в урусів і мир на їх умовах .
Як стане зовсім з мізками , звертайтесь .
Я підскажу де краще повіситись .
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холява
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:20
fler написав: lapay написав: fler написав:
Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
Азейбарджан і досі поділений, раз підписав рпв без додаткових умов, через 6.5 років війни? А скільки років йому довелось готуватись, щоб повернути окуповані території?
Тааак, про Корею вже "забув". Нова мантра. Ок. Тобто для вас окуповані Донбас + Крим + частина Запоріжжя та Херсонщини - це як Нагірний Карабах?
lapay написав:
Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території"...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що .. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.
Капітан Очевидність
І шо? Для чого знов підвели до свого висновку, що тре віддати пуйлу території? Скажіть вже прямо: "Мені ще пару+ років до 60-річчя, тому тре терміново якось досягти рпв, а потім робіть, шо хочте".))
хоч я з lapay
й дискутую, але погоджусь що на поточний момент незрозуміло, чи має Україна достатньо ресурсів для деокупації - й людських, й зброї. й можливі різні варіанти...
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:26
холява написав:hume
Хоч і видалили мое повідомлення , але моє ставлення не змінилось до вас і до інших пенсіонерів , закоханих в урусів і мир на їх умовах .
Як стане зовсім з мізками , звертайтесь .
Я підскажу де краще повіситись .
Що робили 23'лютого ?
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