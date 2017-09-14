RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 69336934693569366937>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:09

  Shaman написав:
  Бетон написав:мужик забыл, что все бюджеты всех стран вместе взятых направлены на разрушение нашей территории вследствие боевых действий: оборона это или наступление на нас - любое воздействие на территории Украины; минирование, аналогов которому нет в мире и больше никогда они не будут пригодными для освоения, катастрофические, необратимые потери экономики. да чёрт с этим всем.
самая главная катастрофа, которая реально достигается боевыми действиями - генофонд

всі ці проблеми є.
й як висновок - лягати та помирати?.. чи далі чинити опір?

План, ціль, стратегія та ІНІЦІАТИВА. Асиметрія.
Ну и раз за два года вы не смогли производить хотя бы мины или патроны, если вы полностью зависите от внешней политики, ну так наймите не кулебу с окурком, как шпана, а менеджеров
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:16

  lapay написав:
  Shaman написав:чому у світі з терористами ніхто не домовляється?.

Мільйон доларів і гвинтокрил ні разу нікому не давали? Навіть євреї з хамасом домовлялись і будуть домовлятись, не зважаючи на розчленовані тіла цивільних, кацапи і чеченці теж.
Для досягнення рпв нам не треба домовлятись з кацапами. Поки що не треба...

давали - до певного часу, коли зрозуміли неефективність цього.

як Ізраіль з ХАМАСом зараз, я б не проти щоб ми так з Рашею домовлялися. чого ж такий вереск про бідних палестинців на весь світ стоїть?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:52

Нущотамгіркін?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9622
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:56

  Investor_K написав:Нущотамгіркін?

Що запропонуєте почитати новини замість телемарафону ? Посилання на каналів в застосунку, наприклад.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15982
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:05

  sens написав:
  Investor_K написав:Нущотамгіркін?

Що запропонуєте почитати новини замість телемарафону ? Посилання на каналів в застосунку, наприклад.

Наснився він мені. У рожевих труселях та мотузкою.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9622
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:14

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Нущотамгіркін?

Що запропонуєте почитати новини замість телемарафону ? Посилання на каналів в застосунку, наприклад.

Наснився він мені. У рожевих труселях та мотузкою.

значить, буде аутоасфіксія :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Головним фактором для України щодо завершення повномасштабного вторгнення є створення всіх необхідних умов для забезпечення сталого миру й усунення повторних військових загроз з боку РФ, шляхом її дестабілізації і наступної фрагментації. Поки Росія не буде нарізана за принципом «регіонального салямі», — це буде постійна загроза війни, відкладеної у часі, для України, всіх оточуючих Росію країн і будь-якої іншої держави.

Росія — країна-вигнанець, яка всім своїм історичним минулим довела неможливість власного існування у світі цивілізованих країн, які живуть за законами і правилами. Росія — навіть не держава у класичному розумінні цього терміну, а територія, яка контролюється кримінально-мафіозним угрупованням.

Норма існування РФ — це норма поведінки маніяка, який нормально почувається тільки тоді, коли по лікті в крові, бруді та лайні.

наче все логічно. чи хтось вважає це необ'єктивним? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 26 лют, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:16

Порівняння Х з пальцем...

  lapay написав:
  fler написав:Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?


Азейбарджан і досі поділений, раз підписав рпв без додаткових умов, через 6.5 років війни? А скільки років йому довелось готуватись, щоб повернути окуповані території?

Тааак, про Корею вже "забув". Нова мантра. Ок. Тобто для вас окуповані Донбас + Крим + частина Запоріжжя та Херсонщини - це як Нагірний Карабах? :shock:

  lapay написав:Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території"...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що .. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.

Капітан Очевидність :D І шо? Для чого знов підвели до свого висновку, що тре віддати пуйлу території? Скажіть вже прямо: "Мені ще пару+ років до 60-річчя, тому тре терміново якось досягти рпв, а потім робіть, шо хочте".))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4674
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:20

  fler написав:
  lapay написав:
  fler написав:Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?


Азейбарджан і досі поділений, раз підписав рпв без додаткових умов, через 6.5 років війни? А скільки років йому довелось готуватись, щоб повернути окуповані території?

Тааак, про Корею вже "забув". Нова мантра. Ок. Тобто для вас окуповані Донбас + Крим + частина Запоріжжя та Херсонщини - це як Нагірний Карабах? :shock:

  lapay написав:Додано: Вів 19 кві, 2022 14:03
Трохи про перемовини і війну.
Думаю, що, поки фюрер буде при владі, мирна угода може бути тільки по формулі "мир в обмін на території"...
Так як основна мета війни території, то, думаю, що .. До осені вже буде видно, де саме надовго зупиниться фронт.

Капітан Очевидність :D І шо? Для чого знов підвели до свого висновку, що тре віддати пуйлу території? Скажіть вже прямо: "Мені ще пару+ років до 60-річчя, тому тре терміново якось досягти рпв, а потім робіть, шо хочте".))

хоч я з lapay й дискутую, але погоджусь що на поточний момент незрозуміло, чи має Україна достатньо ресурсів для деокупації - й людських, й зброї. й можливі різні варіанти...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 29.09.19
Подякував: 559 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:наче все логічно. чи хтось вважає це необ'єктивним?

Туреччина має не менш кінчену історію, століттями лізла в Європу, завалюючи фортеці м'ясними штурмами. Сучасна Туреччина почалась з геноцидів невірних, за які ніхто не покаявся. Різниця між Туреччиною і Рашою тільки в тому, хто смокче в бюджет багатства Сибіру.
Не треба робити з Раші салямі, достатньо відрізати Сибір, і Московія стане нормальною європейською країною - трохи гірше за Угорщиною, з такими самими імпотентними мареннями про реванш.
Тільки ця місія, поки що, неможлива.
lapay
 
Повідомлень: 13717
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69336934693569366937>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 678
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 170350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563785
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.