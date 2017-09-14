Shaman написав:наче все логічно. чи хтось вважає це необ'єктивним?
Туреччина має не менш кінчену історію, століттями лізла в Європу, завалюючи фортеці м'ясними штурмами. Сучасна Туреччина почалась з геноцидів невірних, за які ніхто не покаявся. Різниця між Туреччиною і Рашою тільки в тому, хто смокче в бюджет багатства Сибіру. Не треба робити з Раші салямі, достатньо відрізати Сибір, і Московія стане нормальною європейською країною - трохи гірше за Угорщиною, з такими самими імпотентними мареннями про реванш. Тільки ця місія, поки що, неможлива.
Туреччина - це теж лише частина Османської імперії.
якщо процес поділу почнеться, то однім Сибіром це не закінчиться...
fler написав:lapay, вам уже багато форумчан пояснювали, чому рпв із терористами не можна досягти. Досвід 8 років на Донбасі вас нічого не навчив? Ви покладаєте надії на ООН? Вже була резолюція ООН (і наче не одна) щодо питань зупинення агресії рф. Крім того, були і заклики, і погрози на адресу рф як від світових лідерів, так і від різних міжнародних організацій. І шо? Де рпв?
Поцікавтесь, як було досягнуто рпв в Кореї, коли Північ був за рпв, а Південь проти (нічого не нагадує?)
Натякаєте, що Україну слід поділити, як Корею на дві частини?
fler написав:: "Мені ще пару+ років до 60-річчя, тому тре терміново якось досягти рпв, а потім робіть, шо хочте".))
А що ви, флер, робите щоб наблизити омріяну Перемогу? Здається тільки поширюєте низькоякісні плітки з віп-кулуарів Мико та трешові ютюб-новини "ТЕРМІНОВО! ПУТИН ЗДАСТЬ ВСЕ! Байден настиснув на СЕКРЕТНУ кнопку!" Мені здається що якби ваш вклад був трохи більшим, ніж наведений приклад, ви б більш тверезо оцінювали ситуацію і моживі варіанти перебігу подій. Бо плутати мілліон з мілліардом, йени з доларами, це не від глибокої залученості до проблеми
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 26 лют, 2024 16:15, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів господарювання"
Ну да, "отрицательный рост" також "збільшення".
"Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн - до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року, свідчить статистика Національного банку України.
Згідно з нею, депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн - до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.
холява написав:Є ще одна сторона . Це ті ,хто буде з квітами зустрічати .
Сам об этом думаю целый день сегодня. Ну, что ж это своеобразное проявление демократии в Украине. Обвинять любителей кацапов может и не нужно. Различные системы жизненных ценностей в целом могут дать импульс на поиск в стране новых неожиданных решений для счастья и процветания.
Что касается виновника в развязывании войны между Украиной и росией, то я задавал этот вопрос в Харькове между прочим у людей до 40 лет, до 60 лет и до 90 лет. Преобладают, к сожалению, ответы - типа, виноват Байден, США в целом. Т.е. цитируют кремлевскую пропаганду.
Самый старый из опрашиваемых мною человек (90 лет) сразу сказал, что кацапы всегда такими были, есть и будут. Война с близкими соседями заложена у них генетически. И пофиг на формальные причины для войны. Грабить и убивать они готовы всегда, как только позовут их лидеры. И потом будут говорить, что это не они и перекидывать вину на кого угодно.
Самые молодые не могут забыть грабежи в Харькове в начале войны. Винят не рашистов при этом естественно, потому что они не оккупировали Харьков. Тогда кто же были эти грабители? У меня до сих пор нет ответа.
Чому ж не “рашистів”? Хіба ж мало їх заселилось в облцентр за століття окупації від 1654(?)...?
Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців. Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду. А хто хоче виїхати застава мінімум квартира-будинок.
З такими концтабірними замашками тобі до мишачих братів чи в Корею.
+1 Особенно меня удивило словосочетание "вільний без права виїзду"
Ого як вас двох поплющило лише від думки про 6-12міс у війську. А ми вже 24міс. Реально, а не уявно...
hume написав:майже мільйон доларів виявили у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуків, – Суспільне.
))Це тільки виявили,амскільки немаичвиди хз. Бизнес идет хорошо.
Перемедкомісіії потрібні щороку. Крім тих, у кого нема реально руки чи ноги. Вона не виросте. Тоді не буде сенсу і давати такі суми.
Перейдуть сцуко на абонплату. ІМХО тільки рекрутинг відданий на аутсорс змінить ситуацію. Все державне приватизувати нафіг через відритий аукціон, бажано на міжнародному майданчику, окрім армії, надр, може ще кілька позицій. Поліцію та суди зробити муніципальними з виборними суддями та шерифами. Держслужбовців та відомства скоротити в 3-10 разів. Інакше цей безлад і вакханалія ніколи не закінчиться.
Як абонплату використати в різних влк? Тоді вже треба статус “ком`юнікадо” і ті модні всесильні золоті монетки, як у Джона Віка. І у цієї системи можуть бути і плюси -- Захід може давати їй платні замовлення на знищення москвинів. Корупції не буде. Гарно...