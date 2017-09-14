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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:16
Banderlog написав: sens написав:
❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.
Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.
Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.
Еее....
А раніше, хоч колись..., можна було оприлюднювати координати, перелік?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:17
lapay написав:
За оцінками експертів із протезування, кількість ампутантів в Україні близько 50 тисяч. Київська благодійна організація Houp Foundation оцінює кількість серйозних поранень, викликаних війною, у 200 тисяч осіб, і з них близько 10% серйозних травм зазвичай потребують ампутації, пише видання The Wall Street Journal
І всього 30 тис загиблих?
Порошенко сказав, що зробив ризиковані інвестиції (200млн) в розробку пересувних РЕБ, які, слава богу (перехрестився) стали успішними.
І почали падати кацапські ракети. Совпадєніє?
После того, как их сбила ПВО?
Как-то не слышал, чтобы ракеты стали падать сами по себе.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:21
Banderlog написав: unicdima написав:
З приводу цигарок.
По продовольчій службі приходили цигарки якісь китайські і без марок. Це мабуть в ЗСУ хтось контрабас постачає?
Це мабуть хтось з зсу контрабас постачає
Тю.
Отримали волонтерку, роздали...
На початку було сутужно з цим. То за місяць-два бачив велику коробку на передовій з сигаретами врозсип. Таке ж ніби не продають?
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