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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6934693569366937
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 16:16

  Banderlog написав:
  sens написав:❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.

Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.


Еее....
А раніше, хоч колись..., можна було оприлюднювати координати, перелік? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 16:17

  lapay написав:
За оцінками експертів із протезування, кількість ампутантів в Україні близько 50 тисяч. Київська благодійна організація Houp Foundation оцінює кількість серйозних поранень, викликаних війною, у 200 тисяч осіб, і з них близько 10% серйозних травм зазвичай потребують ампутації, пише видання The Wall Street Journal

І всього 30 тис загиблих?

Порошенко сказав, що зробив ризиковані інвестиції (200млн) в розробку пересувних РЕБ, які, слава богу (перехрестився) стали успішними.
І почали падати кацапські ракети. Совпадєніє?

После того, как их сбила ПВО?
Как-то не слышал, чтобы ракеты стали падать сами по себе.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 16:21

  Banderlog написав:
  unicdima написав:З приводу цигарок.
По продовольчій службі приходили цигарки якісь китайські і без марок. Це мабуть в ЗСУ хтось контрабас постачає?

Це мабуть хтось з зсу контрабас постачає :wink: :lol:


Тю.
Отримали волонтерку, роздали...
На початку було сутужно з цим. То за місяць-два бачив велику коробку на передовій з сигаретами врозсип. Таке ж ніби не продають?
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