Banderlog написав:

freeze написав: fler написав: Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)



Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём.

Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного. Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём.Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.

в мене тож безсоння . І підтрушує. До війни теж було але зара прям хоть руки в кишенях носи.Перестав пити енергетики замість них снотворне і стараюсь давати фізичну нагрузку , гантелі , турнік .Раз на 3 дня грам 150 водяри. І в ранок після дежурства пиво. Банка.Алкоголь в довгостроковому періоді діє як депресант.ну його в пєнь. Але без водяри ні з ким потриндіть.Думаю якщо міг би бігати зранку то був б в нормі,тайчі ще прикольна штука. Думаю, на старість саме той спорт. Відео накачав. Но бісюча китайська хрєньНадивлюсь веселих відео по моніторах.і потом спати не можу.Короч всі тут трохи тойво... як в книжці про Алісу—Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я!— Откуда вы знаете, что я не в своем уме? — спросила Алиса.— Конечно, не в своем, — ответил Кот. — Иначе как бы ты здесь оказалась?Прикидатись надо нормальним.Побритість- це одразу мінус 40 процентів перегару,Застебнув ширінку - +25 процентів до вмєняємості....Книжку якусь про стоїків читаю, точніше намагаюсь читати)