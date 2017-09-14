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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:16
Banderlog написав: sens написав:
❗️Військовим обмежать можливість публікувати інформацію в мережі , — Верховна Рада.
Під забороною інформація:
▪️яка дозволяє визначити гео дані про військові об’єкти, частини (підрозділи) та військовослужбовців;
▪️характер завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.
Ага. Свиснуть в люфу. Хай обмежують цивільним а то шось забагато нам обмежень. І так народ постійно списується і тікає.
Еее....
А раніше, хоч колись..., можна було оприлюднювати координати, перелік?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:17
lapay написав:
За оцінками експертів із протезування, кількість ампутантів в Україні близько 50 тисяч. Київська благодійна організація Houp Foundation оцінює кількість серйозних поранень, викликаних війною, у 200 тисяч осіб, і з них близько 10% серйозних травм зазвичай потребують ампутації, пише видання The Wall Street Journal
І всього 30 тис загиблих?
Порошенко сказав, що зробив ризиковані інвестиції (200млн) в розробку пересувних РЕБ, які, слава богу (перехрестився) стали успішними.
І почали падати кацапські ракети. Совпадєніє?
После того, как их сбила ПВО?
Как-то не слышал, чтобы ракеты стали падать сами по себе.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:21
Banderlog написав: unicdima написав:
З приводу цигарок.
По продовольчій службі приходили цигарки якісь китайські і без марок. Це мабуть в ЗСУ хтось контрабас постачає?
Це мабуть хтось з зсу контрабас постачає
Тю.
Отримали волонтерку, роздали...
На початку було сутужно з цим. То за місяць-два бачив велику коробку на передовій з сигаретами врозсип. Таке ж ніби не продають?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:30
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).
Кумедно. Прикол в тому, що ви своїм голосом наблизили війну.
Тому що, навіть незалежно від поглядів на підготовку Зелупого до війни, результат виборів - 73 проценти не готові захищати країну. Як результат - впевненість хуйла в швидкій перемозі і повномасштабне вторгнення.
Неверно.
Не буду бить себя кулаком в грудь, потому что скажут: "Легко говорить, когда знаешь, что тебя не призовут".
Но у Вас грубая логическая ошибка. Я ночью давал ссылку (viewtopic.php?p=5690900#p5690900
), посмотрите, пожалуйста.
Стремление избежать войны не равносильно неготовности защищать родину.
Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:35
hume написав:
Мне уже начинает казаться, что это специально делается. Чтоб было больше отказников с нашей стороны. Один из вариантов устрашения
Обычно такие преступления лечатся зеркальными действиями. Вы нас мы вас, на десятый раз они поймут и казни закончатся. Как зеркально разрушать экономическую инфраструктуру.
...............
После реализации Ваших предложений через некоторое (очень небольшое) время мы лишимся поддержки Запада.
Не говоря уж о том, что можно убить дракона, самому превратившись в него.
А шаман, как часто у него, смешивает понятия (см. "Логическая ошибка"). Терроризм и нарушение законов войны - совершенно разные вещи. И ХАМАС террористы не потому, что при вторжении в Израиль они убили много гражданских.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:44
Banderlog написав: freeze написав:
fler написав:Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)
Нет, не к нам, да и ни к чему нам тут высокое руководство, Залужный четко сказал это война в прямом эфире, дроны висят постоянно и снимают тебя, мы их, и высокое руководство пострадает, и мы под раздачу попадём.
Вот вчера так сильно накрыли, интернет тоже накрылся, поэтому совершенно пропустил дискуссию после моего некорректного наезда на Диму. У меня действительно некоторые проблемы с головой, я об этом уже как то писал, приступы агрессии, бессонница, пью постоянно гидазепам, фенобут, буспирон, врачи прописали. Начмед уже несколько месяцев предлагает поехать на ВЛК. Но уехать на несколько недель бегать по врачам, бросив тут хлопцев в такой ответственный момент как-то некрасиво. Потерплю ещё немного.
в мене тож безсоння . І підтрушує. До війни теж було але зара прям хоть руки в кишенях носи.
Перестав пити енергетики замість них снотворне і стараюсь давати фізичну нагрузку , гантелі , турнік .
Раз на 3 дня грам 150 водяри. І в ранок після дежурства пиво. Банка.
Алкоголь в довгостроковому періоді діє як депресант.ну його в пєнь. Але без водяри ні з ким потриндіть.
Думаю якщо міг би бігати зранку то був б в нормі,
тайчі ще прикольна штука. Думаю, на старість саме той спорт. Відео накачав. Но бісюча китайська хрєнь
Надивлюсь веселих відео по моніторах.і потом спати не можу.
Короч всі тут трохи тойво... як в книжці про Алісу—
Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я!
— Откуда вы знаете, что я не в своем уме? — спросила Алиса.
— Конечно, не в своем, — ответил Кот. — Иначе как бы ты здесь оказалась?
Прикидатись надо нормальним.
Побритість- це одразу мінус 40 процентів перегару,
Застебнув ширінку - +25 процентів до вмєняємості.
...
Книжку якусь про стоїків читаю, точніше намагаюсь читати)
Помню, недавно я тут выкладывал мнение Комаровского о том, что у нас практически у всех с психикой не всё хорошо, просто некоторые могут справиться сами, а некоторым нужна помощь, так меня тут вместе с Комаровским клеймили уж не помню какими словами.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:47
ЛАД
,
Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.
Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:51
lapay написав:
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Не треба робити з Раші салямі, достатньо відрізати Сибір, і Московія стане нормальною європейською країною - трохи гірше за Угорщиною, з такими самими імпотентними мареннями про реванш.Тільки ця місія, поки що, неможлива.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:53
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Агресора до кого?
До Молдови. Мало що там за конституцією записано. Згідно з міжнародним правом Придністров'я - це Молдова.
Уявіть собі ситуацію щоб зараз Турки взяли і окупували Крим без погодження з нами...
Уявив.
Можемо висловити занепокоєння.
Ми ж вміємо його висловлювати?
А взагалі-то про це мають думати крим.татари. Їхня ж земля...
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:06
ЛАД написав:
...
А шаман, как часто у него, смешивает понятия (см. "Логическая ошибка"). Терроризм и нарушение законов войны - совершенно разные вещи. И ХАМАС террористы не потому, что при вторжении в Израиль они убили много гражданских.
та ну. тобто в одному повідомленні кажемо про причино-наслідкові зв'язки, а потім продовжуємо про різницю між терористами та військовими злочинцями. бінго. майже одне й теж
по-перше, між ними є одне спільне - вони мають понести кару - й зазвичай це найтяжчі злочини.
й знову не бачимо, що Раша звичайний терорист, який шантажує світ ядерною зброєю. ну то таке. Carthago delenda est
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