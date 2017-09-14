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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:07
ЛАД написав:
Но у Вас грубая логическая ошибка. Я ночью давал ссылку (viewtopic.php?p=5690900#p5690900), посмотрите, пожалуйста.
"Грубая лигіческая ошибка" не в мене, а у ВВХ. На жаль, люди такого типу небажання йти на конфлікт сприймають саме як слабкість і готовність прогнутися. І 73% так чи інакше, незалежно від своїх бажань, продемонстрували йому цю слабкість.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:11
Hotab написав:ЛАД
,
Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.
Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный.
Согласен, что гарантий нет. Так гарантии даёт только Господь Бог, которого нет.
Но это позволило бы, как минимум оттянуть войну на несколько лет. Причём в Минске и формуле Штайнмайера не было никаких ограничений на нашу армию. Кто мешал бы нам её укрепить за эти годы?
И напомню, что Путину уже 71 год. Через несколько лет...? Понимаю, что не надо преувеличивать роль личности в истории, но тем не менее.
А сейчас читаю, что из наших беженцев в Дании не собирается возвращаться уже половина. Опять же, Дания, вероятно, не совсем показатель, но всё же. В Германии больше трети выехавших несовершеннолетние. Т.е. мы лишаемся непропорционально много детей.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:11
Hotab написав:
При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.
Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный.
Не реагуйте на цинічну і брехливу пропаганду, нещодавно один "історик" заявив карлсону, що не гітлер напав на Польщу, це Польща загралась і гітлер тут жертва, був вимушений бідняжка напасти, ніяких аналогій не виникає?
Це Україна в усьому винна, ось начебто би виконали те що неможливо виконати, то нічого не було б, просто цинічна пропаганда по методичкам, зміста вчитуватись в неї ніякої немає, марно втрачений час!!!
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:31
Hotab написав:ЛАД
,
Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.
Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный.
більш спрощений приклад. афроамериканець - веде себе як Раша, чувак у куточку намагався домовитися - результат був передбачуваний
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:42
Shaman написав: Hotab написав:ЛАД
,
Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.
Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный.
більш спрощений приклад. афроамериканець - веде себе як Раша, чувак у куточку намагався домовитися - результат був передбачуваний
Хороший пример: вы же понимаете, что у "чувака в уголочке" попытка "поиграть в Ричера" - дала бы результат не менее передбачуваний?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:44
fox767676 написав:
Я бачив УСПІХА тут!
Все буде добре(+/-)
Звичайно, що все буде добре!©
Поки Успіх успішно тримає лінію оборони у своєму напрямку, то одна діва вдало приховує свого чоловіка від ТЦК!
Ну і так як потерли - то ще раз >>>>
fox767676 написав:
А що ви, флер, робите щоб наблизити омріяну Перемогу?
Переховує свого чоловіка від призову, як може
п.с.
Ну і не знаю, де її знайомі "відходять на третю лінію оборони...", бо ми тут тримаємо лінію оборони таку, яка і була 2міс. тому!
Так само мені вже 2міс. ЧОМУСЬ(?) сняться сни про поля і ліси поруч сіл Зарічне... Торське...
Ліси соснові, на піщаному грунті...
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:47
_hunter написав: Shaman написав: Hotab написав:ЛАД
,
При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.
Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный.
більш спрощений приклад. афроамериканець - веде себе як Раша, чувак у куточку намагався домовитися - результат був передбачуваний
Хороший пример: вы же понимаете, что у "чувака в уголочке" попытка "поиграть в Ричера" - дала бы результат не менее передбачуваний?
тому треба мати правильних друзів. а не брататися з кримінальною шушерою...
а вас я так розумію, в такому б випадку розстріляли, як у тому анекдоті
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:56
Успіх написав:Переховує свого чоловіка від призову, як може
Берегиня
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 26 лют, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:57
Hotab написав:ЛАД
,
Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.
Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный.
Перед самой войной, все те, кто сейчас отдаёт приказы, со всех экранов рассказывали, что войны не будет, вы все ипсо, а Америка играет на руку дестабилизации.
Сегодня уже все уверены в правильности приказов и повестке.
Вчера - железный генерал, сегодня - уже и в повестке дня нет.
В чём все будут уверены завтра?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:01
Тут якось Буратіно (якщо не помиляюсь) запитав у Фріза: "Буде жопа?"
А я собі подумав - чому написано з помилками?
Без помилок, то пишеться: "Буде дупа" і знак "?" в кінці НЕ ставиться!
Навіть наш президент(ще до свого президенства) співав чітко і правильно!
(Слухайте сам приспів!)
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