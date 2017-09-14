Додано: Пон 26 лют, 2024 17:11

Hotab написав: ЛАД ,



Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.





При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.

Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный. При условии, что после выполнения минсков и штанмаеров мы бы не получили войну все равно.Я убежден, что так или иначе, выполняй или не выполняй, но карлик одержим империей , в которой места независимой Украине нет. То есть финиш был бы один и тот же. Но путь был бы более позорный.

Согласен, что гарантий нет. Так гарантии даёт только Господь Бог, которого нет.Но это позволило бы, как минимум оттянуть войну на несколько лет. Причём в Минске и формуле Штайнмайера не было никаких ограничений на нашу армию. Кто мешал бы нам её укрепить за эти годы?И напомню, что Путину уже 71 год. Через несколько лет...? Понимаю, что не надо преувеличивать роль личности в истории, но тем не менее.А сейчас читаю, что из наших беженцев в Дании не собирается возвращаться уже половина. Опять же, Дания, вероятно, не совсем показатель, но всё же. В Германии больше трети выехавших несовершеннолетние. Т.е. мы лишаемся непропорционально много детей.