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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:30
ЛАД написав:
Стремление избежать войны не равносильно неготовности защищать родину.
Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера
.
И снова рашистские нарративы о том, что именно Украина должна была выполнять Минские, а остальные трое подписантов, типа, а мы не при чём
Напомню
Соглашением предусматривалось[37]:
- Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
- Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
для украинских войск — от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод вышеперечисленных тяжёлых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.
Я лично не представляю, как эти два пунта могли быть выполнены Украиной одноосибно
Ну и сам Штайнмайер, после визита осенью 2022 года в Украину, о своей формуле 2015 года уже не вспоминал
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:51
stm написав: antey1969 написав:
Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо.
В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией.
Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились...
Печально, но таковы теперь реалии.
Когда украинец не поддерживает Украину это не президент и правительство виноваты. Значит колбаса важнее поддержки своих в голове. Другие заботы: пройтись собрать что немцам не надо, за фудстемпами. А что бы не выглядело гадко сказать что Президент и Правительство, поэтому я не создам для Васи в окопе видимость что Украина важна...
Ще вата Україну не підтримує.
І особи, що виїхали злочинним шляхом. Бо знають, що саме жива Україна колись все та розкриє.
Ковбасники навпаки -- мали би підтримувати. Бо без України вони там будуть ніким і зватимуть їх ніяк... Виплати скасують. Працювати змусять втридешево.
І були фото -- таки велелюдно вийшло.
А нині радять писати для нагадування: #24Feb2022
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:06
fox767676 написав: fler написав:
: "Мені ще пару+ років до 60-річчя, тому тре терміново якось досягти рпв, а потім робіть, шо хочте".))
А що ви, флер, робите щоб наблизити омріяну Перемогу?
Бачу, що наступила декому на хворий мозоль
Беру активну участь в інфовійні з кацапами та їх прибічниками. Ще дещо роблю, але вам про те не треба знати.
fox767676 написав:
Мені здається що якби ваш вклад був трохи більшим...,
Ви праві, недопрацьовую, треба більше вас гризти.
Успіх написав:
ми тут тримаємо лінію оборони таку, яка і була 2міс. тому!
Пощастило, а то я вже міркувала, як передати ̶т̶р̶о̶х̶и̶ ̶т̶и̶р̶с̶і̶в̶ гостинців
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:23
Hotab написав:hume
, я не вивчав можливості ДРЛО рашистів, а от НАТО-вських - так.
Саме так, сам по собі ДРЛО - це потужна станція РЕБ для захисту себе. Такі старі ракети , як С200 не повинні його збивати. Принаймні з дуже низькою ймовірністю. Хоча і по відео ми бачимо , що збили точно не першою ракетою.
Ну і я сподіваюсь, всі розуміють, що отой відстріл теплових пасток був «мертвому член не надрочиш». Ракета йшла по РЛ-каналу, а не на тепловий слід. Саме тому оператори літака і бачили по собі пуск і супроводження себе ракетою (станція попередження опромінення дає цю інформацію) . І сцялись останню хвилину. Може не тільки сцялись..
Хочу ефір останньої хвилини!! Голоси з того світу, які усвідомлювали останню хвилину свого життя , що їм торба.
Співали “спасіба таварісчу сталіну...”
Парашутів не мали?
І навіть нічим було стрельнути по ракеті??
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:29
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Чим погано, що командир має право знижувати оплату?
Або піднімати. За кращу працю.
А потім ці ж люди питають "чому так мало добровольців йде на контракт"
Де у тилах керівники не мають права впливати на зарплати підлеглих?
А особливо коли зарплати у рази вищі за середні?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:33
hume написав:
каждый крупный бизнесмен помимо белых налогов ОБЯЗАН делать подобные инвестиции.
Я вам нічево нє должен - власник кварталу-95
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:33
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Арта втрачає як снаряди так і самі стрілялки. Фріз недавно писав...
Куди слати всіх цих людей?
в тил на навчання, очікувати коли держава зможе їх забезпечити снарядами/стрілялками...
На скільки часу? 1-2-3-роки?
І за чий рахунок цей банкет??
Що скажуть спонсори?
А особливо якщо врахувати, що лінії оборони і копачі потрібні вже зараз, навіть якщо є буд.техніка і бетон...
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:44
ЛАД написав: Bobua написав:
...........
Тому, якщо той 1млн прихованих ухилянтів не виїздив за кордон, то може таки повіримо, що не на повітряних кулях втекли?
Не уверен, что "той 1млн прихованих ухилянтів не виїздив за кордон". Со статистикой у нас проблемы. Точно никогда не назывались цифры заробитчан.
Чисельність заробітчан невідома, бо, мабуть, не всі зізнавались.
Хотіли відчути себе важливими і казали, що їдуть на шопінг, подорожі і пити шампаське зранку.
І не казали, що ідуть працювати по 12годин і жити в хостелах на ярусних нарах.
Зараз багато колишніх заробітчан поруч -- і умовами праці й життя не хваляться...
Зі статистикою в Україні ніяких проблем.
Держ.інфляція по їжі навіть трошки вища, аніж у мене по 10ти річних власних записах, хоча малоймовірно, що держава писатиме інфл. вищу фактичної.
Отже є 1млн схованих в Україні.
Просто треба ускладнити їм каруселення та ін. мутні “бізнеси”.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:56
jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоюватиВ Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни
. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться
.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти
.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
Ідеал.вихід.
Але чи реал.?
ФРН і ссср(НДР) ніби ж не воювали.
А тут як зробити? Напр., за 20км від нулів -- НАТО? А якщо нуль був перед Овдіївкою, а потім переповз на 20км... -- НАТО щось схоче робити? Воно може. Супутниками, Томагавками і 100500 невідомими вундервафлями випалити хоч і 100км, аби кретинам не кортіло там шастати. Але чи ж НАТО зробить??
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:03
Bobua написав:
Де у тилах керівники не мають права впливати на зарплати підлеглих?
А особливо коли зарплати у рази вищі за середні?
Дивлячись який контракт. Нічого поганого в зміні ЗП нема, якщо працівник має право розірвати контракт при такій зміні. Але солдат же не може розірвати і піти на іншу роботу, тому повністю залежний від свого командира.
Bobua написав:
На скільки часу? 1-2-3-роки?
І за чий рахунок цей банкет??
Що скажуть спонсори?
А особливо якщо врахувати, що лінії оборони і копачі потрібні вже зараз, навіть якщо є буд.техніка і бетон...
При великому будівництві у нас бригади кілька місяців сиділи і плювали в стелю, поки не привезли асфальт. Це не їх проблема, а керівництва.
Раз потрібні, то потрібно наймати "копачів" з гарантіями, що після копання їх не посадять в ті ж окопи, які самі викопали...
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