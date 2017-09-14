fler написав:: "Мені ще пару+ років до 60-річчя, тому тре терміново якось досягти рпв, а потім робіть, шо хочте".))
А що ви, флер, робите щоб наблизити омріяну Перемогу?
Бачу, що наступила декому на хворий мозоль Беру активну участь в інфовійні з кацапами та їх прибічниками. Ще дещо роблю, але вам про те не треба знати.
fox767676 написав:Мені здається що якби ваш вклад був трохи більшим...,
Ви праві, недопрацьовую, треба більше вас гризти.
Мені якраз треба знати, бо від вашої квазіопатриотичної писанини більше шкоди ніж користі для України. Оці геронтофобські, соціал-дарвинистські закиди, примітивізація глибоких проблем, знищують дискусійний клімат і можливо мають кінцеву мету послаблення інтелектуального потенціалу України, а провокативні твердження змасковані під примітивний ура-патріотизм викликають обурення навіть у безсумнівно українсько-свідомих читачів. А ось у ворогів мабуть тільки сміх та заспокоєння. Вам це вже одного разу пояснили, і ви, начебто, прийняли це до уваги, але згодом знову стали на хибний шлях антиінтелектуальних провокацій. Ви якби той свєрчок, який повинен знати свій шесток
Shaman написав:а ви як завжди так розпливчасто, що й не зрозуміло, що ж малося на увазі.
я десь дав необ'єктивну картинку? чи до чого про неупередженість?
По необъективной картинке: ООН не связано с МКС - это 2 разные организации. По поводу общего, да всё сложно, но факт что статут ООН предполагает что за каждого члена голосовали, дело не сво для орков. Они сидят там незаконно, но ООН из-за сложностей закрывает глаза. Как адвокату дьявола - это недоработка профессиональная, бывает вы тоже не совершенны. Про беспристрастность: именно Вы мне доставляете удовольствие как человек с завышенной самооценкой (против чего я не имею ничего), абсолютно не замечает именно за собой беспристрастного продавливания собственного мнения (даже если оно и неверное), но всем остальным советует быть не столь активными Это не расплывчато, надеюсь.
достатньо зрозуміло. й головне, так щиро.
з приводи завищенної самоцінки - так напевне майже кожного форумчанина можна сказати. так, пані stm?
й чому завищеної, може адекватна самооцінка?
а свою думку я продавлюю, коли дуже у ній впевненій. тобто, якщо я не до кінця певен, то не буду сперечатися до останнього, не бачу сенсу. але так, трошки вибішує, коли хтось там зарозуміло теревенить, що те, що 2 * 2 = 4 - не все так однозначно. тому так, коли продавлюю, то зазвичай розумні речі. під ас війни може трошки різкувато про Рашу, але війна дуже прибрала ці полутони, багато що зрозуміло - але чомусь не всім...
про ООН та МКС - Рашу давлять на різних фронтах, але загальний тренд зрозумілий, я й не пов'язував це. але так, давлять за правилами.
ЛАД написав:Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
+1 И с каждым годом войны вопрос "почему нельзя было это сделать и сохранить ХХХХХ жизней?" даже закрытый цензурой будет молча давить все сильнее.
jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоювати
В Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.
Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
Ідеал.вихід.
Але чи реал.?
ФРН і ссср(НДР) ніби ж не воювали. А тут як зробити? Напр., за 20км від нулів -- НАТО? А якщо нуль був перед Овдіївкою, а потім переповз на 20км... -- НАТО щось схоче робити? Воно може. Супутниками, Томагавками і 100500 невідомими вундервафлями випалити хоч і 100км, аби кретинам не кортіло там шастати. Але чи ж НАТО зробить??
Країни НАТО на такий варіант ніколи не погодяться. Тут з горем пополам мирні, з населенням із західним менталітетом, розвинені та без корупції Швецію та Фінляндію прийняли.
ЛАД написав:Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
+1 И с каждым годом войны вопрос "почему нельзя было это сделать и сохранить ХХХХХ жизней?" даже закрытый цензурой будет молча давить все сильнее.
Читай мой ответ на этот пост ЛАД'а ... Медленно
Если есть ответ, как могла Украина в одиночку выполнить Минские, то пиши, пиши ...
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у розпорядження Збройних сил було надано лише 30% від обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів. Про це він заявив у понеділок, 26 лютого відповідаючи на запитання щодо затримок західної допомоги.
«Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський Союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль», – заявив президент сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.
У нас на нулі були встановлені МОН. Підривати -- 9В батарейкою. І це треба було би кабель брати і прикладати до контактів. І молитись, що кабель на поверхні ще не перебитий.
Але в ідеалі це мала би бути залога з глибоким бліндажем, підземним прокладенням кабелів, щитком для підриву, відеостеженням вгорі... Хіба ж це аж так дорого?? А не сподіватись, що один зможе відбитись і не буде закиданий гранатами...
У нас на нулі були встановлені МОН. Підривати -- 9В батарейкою. І це треба було би кабель брати і прикладати до контактів. І молитись, що кабель на поверхні ще не перебитий.
Але в ідеалі це мала би бути залога з глибоким бліндажем, підземним прокладенням кабелів, щитком для підриву, відеостеженням вгорі... Хіба ж це аж так дорого?? А не сподіватись, що один зможе відбитись і не буде закиданий гранатами...
Опять 5 вольт постійної напруги подавати на будинок ... Дурість повна
Shaman написав:більш спрощений приклад. афроамериканець - веде себе як Раша, чувак у куточку намагався домовитися - результат був передбачуваний
Хороший пример: вы же понимаете, что у "чувака в уголочке" попытка "поиграть в Ричера" - дала бы результат не менее передбачуваний?
тому треба мати правильних друзів. а не брататися з кримінальною шушерою...
а вас я так розумію, в такому б випадку розстріляли, як у тому анекдоті
Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем?