Це дійсно сумно, що англійці й американці знищили в Європі єдину нормальну країну

у мене нема особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх повного знищення. На додаток до інших їх азіатських властивостей характеру, росіяни не поважають людське життя – вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки»

Джордж Сміт Па́ттон, молодший (англ. George S. Patton, Jr.)Ось деякі його відвертості зі щоденника – повідомляє телеграм-канал «Полум’я наших душ».«Берлін розкрив мені очі. Ми зруйнували все те, що було створено великою расою, яку ми тепер збираємося замінити монгольськими дикунами. І вся Європа буде комуністичною. Кажуть, що протягом першого тижня, після того, як вони (Красная армія) взяли його (Берлін), всі найкращі жінки були зґвалтовані і потім пристрелені. Я ніколи б не дозволив їм зробити це, маючи можливість» (21 липня 1945 року).«Фактично, німці – це єдині гідні люди з усіх, хто зараз є в Європі. Це вибір між ними та росіянами. Я віддаю перевагу німцям» (31 серпня 1945 року).«Те, що ми зараз робимо, є знищенням єдиної сучасної держави в Європі, в ім'я того, щоб Росія змогла проковтнути її повністю» (2 вересня 1945 року).. Саме тому дорога для більшовизму тепер відкрита» (18 серпня 1945 року).А це його цитата за книгою: Хіршсон Стенлі. «Генерал Паттон. Життя солдата»:«Труднощі з розумінням росіян полягають у тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, тому вони мислять по-іншому. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, та маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, щоНаостанок його висловлювання щодо «найбільш постраждалого» народу в ДСВ та нового порядку в Європі: