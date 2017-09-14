jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоювати
В Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.
Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
Ідеал.вихід.
Але чи реал.?
ФРН і ссср(НДР) ніби ж не воювали. А тут як зробити? Напр., за 20км від нулів -- НАТО? А якщо нуль був перед Овдіївкою, а потім переповз на 20км... -- НАТО щось схоче робити? Воно може. Супутниками, Томагавками і 100500 невідомими вундервафлями випалити хоч і 100км, аби кретинам не кортіло там шастати. Але чи ж НАТО зробить??
Країни НАТО на такий варіант ніколи не погодяться. Тут з горем пополам мирні, з населенням із західним менталітетом, розвинені та без корупції Швецію та Фінляндію прийняли.
>>> Тут з горем пополам ... Их, вроде как, вообще без проблем приняли -- меньше, чем за два года. Вы про что, вообще? -- про чисто финансовый торг Турции?
Shaman написав:тому треба мати правильних друзів. а не брататися з кримінальною шушерою...
а вас я так розумію, в такому б випадку розстріляли, як у тому анекдоті
Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем?
відходимо від головного.
що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?
з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..
за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
ЛАД написав:Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).
Кумедно. Прикол в тому, що ви своїм голосом наблизили війну. Тому що, навіть незалежно від поглядів на підготовку Зелупого до війни, результат виборів - 73 проценти не готові захищати країну. Як результат - впевненість хуйла в швидкій перемозі і повномасштабне вторгнення.
Неверно. Не буду бить себя кулаком в грудь, потому что скажут: "Легко говорить, когда знаешь, что тебя не призовут". Но у Вас грубая логическая ошибка. Я ночью давал ссылку (viewtopic.php?p=5690900#p5690900), посмотрите, пожалуйста. Стремление избежать войны не равносильно неготовности защищать родину. Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
Категорически не согласен!!! Категорически.
Есть поговорка: действуй по Уставу - заработаешь и честь, и славу! Что значит стремление избежать войны, когда она уже началась? Избегать войны можно до ее начала, но не после. На тебя напали, отжали территории, потопили корабли, провели незаконные юридические манипуляционные действия, а ты поджал хвост, распустил сопли и даже не принял боевую стойку? Какие то извращенные подходы у тебя. Напоминают манипуляции кремля и действия его агентов в Украине. Никак не ожидал такого от тебя.
Что касается ущерба, которые понесла Украина в результате прямой военной агрессии, то разве цыплят не по осени считают? Сегодня к примеру разговорился с дедом одним, жилье которого повреждено в Харькове в самом центре города. Он спрашивал совета нужно ли сейчас заниматься установкой выбитых окон в квартире за счет зарубежной помощи. Мой ответ - нужно, так как жить надо сегодня и сейчас. Может ли прилететь завтра? Может, но к этому все уже привыкли за два года войны.
Стратегически давать отпор всегда выгоднее даже если при этом самому получать травмы, ссадины и синяки, чем откупаться и просить пощады. Почему? Да потому что любой агрессор, увидев в твоих глазах готовность дать бешенный отпор ему, всегда отступит и лучше поищет покорную жертву для себя где-то в другом месте. И жертву он себе обязательно найдет, если не будет регулярно рисковать своей головой в боях с тобой или такими же как ты.
ЛАД написав: uote="5685880:drevlyanin"] ------------------------------ ЛАД ................. 1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни. 2. Может, и не ставили. Можно только гадать. Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали. Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.
Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было. ------------------------------ Ну блін, це ж перевіряється на раз-ось вам кацапська Вікі(що не було підозр у заангажованості) і там є діаграмма на початку(Развитие ядерных арсеналов США и СССР/России на протяжении XX−XXI веков). У вказаний мною період (кінець сорокових-пятидесяті) коли у союзу були одиниці ядерних зарядів, США мали вже сотні, і відповідно десятки і тисячі. І це ще не рахуючи переваги по потужності зарядів. По стратегічним бомбардувальникам іще сумніше(для СРСР) справи були на той час. https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru[/quot
По диаграмме Вики трудно оценивать, поэтому её и не привёл. Посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост, на который Вы сейчас ответили. Я там дописал и привёл ссылки. По первой ссылке можете почитать и о мощности зарядов. И Вы сосредоточились на количестве зарядов, но задумайтесь и о желании/нежелании напасть. Я там задал вопрос. Могу повторить. Если так уж не собирались нападать, то зачем даже 10-кратное преимущество в количестве ядерных зарядов (даже в 1965 в 5 раз)?
США ще під час ІІ світової побачили звіроподібність москвинів. Під час ГолодоМорів -- не бачили чомусь... Супутників не було. Мобілок. Відео. Шпигунів!?
А от у ІІ світову якийсь амер.генерал (Ейзенхауер?) писав щось таке “що ж ми наробили, знищили людиноподібних німців, і тепер отака мерзенна зараза [москвини] повзе зі сходу...”
1. В таких случаях надо давать ссылку. 2. Мнение одного человека показатель так себе. 3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример. Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет. 4. Такие высказывания вообще-то, свидетельствуют о вероятности нападения. При соответствующих условиях - уверенности в победе и в том, что за победу будет заплачена приемлемая цена.
Тобто, у світі цілком може бути кілька млрд людей, які й справді не мають наміру нападати. Навіть на цілковито девіантних...
Люди не хотят почти все и практически никогда. А вот государства другое дело. И ещё раз, речь шла не о том, хотели или не хотели. Я писал о том, что государство, которое хочет проводить самостоятельную политику, то оно обязано иметь сильную армию и развитую промышленность. Сегодня таких государств (способных проводить самостоятельную политику) практически нет. С натяжкой только 2 - США иКитай.
1)
Знайшов.
Джордж Сміт Па́ттон, молодший (англ. George S. Patton, Jr.) Ось деякі його відвертості зі щоденника – повідомляє телеграм-канал «Полум’я наших душ».
«Берлін розкрив мені очі. Ми зруйнували все те, що було створено великою расою, яку ми тепер збираємося замінити монгольськими дикунами. І вся Європа буде комуністичною. Кажуть, що протягом першого тижня, після того, як вони (Красная армія) взяли його (Берлін), всі найкращі жінки були зґвалтовані і потім пристрелені. Я ніколи б не дозволив їм зробити це, маючи можливість» (21 липня 1945 року).
«Фактично, німці – це єдині гідні люди з усіх, хто зараз є в Європі. Це вибір між ними та росіянами. Я віддаю перевагу німцям» (31 серпня 1945 року).
«Те, що ми зараз робимо, є знищенням єдиної сучасної держави в Європі, в ім'я того, щоб Росія змогла проковтнути її повністю» (2 вересня 1945 року).
«Це дійсно сумно, що англійці й американці знищили в Європі єдину нормальну країну. Саме тому дорога для більшовизму тепер відкрита» (18 серпня 1945 року).
А це його цитата за книгою: Хіршсон Стенлі. «Генерал Паттон. Життя солдата»:
«Труднощі з розумінням росіян полягають у тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, тому вони мислять по-іншому. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, та маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене нема особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх повного знищення. На додаток до інших їх азіатських властивостей характеру, росіяни не поважають людське життя – вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки».
Наостанок його висловлювання щодо «найбільш постраждалого» народу в ДСВ та нового порядку в Європі:
І якщо поглянути на ІІ світову навіть крізь призму “історії написаної переможцями” -- то у голову не вкладається, що союзники були на боці упирів із московії, які за десять років до цього винищили Голодом 10млн українців... І продовжували винищення у ІІ світову (м`ясні штурми жукових). Як європейська політика могла дати настільки критичний збій? На думку спадають лише фант.книги типу “паразити свідомості”. Інакше то незбагненно, що ніби-то демократичні країни і моск.упирі стали “союзниками”...
2) Є ж люди чия думка значно важливіша, аніж у інших, чи не так?
3) Не думаю, що їх лякав комунізм. От нині “засоби виробницва” працюють на утримання дедалі більшої кількості безробітних на Заході. Чим не комунізм? Початий ще століття тому...
4) Не прагнення нападу бачу в його словах. А огиду. Просто огиду до садистів, алкашів, виродків... Та сама огида, що змусила українців йти на війну у 2014 і 2022. І яка відійшла на задній план, коли фронт стабілізувався...
Тому й кажу останні роки, що найважливіше -- максимальна оборона і захист на фронті. Тоді й буде стійкий потік охочих постріляти у напрямку тієї гидоти...
що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?
з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..
за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
А якщо подумати, чого тоді всі намагались домовитись? Тому що усвідомлювали ступінь загрози, а не тринділи, що от ми б не віддали Крим, у першу світову. У сталіна всього було більше, ніж у гітлера, в рази, і то намагався приєднатись до Осі, щоб не напав, дихнути в той бік боявся, не те що медведчука блокувати. ДумайТе! (с)
Bobua написав: Тому й кажу останні роки, що найважливіше -- максимальна оборона і захист на фронті. Тоді й буде стійкий потік охочих постріляти у напрямку тієї гидоти...
Так не тільки ви про це говорите, а дії відповідальних осіб де? Тільки бла-бла-бла і новий наступ в 2025. А потім в 2027, 2029... Воно ж зручно-поки йде така кривава різанина, можна знімати фільми(замість будівництва укріплень) про наші жертви, штовхати промови перед союзниками і під час щоденних звернень "брати на себе важкий тягар відповідальность" безкінечного президенства. Прямо як пукін. А чимало осіб до цих пір підтримують такий перебіг подій та особисто "найвеличнішого". Бояться змін та усвідомлення помилок чи мають особисту зацікавленість в незмінності системи?