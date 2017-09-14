jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоювати
В Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.
Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
Ідеал.вихід.
Але чи реал.?
ФРН і ссср(НДР) ніби ж не воювали. А тут як зробити? Напр., за 20км від нулів -- НАТО? А якщо нуль був перед Овдіївкою, а потім переповз на 20км... -- НАТО щось схоче робити? Воно може. Супутниками, Томагавками і 100500 невідомими вундервафлями випалити хоч і 100км, аби кретинам не кортіло там шастати. Але чи ж НАТО зробить??
Країни НАТО на такий варіант ніколи не погодяться. Тут з горем пополам мирні, з населенням із західним менталітетом, розвинені та без корупції Швецію та Фінляндію прийняли.
>>> Тут з горем пополам ... Их, вроде как, вообще без проблем приняли -- меньше, чем за два года. Вы про что, вообще? -- про чисто финансовый торг Турции?
Shaman написав:тому треба мати правильних друзів. а не брататися з кримінальною шушерою...
а вас я так розумію, в такому б випадку розстріляли, як у тому анекдоті
Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем?
відходимо від головного.
що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?
з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..
за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
ЛАД написав:Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).
Кумедно. Прикол в тому, що ви своїм голосом наблизили війну. Тому що, навіть незалежно від поглядів на підготовку Зелупого до війни, результат виборів - 73 проценти не готові захищати країну. Як результат - впевненість хуйла в швидкій перемозі і повномасштабне вторгнення.
Неверно. Не буду бить себя кулаком в грудь, потому что скажут: "Легко говорить, когда знаешь, что тебя не призовут". Но у Вас грубая логическая ошибка. Я ночью давал ссылку (viewtopic.php?p=5690900#p5690900), посмотрите, пожалуйста. Стремление избежать войны не равносильно неготовности защищать родину. Считаю, что война нанесла гораздо бОльший ущерб/вред Украине, чем её предотвращение пусть даже на относительно тяжёлых условиях. В частности, например, на выполнении Минска и формулы Штайнмайера.
Категорически не согласен!!! Категорически.
Есть поговорка: действуй по Уставу - заработаешь и честь, и славу! Что значит стремление избежать войны, когда она уже началась? Избегать войны можно до ее начала, но не после. На тебя напали, отжали территории, потопили корабли, провели незаконные юридические манипуляционные действия, а ты поджал хвост, распустил сопли и даже не принял боевую стойку? Какие то извращенные подходы у тебя. Напоминают манипуляции кремля и действия его агентов в Украине. Никак не ожидал такого от тебя.
Что касается ущерба, которые понесла Украина в результате прямой военной агрессии, то разве цыплят не по осени считают? Сегодня к примеру разговорился с дедом одним, жилье которого повреждено в Харькове в самом центре города. Он спрашивал совета нужно ли сейчас заниматься установкой выбитых окон в квартире за счет зарубежной помощи. Мой ответ - нужно, так как жить надо сегодня и сейчас. Может ли прилететь завтра? Может, но к этому все уже привыкли за два года войны.
Стратегически давать отпор всегда выгоднее даже если при этом самому получать травмы, ссадины и синяки, чем откупаться и просить пощады. Почему? Да потому что любой агрессор, увидев в твоих глазах готовность дать бешенный отпор ему, всегда отступит и лучше поищет покорную жертву для себя где-то в другом месте. И жертву он себе обязательно найдет, если не будет регулярно рисковать своей головой в боях с тобой или такими же как ты.
ЛАД написав: uote="5685880:drevlyanin"] ------------------------------ ЛАД ................. 1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни. 2. Может, и не ставили. Можно только гадать. Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали. Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.
Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было. ------------------------------ Ну блін, це ж перевіряється на раз-ось вам кацапська Вікі(що не було підозр у заангажованості) і там є діаграмма на початку(Развитие ядерных арсеналов США и СССР/России на протяжении XX−XXI веков). У вказаний мною період (кінець сорокових-пятидесяті) коли у союзу були одиниці ядерних зарядів, США мали вже сотні, і відповідно десятки і тисячі. І це ще не рахуючи переваги по потужності зарядів. По стратегічним бомбардувальникам іще сумніше(для СРСР) справи були на той час. https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru[/quot
По диаграмме Вики трудно оценивать, поэтому её и не привёл. Посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост, на который Вы сейчас ответили. Я там дописал и привёл ссылки. По первой ссылке можете почитать и о мощности зарядов. И Вы сосредоточились на количестве зарядов, но задумайтесь и о желании/нежелании напасть. Я там задал вопрос. Могу повторить. Если так уж не собирались нападать, то зачем даже 10-кратное преимущество в количестве ядерных зарядов (даже в 1965 в 5 раз)?
США ще під час ІІ світової побачили звіроподібність москвинів. Під час ГолодоМорів -- не бачили чомусь... Супутників не було. Мобілок. Відео. Шпигунів!?
А от у ІІ світову якийсь амер.генерал (Ейзенхауер?) писав щось таке “що ж ми наробили, знищили людиноподібних німців, і тепер отака мерзенна зараза [москвини] повзе зі сходу...”
1. В таких случаях надо давать ссылку. 2. Мнение одного человека показатель так себе. 3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример. Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет. 4. Такие высказывания вообще-то, свидетельствуют о вероятности нападения. При соответствующих условиях - уверенности в победе и в том, что за победу будет заплачена приемлемая цена.
Тобто, у світі цілком може бути кілька млрд людей, які й справді не мають наміру нападати. Навіть на цілковито девіантних...
Люди не хотят почти все и практически никогда. А вот государства другое дело. И ещё раз, речь шла не о том, хотели или не хотели. Я писал о том, что государство, которое хочет проводить самостоятельную политику, то оно обязано иметь сильную армию и развитую промышленность. Сегодня таких государств (способных проводить самостоятельную политику) практически нет. С натяжкой только 2 - США иКитай.
1)
Знайшов.
Джордж Сміт Па́ттон, молодший (англ. George S. Patton, Jr.) Ось деякі його відвертості зі щоденника – повідомляє телеграм-канал «Полум’я наших душ».
«Берлін розкрив мені очі. Ми зруйнували все те, що було створено великою расою, яку ми тепер збираємося замінити монгольськими дикунами. І вся Європа буде комуністичною. Кажуть, що протягом першого тижня, після того, як вони (Красная армія) взяли його (Берлін), всі найкращі жінки були зґвалтовані і потім пристрелені. Я ніколи б не дозволив їм зробити це, маючи можливість» (21 липня 1945 року).
«Фактично, німці – це єдині гідні люди з усіх, хто зараз є в Європі. Це вибір між ними та росіянами. Я віддаю перевагу німцям» (31 серпня 1945 року).
«Те, що ми зараз робимо, є знищенням єдиної сучасної держави в Європі, в ім'я того, щоб Росія змогла проковтнути її повністю» (2 вересня 1945 року).
«Це дійсно сумно, що англійці й американці знищили в Європі єдину нормальну країну. Саме тому дорога для більшовизму тепер відкрита» (18 серпня 1945 року).
А це його цитата за книгою: Хіршсон Стенлі. «Генерал Паттон. Життя солдата»:
«Труднощі з розумінням росіян полягають у тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, тому вони мислять по-іншому. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, та маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене нема особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх повного знищення. На додаток до інших їх азіатських властивостей характеру, росіяни не поважають людське життя – вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки».
Наостанок його висловлювання щодо «найбільш постраждалого» народу в ДСВ та нового порядку в Європі:
І якщо поглянути на ІІ світову навіть крізь призму “історії написаної переможцями” -- то у голову не вкладається, що союзники були на боці упирів із московії, які за десять років до цього винищили Голодом 10млн українців... І продовжували винищення у ІІ світову (м`ясні штурми жукових). Як європейська політика могла дати настільки критичний збій? На думку спадають лише фант.книги типу “паразити свідомості”. Інакше то незбагненно, що ніби-то демократичні країни і моск.упирі стали “союзниками”...
2) Є ж люди чия думка значно важливіша, аніж у інших, чи не так?
3) Не думаю, що їх лякав комунізм. От нині “засоби виробницва” працюють на утримання дедалі більшої кількості безробітних на Заході. Чим не комунізм? Початий ще століття тому...
4) Не прагнення нападу бачу в його словах. А огиду. Просто огиду до садистів, алкашів, виродків... Та сама огида, що змусила українців йти на війну у 2014 і 2022. І яка відійшла на задній план, коли фронт стабілізувався...
Тому й кажу останні роки, що найважливіше -- максимальна оборона і захист на фронті. Тоді й буде стійкий потік охочих постріляти у напрямку тієї гидоти...
що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?
з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..
за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
А якщо подумати, чого тоді всі намагались домовитись? Тому що усвідомлювали ступінь загрози, а не тринділи, що от ми б не віддали Крим, у першу світову. У сталіна всього було більше, ніж у гітлера, в рази, і то намагався приєднатись до Осі, щоб не напав, дихнути в той бік боявся, не те що медведчука блокувати. ДумайТе! (с)
Bobua написав: Тому й кажу останні роки, що найважливіше -- максимальна оборона і захист на фронті. Тоді й буде стійкий потік охочих постріляти у напрямку тієї гидоти...
Так не тільки ви про це говорите, а дії відповідальних осіб де? Тільки бла-бла-бла і новий наступ в 2025. А потім в 2027, 2029... Воно ж зручно-поки йде така кривава різанина, можна знімати фільми(замість будівництва укріплень) про наші жертви, штовхати промови перед союзниками і під час щоденних звернень "брати на себе важкий тягар відповідальность" безкінечного президенства. Прямо як пукін. А чимало осіб до цих пір підтримують такий перебіг подій та особисто "найвеличнішого". Бояться змін та усвідомлення помилок чи мають особисту зацікавленість в незмінності системи?
ЛАД написав:Но у Вас грубая логическая ошибка. Я ночью давал ссылку (viewtopic.php?p=5690900#p5690900), посмотрите, пожалуйста.
"Грубая лигіческая ошибка" не в мене, а у ВВХ. На жаль, люди такого типу небажання йти на конфлікт сприймають саме як слабкість і готовність прогнутися. І 73% так чи інакше, незалежно від своїх бажань, продемонстрували йому цю слабкість.
Это уже Ваши домыслы. С тем же успехом можно предположить, что если бы 73% проголосовали за По, то ВВХ решил бы, что в Украине укрепляется "фашизм" и надо быстрее напасть, пока не поздно.
В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции и отстранить от власти президента Джо Байдена, передает телеканал Fox News.
По мнению конгрессмена, наиболее весомое основание для запуска этой процедуры — недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра. Несмотря на то что документ не содержит выводов о необходимости предъявить обвинения Байдену, последний охарактеризован в нем как «пожилой человек с плохой памятью». Как отметил Бак, представленная в докладе информация отражает то, чему многие американцы долгое время сами являются свидетелями, — неспособность президента США выполнять обязанности в качестве главы администрации. «Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку», — подчеркнул он. В последние недели проблемы с памятью Байдена стали проявляться особенно остро: он трижды рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников. Новую волну негодования вызвал отчет Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении президентом секретных документов. Согласно докладу, во время общения с командой спецпрокурора Байден не смог точно обозначить сроки начала и конца работы на посту вице-президента, а также назвать дату смерти сына Бо. При этом сам глава Белого дома впоследствии выступил со специальным обращением, высказав возмущение такими оценками. Он заверил, что с его памятью «все хорошо». Тем не менее в конце выступления американский лидер вновь оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
чому у світі з терористами ніхто не домовляється?..
Мне уже начинает казаться, что это специально делается. Чтоб было больше отказников с нашей стороны. Один из вариантов устрашения
Обычно такие преступления лечатся зеркальными действиями. Вы нас мы вас, на десятый раз они поймут и казни закончатся. Как зеркально разрушать экономическую инфраструктуру. ...............
После реализации Ваших предложений через некоторое (очень небольшое) время мы лишимся поддержки Запада. Не говоря уж о том, что можно убить дракона, самому превратившись в него.
А шаман, как часто у него, смешивает понятия (см. "Логическая ошибка"). Терроризм и нарушение законов войны - совершенно разные вещи. И ХАМАС террористы не потому, что при вторжении в Израиль они убили много гражданских.
Не лишимся. На нас такие бабки зарабатываются, что европейским бизнесменам не могло приснится даже в подростковых влажных снах. Вспомнмте про немецкие боевые бронированные машины втридорога, реально проданы х3. Мы сейчас своими расходами на военку толкнем ВВП европы. На нас делают рекламу всех новейших вооружений, оборонка Европы благодаря рекламе в нашей войне завалена заказами на года, предприятия Германии строят новые заводы (но не у нас) Закупим у наших заводом арту для вас, но Таурус не дадим)). Выдадим вам кредит, который пойдет на закупку гаубиц Цезар. Всем выгодно,чтоб эта война продолжалась, или вы думаете, что зерно едет наземным транспортом по рыночной цене... При этом дают ровно столько, чтоб кацапы сильно далеко не прошли и их войска тихонько перемалывались. Если дадут много, то война может закончится, кацапы уйдут с целой техникой, всем оружейникам мира европейским прав ьельствам выгодно, чтоб была плавная оккупация с максимальным уроном армии кацапов. Логично, что чем больше будет перемалывание тем меньше дойдет до их границ. Но наш Наполеон немного переигрывает с ролью защитника Европы. Максимум страны Балтии, остальные могут спать спокойнее.
А теперь вспомните хамас, митинги в поддержку этих террористов по всему миру, да даже столь неоднозначных личностей как Рита тумберг, которая будучи шведкой поддерживает отморозков. Когда ты ведёшь войну за существование нельзя вот так быть зависимым от чьего мнения. Нам дали два года на подготовку и налаживание военных рельс внутри государства, но, я уже прошлой весной понял, что мы свернули не туда. Когла пропаганда начала разгонять про параллельный мир, который начал существовать в стране воюющей за свое существование, в котором все хорошо и который готовится пить кофэ в Ялте. (По хорошему мы свернули не туда в 2019). Когда обществу и войску навязали мнение, что мы можем в лоб победить более сильного и более жёсткого противника, это не наш метод. Наш метод стать Чечней с экономикой и тылом целой страны.