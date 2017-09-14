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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6939694069416942
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 23:30

Та невже. Вийшов з туману чи що?

Зеленський: План нашого контрнаступу був на столі Кремля ще до його початку

https://inforesist.org/ua/zelenskij-plan-nashogo-kontrnastupu-buv-na-stoli-kremlya-shhe-do-jogo-pochatku/
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 23:36

Но з гвинтокрила мабуть краще видно

Воїн ЗСУ розповів, як зараз воюють під Бахмутом: Передані підрозділи не прожили і доби, без супроводу розвідки та без прикриття у ночі

https://inforesist.org/ua/voin-zsu-rozpoviv-yak-zaraz-voyuyut-pid-bahmutom-peredani-pidrozdili-ne-prozhili-i-dobi-ih-bez-suprovodu-rozvidki-ta-bez-prikrittya-u-nochi/
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 23:55

  drevlyanin написав:
  Bobua написав:
Тому й кажу останні роки, що найважливіше -- максимальна оборона і захист на фронті.
Тоді й буде стійкий потік охочих постріляти у напрямку тієї гидоти...


Так не тільки ви про це говорите, а дії відповідальних осіб де? Тільки бла-бла-бла і новий наступ в 2025. А потім в 2027, 2029...
Воно ж зручно-поки йде така кривава різанина, можна знімати фільми(замість будівництва укріплень) про наші жертви, штовхати промови перед союзниками і під час щоденних звернень "брати на себе важкий тягар відповідальность" безкінечного президенства. Прямо як пукін. А чимало осіб до цих пір підтримують такий перебіг подій та особисто "найвеличнішого". Бояться змін та усвідомлення помилок чи мають особисту зацікавленість в незмінності системи? :(

1. Яких дій Вам не вистачає?
2. Що треба робити?
3. Скільки фільмів знято і скільки укріплень можна було б побудувати за ті копійки, витрачені на ты фільми?
Вам не здається, що саме цей Ваш допис і є "бла-бла-бла"?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 00:03

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:тому треба мати правильних друзів. а не брататися з кримінальною шушерою...

а вас я так розумію, в такому б випадку розстріляли, як у тому анекдоті

Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер :shock: -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? :lol:
Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем? :roll:

відходимо від головного.

що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?

з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..

за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
чому тільки французи? А голандці? Болгари? Шведи? Чехи? Італійці, іспанці, мадяри,бельгійці? Фіни? Я там когось забув? ) турцію?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 00:30

Друзі, отримую багато питань стосовно рекрутингу в батальйон Вовки да Вінчі, спробую тут на все відповісти:

https://twitter.com/deemasseek/status/1 ... 1303489831

1. Так, ми штурмовий батальйон, але у нас є купа посад, не пов’язаних зі штурмами й сидінням в окопах: арта, мінометка, БПЛА, сапери, РВП, зв’язківці, механіки, водії тощо.

2. Так, 100% наших рекрутів потрапляють саме до нас, саме туди, куди хотіли, ніхто не губиться.

3. Так, переведення з інших підрозділів/структур наказом можливі.

4. Так, всі наші рекрути проходять базову загальновійськову підготовку і фахові навчання.

5. Ні, бойовим медикам у взводи/роти/батареї НЕ потрібна медична освіта.

6. Ні, ми не можемо взяти оператором БПЛА людину, яка ніколи не літала на дронах. Є купа курсів для цивільних, є Liftoff, купіть пульт і тренуйтеся. Як альтернатива, можете піти в мінометку чи РВП і там навчитися коригувати.

7. Ні, дронщики не працюють з “другої-третьої лінії оборони“, там треба багато ходити, багато копати й мати адекватну фізичну форму.

8. Ні, працювати з дому/з Києва не можна.

9. Так, можна просто прийти в рекрутинговий центр і поспілкуватися з рекрутерами.

10. Ні, в рекрутинговому центрі вас не посадять в бусик воєнкома, ми не передаємо в ТЦК жодної інформації про людей, що приходять на співбесіду чи заповнюють анкету.

11. Так, наші рекрути перші 5 днів знаходяться на полігоні без оформлення, займаючись з нашими інструкторами. Є можливість передумати й піти.

12. Так, ми беремо жінок, але не на всі посади.

13. Ні, наразі нема посад для молодших лейтенантів резерву без релевантного досвіду. Можливо, це зміниться в майбутньому.

14. Так, переведення — це довго, орієнтовно 1-3 місяці.

15. Так, можна приєднатись як по контракту, так і по мобілізації. До 27 років тільки контракт.

16. Так, ми беремо іноземців. Контракт для іноземця можна розірвати в будь-який час.

17. Ні, вас не перекинуть з тилової посади в піхоту без вашого бажання. Ми швидше переведемо З піхоти, якщо людина не витримує морально-психологічно: нікому не цікаво мати неприкритий сектор на позиціях.

18. Ні, вас не переведуть в інший підрозділ без вашої згоди, якщо тільки ви не будете вживати алкоголь чи заборонені речовини. В батальйоні діє сухий закон.

19. Ні, фізична підготовка не є для нас пріоритетом. Головне — адекватність і бажання вчитися.

20. Так, ми розглядаємо обмежено придатних.
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