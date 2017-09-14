|
|
|
Додано: Пон 26 лют, 2024 23:30
Та невже. Вийшов з туману чи що?
Зеленський: План нашого контрнаступу був на столі Кремля ще до його початку
Додано: Пон 26 лют, 2024 23:36
Но з гвинтокрила мабуть краще видно
Воїн ЗСУ розповів, як зараз воюють під Бахмутом: Передані підрозділи не прожили і доби, без супроводу розвідки та без прикриття у ночі
Додано: Пон 26 лют, 2024 23:55
1. Яких дій Вам не вистачає?
2. Що треба робити?
3. Скільки фільмів знято і скільки укріплень можна було б побудувати за ті копійки, витрачені на ты фільми?
Вам не здається, що саме цей Ваш допис і є "бла-бла-бла"?
Додано: Вів 27 лют, 2024 00:03
чому тільки французи? А голандці? Болгари? Шведи? Чехи? Італійці, іспанці, мадяри,бельгійці? Фіни? Я там когось забув? ) турцію?
Додано: Вів 27 лют, 2024 00:30
Друзі, отримую багато питань стосовно рекрутингу в батальйон Вовки да Вінчі, спробую тут на все відповісти:
1. Так, ми штурмовий батальйон, але у нас є купа посад, не пов’язаних зі штурмами й сидінням в окопах: арта, мінометка, БПЛА, сапери, РВП, зв’язківці, механіки, водії тощо.
2. Так, 100% наших рекрутів потрапляють саме до нас, саме туди, куди хотіли, ніхто не губиться.
3. Так, переведення з інших підрозділів/структур наказом можливі.
4. Так, всі наші рекрути проходять базову загальновійськову підготовку і фахові навчання.
5. Ні, бойовим медикам у взводи/роти/батареї НЕ потрібна медична освіта.
6. Ні, ми не можемо взяти оператором БПЛА людину, яка ніколи не літала на дронах. Є купа курсів для цивільних, є Liftoff, купіть пульт і тренуйтеся. Як альтернатива, можете піти в мінометку чи РВП і там навчитися коригувати.
7. Ні, дронщики не працюють з “другої-третьої лінії оборони“, там треба багато ходити, багато копати й мати адекватну фізичну форму.
8. Ні, працювати з дому/з Києва не можна.
9. Так, можна просто прийти в рекрутинговий центр і поспілкуватися з рекрутерами.
10. Ні, в рекрутинговому центрі вас не посадять в бусик воєнкома, ми не передаємо в ТЦК жодної інформації про людей, що приходять на співбесіду чи заповнюють анкету.
11. Так, наші рекрути перші 5 днів знаходяться на полігоні без оформлення, займаючись з нашими інструкторами. Є можливість передумати й піти.
12. Так, ми беремо жінок, але не на всі посади.
13. Ні, наразі нема посад для молодших лейтенантів резерву без релевантного досвіду. Можливо, це зміниться в майбутньому.
14. Так, переведення — це довго, орієнтовно 1-3 місяці.
15. Так, можна приєднатись як по контракту, так і по мобілізації. До 27 років тільки контракт.
16. Так, ми беремо іноземців. Контракт для іноземця можна розірвати в будь-який час.
17. Ні, вас не перекинуть з тилової посади в піхоту без вашого бажання. Ми швидше переведемо З піхоти, якщо людина не витримує морально-психологічно: нікому не цікаво мати неприкритий сектор на позиціях.
18. Ні, вас не переведуть в інший підрозділ без вашої згоди, якщо тільки ви не будете вживати алкоголь чи заборонені речовини. В батальйоні діє сухий закон.
19. Ні, фізична підготовка не є для нас пріоритетом. Головне — адекватність і бажання вчитися.
20. Так, ми розглядаємо обмежено придатних.
|