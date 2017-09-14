Bobua написав: Тому й кажу останні роки, що найважливіше -- максимальна оборона і захист на фронті. Тоді й буде стійкий потік охочих постріляти у напрямку тієї гидоти...
Так не тільки ви про це говорите, а дії відповідальних осіб де? Тільки бла-бла-бла і новий наступ в 2025. А потім в 2027, 2029... Воно ж зручно-поки йде така кривава різанина, можна знімати фільми(замість будівництва укріплень) про наші жертви, штовхати промови перед союзниками і під час щоденних звернень "брати на себе важкий тягар відповідальность" безкінечного президенства. Прямо як пукін. А чимало осіб до цих пір підтримують такий перебіг подій та особисто "найвеличнішого". Бояться змін та усвідомлення помилок чи мають особисту зацікавленість в незмінності системи?
1. Яких дій Вам не вистачає? 2. Що треба робити? 3. Скільки фільмів знято і скільки укріплень можна було б побудувати за ті копійки, витрачені на ты фільми? Вам не здається, що саме цей Ваш допис і є "бла-бла-бла"?
Shaman написав:тому треба мати правильних друзів. а не брататися з кримінальною шушерою...
а вас я так розумію, в такому б випадку розстріляли, як у тому анекдоті
Я вас не узнаю: вторая абсолютно логичная мысль за вечер -- что случилось? -- так пресуха "пока еще легитимного" подействовала? Теперь продолжим: фильм -- это хорошо, но в реальности таких друзей, увы, не оказалось -- что делать будем?
відходимо від головного.
що намагаюсь я та інші донести до тих, хто все думає, що можна було якось домовитися. в 30х роках минулого сторіччя теж намагалися домовитися з одним диктатором - всі знають, чим це скінчилося. але чомусь зараз намагаються домовитися з іншим - навіть досвід інших не вчить?
з певного моменту диктатури домовитися неможливо - невже так важко зрозуміти очевидне?..
за вашої логікою, французи тоді вчинили правильно, а срср - ні. хочу від вас це почути - потім й поговоримо про перемовини з Рашею...
чому тільки французи? А голандці? Болгари? Шведи? Чехи? Італійці, іспанці, мадяри,бельгійці? Фіни? Я там когось забув? ) турцію?
1. Так, ми штурмовий батальйон, але у нас є купа посад, не пов’язаних зі штурмами й сидінням в окопах: арта, мінометка, БПЛА, сапери, РВП, зв’язківці, механіки, водії тощо.
2. Так, 100% наших рекрутів потрапляють саме до нас, саме туди, куди хотіли, ніхто не губиться.
3. Так, переведення з інших підрозділів/структур наказом можливі.
4. Так, всі наші рекрути проходять базову загальновійськову підготовку і фахові навчання.
5. Ні, бойовим медикам у взводи/роти/батареї НЕ потрібна медична освіта.
6. Ні, ми не можемо взяти оператором БПЛА людину, яка ніколи не літала на дронах. Є купа курсів для цивільних, є Liftoff, купіть пульт і тренуйтеся. Як альтернатива, можете піти в мінометку чи РВП і там навчитися коригувати.
7. Ні, дронщики не працюють з “другої-третьої лінії оборони“, там треба багато ходити, багато копати й мати адекватну фізичну форму.
8. Ні, працювати з дому/з Києва не можна.
9. Так, можна просто прийти в рекрутинговий центр і поспілкуватися з рекрутерами.
10. Ні, в рекрутинговому центрі вас не посадять в бусик воєнкома, ми не передаємо в ТЦК жодної інформації про людей, що приходять на співбесіду чи заповнюють анкету.
11. Так, наші рекрути перші 5 днів знаходяться на полігоні без оформлення, займаючись з нашими інструкторами. Є можливість передумати й піти.
12. Так, ми беремо жінок, але не на всі посади.
13. Ні, наразі нема посад для молодших лейтенантів резерву без релевантного досвіду. Можливо, це зміниться в майбутньому.
14. Так, переведення — це довго, орієнтовно 1-3 місяці.
15. Так, можна приєднатись як по контракту, так і по мобілізації. До 27 років тільки контракт.
16. Так, ми беремо іноземців. Контракт для іноземця можна розірвати в будь-який час.
17. Ні, вас не перекинуть з тилової посади в піхоту без вашого бажання. Ми швидше переведемо З піхоти, якщо людина не витримує морально-психологічно: нікому не цікаво мати неприкритий сектор на позиціях.
18. Ні, вас не переведуть в інший підрозділ без вашої згоди, якщо тільки ви не будете вживати алкоголь чи заборонені речовини. В батальйоні діє сухий закон.
19. Ні, фізична підготовка не є для нас пріоритетом. Головне — адекватність і бажання вчитися.
Джордж Сміт Па́ттон, молодший (англ. George S. Patton, Jr.) Ось деякі його відвертості зі щоденника – повідомляє телеграм-канал «Полум’я наших душ».
«Берлін розкрив мені очі. Ми зруйнували все те, що було створено великою расою, яку ми тепер збираємося замінити монгольськими дикунами. І вся Європа буде комуністичною. Кажуть, що протягом першого тижня, після того, як вони (Красная армія) взяли його (Берлін), всі найкращі жінки були зґвалтовані і потім пристрелені. Я ніколи б не дозволив їм зробити це, маючи можливість» (21 липня 1945 року).
«Фактично, німці – це єдині гідні люди з усіх, хто зараз є в Європі. Це вибір між ними та росіянами. Я віддаю перевагу німцям» (31 серпня 1945 року).
«Те, що ми зараз робимо, є знищенням єдиної сучасної держави в Європі, в ім'я того, щоб Росія змогла проковтнути її повністю» (2 вересня 1945 року).
«Це дійсно сумно, що англійці й американці знищили в Європі єдину нормальну країну. Саме тому дорога для більшовизму тепер відкрита» (18 серпня 1945 року).
А це його цитата за книгою: Хіршсон Стенлі. «Генерал Паттон. Життя солдата»:
«Труднощі з розумінням росіян полягають у тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, тому вони мислять по-іншому. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, та маючи багатий досвід спілкування з ними, повинен сказати, що у мене нема особливого бажання розуміти їх, якщо не брати до уваги розуміння того, яка кількість свинцю і заліза потрібна для їх повного знищення. На додаток до інших їх азіатських властивостей характеру, росіяни не поважають людське життя – вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки».
Ну и? Все цитаты относятся к периоду после войны. И что ж Вы не привели цитату "щодо «найбільш постраждалого» народу в ДСВ".
«У пресі існує очевидний семітський вплив. Вони намагаються зробити дві речі:
По-перше, допомогти просуванню комунізму. По-друге, домогтися того, щоб усі підприємці з німецьким родоводом або просто неєврейського походження були викинуті зі своєї роботи» (вересень-жовтень 1945 року). «Вони надмірно нехтують англо-саксонською концепцією правосуддя і вважають, що кожна людина повинна бути звільнена тільки тому, що хтось сказав про неї, що вона є нацистом. Очевидно, вони були глибоко вражені, коли я сказав їм, що нікого не буду звільняти без доказів провини перед судом, який діє за законами загального права» (вересень-жовтень 1945 року).
Постеснялись? Может, ещё "Протоколы сионских мудрецов" вспомните? Какие "підприємці єврейського походження" были в Германии в 1945? А генерал Паттон, вероятно, был неплохим полководцем, но из этого не следует, что его мнение в других областях представляет какую-то ценность.
Там (на Сицилии) он был втянут в спор после того, как ударил двух контуженных солдат , и был временно отстранен от командования на поле боя. ........ Во время оккупации Германии союзниками Паттон был назначен военным губернатором Баварии , но был освобожден от должности за агрессивные заявления в отношении Советского Союза и упрощение денацификации. ....... То, что он отправил обреченную оперативную группу Баума освободить своего зятя, подполковника Джона К. Уотерса , из лагеря для военнопленных, еще больше подорвало его репутацию в глазах начальства. ........ Многие современные психологи и историки считают, что Джордж С. Паттон страдал нарциссическим расстройством личности . .......... О его бескомпромиссном стиле руководства свидетельствуют его приказы атаковать позиции на холме возле Гафсы , которые он закончил словами: «Я ожидаю увидеть такие потери среди офицеров, особенно штабных офицеров, которые убедят меня в том, что для достижения этой цели были предприняты серьезные усилия». ......... Когда ему сообщили о резне пленных в Бискари , которая была совершена войсками под его командованием, Паттон записал в своем дневнике: «Я сказал Брэдли, что это, вероятно, преувеличение, но в любом случае сказать офицеру, чтобы он подтвердил, что убитые были снайперами. или пытался сбежать или что-то в этом роде, так как это вызвало бы скандал в прессе, а также разозлило бы мирных жителей. В любом случае, они мертвы, поэтому ничего с этим не поделаешь». ......... Недовольный своим положением и подавленный верой в то, что он никогда не будет участвовать в новой войне, поведение и заявления Паттона становились все более беспорядочными. Поведению Паттона в этот момент были предложены различные объяснения, помимо его разочарования. Карло Д'Эсте писал, что «кажется практически неизбежным... что Паттон испытал тот или иной тип повреждения головного мозга из-за слишком большого количества травм головы» в результате многочисленных несчастных случаев с автомобилями и лошадьми, особенно один из которых произошел во время игры в поло в 1936 году. ............. Когда он столкнулся с вопросами прессы о его нежелании денацифицировать послевоенную Германию, Паттон отметил, что большинство людей, имевших опыт управления инфраструктурой, были вынуждены присоединиться к партии во время войны. Он сравнил нацистов с демократами и республиканцами , что вызвало негативную реакцию прессы в США и разозлило Эйзенхауэра. [223] Когда Эйзенхауэр приказал ему провести пресс-конференцию, исправляя его заявления, Паттон вместо этого повторил их. «Эйзенхауэр отстранил Паттона от командования 3-й армией сразу после окончания войны за публичное заявление о том, что Америка сражалась не с тем врагом — с Германией, а не с Россией».
Остальное, простите, разбирать не буду. Хотя там тоже, мягко говоря, не всё в порядке. И так получилось слишком длинно. Вы, похоже, много читали/читаете. Но начитанность ещё не гарантия правильности суждений. Чем дальше, тем больше Вас заносит куда-то не туда. Лучше бы Вам остановиться и подумать.
_hunter написав:............. >>> Тут з горем пополам ... Их, вроде как, вообще без проблем приняли -- меньше, чем за два года. Вы про что, вообще? -- про чисто финансовый торг Турции?
За 2 года для Швеции и Финляндии не называется "вообще без проблем". И последней проголосовавшей за приём Швеции стала Венгрия. И произошло это только сегодня. Так это для абсолютно беспроблемных стран, которые должны были быть приняты буквально на следующий день после подачи заявки. Сколько времени будут принимать нас, боюсь даже предположить.
buratinyo написав:...... Категорически не согласен!!! Категорически.
Ваше дело. Можете не соглашаться. Но можно вопрос - Вы на фронте?
Есть поговорка: действуй по Уставу - заработаешь и честь, и славу! Что значит стремление избежать войны, когда она уже началась? Избегать войны можно до ее начала, но не после. На тебя напали, отжали территории, потопили корабли, провели незаконные юридические манипуляционные действия, а ты поджал хвост, распустил сопли и даже не принял боевую стойку? Какие то извращенные подходы у тебя. Напоминают манипуляции кремля и действия его агентов в Украине. Никак не ожидал такого от тебя.
А можно без эмоционально-истерических высказываний? 1. Когда началась война? Или после того, что происходит после 24.02.22, Вы называете войной то, что было с марта 2015 до 2022? 2. Какие и когда потопили корабли? 3. Какие "незаконные юридические манипуляционные действия" провели и когда? 4. Тут шаман выложил видео. Интересно, какой толк был бы от "боевой стойки" того очкарика?
Что касается ущерба, которые понесла Украина в результате прямой военной агрессии, то разве цыплят не по осени считают? Сегодня к примеру разговорился с дедом одним, жилье которого повреждено в Харькове в самом центре города. Он спрашивал совета нужно ли сейчас заниматься установкой выбитых окон в квартире за счет зарубежной помощи. Мой ответ - нужно, так как жить надо сегодня и сейчас. Может ли прилететь завтра? Может, но к этому все уже привыкли за два года войны.
Не расскажете какая связь, между тем, какой ущерб нанесен Украине, и Вашим советом деду устанавливать выбитые окна? Да, он их восстановит, но это не отрицает того, что ущерб нанесен. А "цыплят по осени считают" верно. Так "по осени" ущерб будет ещё больший.
Стратегически давать отпор всегда выгоднее даже если при этом самому получать травмы, ссадины и синяки, чем откупаться и просить пощады. Почему? Да потому что любой агрессор, увидев в твоих глазах готовность дать бешенный отпор ему, всегда отступит и лучше поищет покорную жертву для себя где-то в другом месте. И жертву он себе обязательно найдет, если не будет регулярно рисковать своей головой в боях с тобой или такими же как ты.
Ну да. Если грозит получить "травмы, ссадины и синяки". Только не надо громких слов, просто интересно, Вы лично пойдёте на бандита, который требует у Вас кошелёк, когда на Вас направлен пистолет, а у Вас нет ничего?
P.s. И, простите, но мы с Вами на брудершафт не пили.
Лишимся и очень быстро. В демократических государствах правители не решают единолично, какую политику проводить. Нужна поддержка общества. Сегодня для западного общества Украина жертва, а Россия жестокий агрессор, совершающий массовые преступления. И даже при этом поддерживают нас не 100%. А если вдруг увидят, что с обеих сторон одинаковые преступники, которые дерутся между собой, то уже будет не очень важно, кто на кого напал. Поддержка Украины резко упадёт. Сначала со стороны общества и быстро после этого со стороны правителей.
На нас такие бабки зарабатываются, что европейским бизнесменам не могло приснится даже в подростковых влажных снах. Вспомнмте про немецкие боевые бронированные машины втридорога, реально проданы х3. Мы сейчас своими расходами на военку толкнем ВВП европы. На нас делают рекламу всех новейших вооружений, оборонка Европы благодаря рекламе в нашей войне завалена заказами на года, предприятия Германии строят новые заводы (но не у нас)
Всё верно, кроме выделенного. Не своими, а их расходами. Для их оборонки это выгодно. Для их экономики в целом не выгодно.
Закупим у наших заводом арту для вас, но Таурус не дадим)). Выдадим вам кредит, который пойдет на закупку гаубиц Цезар. Всем выгодно,чтоб эта война продолжалась, или вы думаете, что зерно едет наземным транспортом по рыночной цене... При этом дают ровно столько, чтоб кацапы сильно далеко не прошли и их войска тихонько перемалывались. Если дадут много, то война может закончится, кацапы уйдут с целой техникой, всем оружейникам мира европейским прав ьельствам выгодно, чтоб была плавная оккупация с максимальным уроном армии кацапов. Логично, что чем больше будет перемалывание тем меньше дойдет до их границ. Но наш Наполеон немного переигрывает с ролью защитника Европы. Максимум страны Балтии, остальные могут спать спокойнее.
У Вас противоречие. Если "максимум страны Балтии, остальные могут спать спокойнее", то зачем остальным "чем больше будет перемалывание тем меньше дойдет до их границ" и "максимальный урон армии кацапов"?
Когда ты ведёшь войну за существование нельзя вот так быть зависимым от чьего мнения. Нам дали два года на подготовку и налаживание военных рельс внутри государства, но, я уже прошлой весной понял, что мы свернули не туда.
Нельзя. Если есть собственные силы и средства. У Израиля, о котором Вы вспомнили, значительно лучше соотношение сил с ХАМАСом, чем у нас с РФ. Тем не менее, и они вынуждены считаться "с чужим мнением". И кто нам дал "два года на подготовку и налаживание"? Путин, что ли? Постоянными обстрелами промышленных центров? Вынужденной эвакуацией из них? Большим отвлечением людей в армию? Согласитесь, что основная промышленность была на востоке и юге. То, что не сделано за 30 мирных лет (а, точнее, "отрицательно" сделано) крайне сложно (скорее, невозможно), сделать за 2 года в условиях войны.
Когда обществу и войску навязали мнение, что мы можем в лоб победить более сильного и более жёсткого противника, это не наш метод. Наш метод стать Чечней с экономикой и тылом целой страны.
Не видел, когда нам такое навязывали. Речь шла о победе в условиях неограниченной поддержки Западом с поставками современной техники, превосходящей российскую. Но происходило не совсем так (или совсем не так), тут Вы правы.
Насчёт "Чечни с экономикой и тылом целой страны", простите, не понял.