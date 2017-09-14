Там (на Сицилии) он был втянут в спор после того, как ударил двух контуженных солдат , и был временно отстранен от командования на поле боя.

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Во время оккупации Германии союзниками Паттон был назначен военным губернатором Баварии , но был освобожден от должности за агрессивные заявления в отношении Советского Союза и упрощение денацификации.

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То, что он отправил обреченную оперативную группу Баума освободить своего зятя, подполковника Джона К. Уотерса , из лагеря для военнопленных, еще больше подорвало его репутацию в глазах начальства.

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Многие современные психологи и историки считают, что Джордж С. Паттон страдал нарциссическим расстройством личности .

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О его бескомпромиссном стиле руководства свидетельствуют его приказы атаковать позиции на холме возле Гафсы , которые он закончил словами: «Я ожидаю увидеть такие потери среди офицеров, особенно штабных офицеров, которые убедят меня в том, что для достижения этой цели были предприняты серьезные усилия».

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Когда ему сообщили о резне пленных в Бискари , которая была совершена войсками под его командованием, Паттон записал в своем дневнике: «Я сказал Брэдли, что это, вероятно, преувеличение, но в любом случае сказать офицеру, чтобы он подтвердил, что убитые были снайперами. или пытался сбежать или что-то в этом роде, так как это вызвало бы скандал в прессе, а также разозлило бы мирных жителей. В любом случае, они мертвы, поэтому ничего с этим не поделаешь».

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Недовольный своим положением и подавленный верой в то, что он никогда не будет участвовать в новой войне, поведение и заявления Паттона становились все более беспорядочными. Поведению Паттона в этот момент были предложены различные объяснения, помимо его разочарования. Карло Д'Эсте писал, что «кажется практически неизбежным... что Паттон испытал тот или иной тип повреждения головного мозга из-за слишком большого количества травм головы» в результате многочисленных несчастных случаев с автомобилями и лошадьми, особенно один из которых произошел во время игры в поло в 1936 году.

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Когда он столкнулся с вопросами прессы о его нежелании денацифицировать послевоенную Германию, Паттон отметил, что большинство людей, имевших опыт управления инфраструктурой, были вынуждены присоединиться к партии во время войны. Он сравнил нацистов с демократами и республиканцами , что вызвало негативную реакцию прессы в США и разозлило Эйзенхауэра. [223] Когда Эйзенхауэр приказал ему провести пресс-конференцию, исправляя его заявления, Паттон вместо этого повторил их.

«Эйзенхауэр отстранил Паттона от командования 3-й армией сразу после окончания войны за публичное заявление о том, что Америка сражалась не с тем врагом — с Германией, а не с Россией».