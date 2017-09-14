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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 04:05
❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.
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Investor_K
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Додано: Вів 27 лют, 2024 04:43
Investor_K написав:
❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.
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Дурниці він пише.
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