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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6940694169426943
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 04:05

Массі Найем

❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 04:43

  Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.

Дурниці він пише.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 05:24

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.

Дурниці він пише.

Аргументуйте плз
Investor_K
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