Ukrainian написав:

Друзі, отримую багато питань стосовно рекрутингу в батальйон Вовки да Вінчі, спробую тут на все відповісти:1. Так, ми штурмовий батальйон, але у нас є купа посад, не пов’язаних зі штурмами й сидінням в окопах: арта, мінометка, БПЛА, сапери, РВП, зв’язківці, механіки, водії тощо.2. Так, 100% наших рекрутів потрапляють саме до нас, саме туди, куди хотіли, ніхто не губиться.3. Так, переведення з інших підрозділів/структур наказом можливі.4. Так, всі наші рекрути проходять базову загальновійськову підготовку і фахові навчання.5. Ні, бойовим медикам у взводи/роти/батареї НЕ потрібна медична освіта.6. Ні, ми не можемо взяти оператором БПЛА людину, яка ніколи не літала на дронах. Є купа курсів для цивільних, є Liftoff, купіть пульт і тренуйтеся. Як альтернатива, можете піти в мінометку чи РВП і там навчитися коригувати.7. Ні, дронщики не працюють з “другої-третьої лінії оборони“, там треба багато ходити, багато копати й мати адекватну фізичну форму.8. Ні, працювати з дому/з Києва не можна.9. Так, можна просто прийти в рекрутинговий центр і поспілкуватися з рекрутерами.10. Ні, в рекрутинговому центрі вас не посадять в бусик воєнкома, ми не передаємо в ТЦК жодної інформації про людей, що приходять на співбесіду чи заповнюють анкету.11. Так, наші рекрути перші 5 днів знаходяться на полігоні без оформлення, займаючись з нашими інструкторами. Є можливість передумати й піти.13. Ні, наразі нема посад для молодших лейтенантів резерву без релевантного досвіду. Можливо, це зміниться в майбутньому.14. Так, переведення — це довго, орієнтовно 1-3 місяці.15. Так, можна приєднатись як по контракту, так і по мобілізації. До 27 років тільки контракт.16. Так, ми беремо іноземців. Контракт для іноземця можна розірвати в будь-який час.17. Ні, вас не перекинуть з тилової посади в піхоту без вашого бажання. Ми швидше переведемо З піхоти, якщо людина не витримує морально-психологічно: нікому не цікаво мати неприкритий сектор на позиціях.18. Ні, вас не переведуть в інший підрозділ без вашої згоди, якщо тільки ви не будете вживати алкоголь чи заборонені речовини. В батальйоні діє сухий закон.19. Ні, фізична підготовка не є для нас пріоритетом. Головне — адекватність і бажання вчитися.