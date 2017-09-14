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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6941694269436944>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 04:05

Массі Найем

❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 04:43

  Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.

Дурниці він пише.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 05:24

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.

Дурниці він пише.

Аргументуйте плз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 07:06

  mephala написав:Зеленський: План нашого контрнаступу був на столі Кремля ще до його початку

https://inforesist.org/ua/zelenskij-plan-nashogo-kontrnastupu-buv-na-stoli-kremlya-shhe-do-jogo-pochatku/

Хм, хто б це міг здати план нашого контрнаступу?
Пригадується «детективна історія, яка вигадана…»
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 07:11

І все буде добре!© )))

  Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.

Ну от.
І на мій допис ніхто не відреагував >>>
  Успіх написав:Тут якось Буратіно (якщо не помиляюсь) запитав у Фріза: "Буде жопа?"

А я собі подумав - чому написано з помилками?
Без помилок, то пишеться: "Буде дупа" і знак "?" в кінці НЕ ставиться! :mrgreen:

Навіть наш президент(ще до свого президенства) співав чітко і правильно! :lol:
(Слухайте сам приспів!) :mrgreen:

А там☝️така влучна переробка пісні :mrgreen:
"І все буде дупа
Для кожного з нас
І все буде дупа
Настав дупи час!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 07:19

Можливо все - було б лише бажання!;)

  Ukrainian написав:Друзі, отримую багато питань стосовно рекрутингу в батальйон Вовки да Вінчі, спробую тут на все відповісти:

https://twitter.com/deemasseek/status/1 ... 1303489831

1. Так, ми штурмовий батальйон, але у нас є купа посад, не пов’язаних зі штурмами й сидінням в окопах: арта, мінометка, БПЛА, сапери, РВП, зв’язківці, механіки, водії тощо.

2. Так, 100% наших рекрутів потрапляють саме до нас, саме туди, куди хотіли, ніхто не губиться.

3. Так, переведення з інших підрозділів/структур наказом можливі.

4. Так, всі наші рекрути проходять базову загальновійськову підготовку і фахові навчання.

5. Ні, бойовим медикам у взводи/роти/батареї НЕ потрібна медична освіта.

6. Ні, ми не можемо взяти оператором БПЛА людину, яка ніколи не літала на дронах. Є купа курсів для цивільних, є Liftoff, купіть пульт і тренуйтеся. Як альтернатива, можете піти в мінометку чи РВП і там навчитися коригувати.

7. Ні, дронщики не працюють з “другої-третьої лінії оборони“, там треба багато ходити, багато копати й мати адекватну фізичну форму.

8. Ні, працювати з дому/з Києва не можна.

9. Так, можна просто прийти в рекрутинговий центр і поспілкуватися з рекрутерами.

10. Ні, в рекрутинговому центрі вас не посадять в бусик воєнкома, ми не передаємо в ТЦК жодної інформації про людей, що приходять на співбесіду чи заповнюють анкету.

11. Так, наші рекрути перші 5 днів знаходяться на полігоні без оформлення, займаючись з нашими інструкторами. Є можливість передумати й піти.

12. Так, ми беремо жінок, але не на всі посади.

13. Ні, наразі нема посад для молодших лейтенантів резерву без релевантного досвіду. Можливо, це зміниться в майбутньому.

14. Так, переведення — це довго, орієнтовно 1-3 місяці.

15. Так, можна приєднатись як по контракту, так і по мобілізації. До 27 років тільки контракт.

16. Так, ми беремо іноземців. Контракт для іноземця можна розірвати в будь-який час.

17. Ні, вас не перекинуть з тилової посади в піхоту без вашого бажання. Ми швидше переведемо З піхоти, якщо людина не витримує морально-психологічно: нікому не цікаво мати неприкритий сектор на позиціях.

18. Ні, вас не переведуть в інший підрозділ без вашої згоди, якщо тільки ви не будете вживати алкоголь чи заборонені речовини. В батальйоні діє сухий закон.

19. Ні, фізична підготовка не є для нас пріоритетом. Головне — адекватність і бажання вчитися.

20. Так, ми розглядаємо обмежено придатних.

Так що Флер - ти, разом зі своїм чоловіком - як зараз, так і раніше могли по бажанні вступити до лав ЗСУ і показати("не словом, а ділом") як потрібно воювати і дійти до кордонів 91го! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 07:23

  Успіх написав:
  Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.

А там☝️така влучна переробка пісні :mrgreen:
"І все буде дупа
Для кожного з нас
І все буде дупа
Настав дупи час!" :mrgreen:

Ну, "хоть поржом".
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 07:30

  Investor_K написав:
  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.

Дурниці він пише.

Аргументуйте плз

За два роки раша навіть Донецьку область не змогла захопити. Ще п’ять років щоб дійти до Києва і півстоліття щоб взяти Львів ? :lol: Він про травень якого року пише 2030 ?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 07:32

По итогам 2023 года число получателей пенсии по инвалидности в РФ выросло на 91,7 тысячи человек, следует из данных Социального фонда России (бывший Пенсионный фонд), опубликованных в системе Росстата.
Общее количество пенсионеров-инвалидов — 2,225 млн человек — достигло максимума за 7 лет (в 2016 году их было 2,267 млн), а темпы прироста их численности стали рекордными с 1997 года.
Схожие цифры в конце прошлого года озвучил Минтруд. Более половины установленных медико-социальной экспертизой случаев инвалидности среди участников специальной военной операции связаны с ампутацией конечностей, рассказывал замглавы ведомства Алексей Вовченко. «Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много», — сетовал чиновник. Он также добавил, что на ампутацию верхних приходится 20%, что также «беспрецедентно высокая доля»
https://www.moscowtimes_ru/2024/02/22/k ... ni-a122488
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 07:36

Як виграти гру "в одні ворота"?)))

  Banderlog написав:А об чом тоді новий закон? )
Друже, Бобуа харош жити ілюзіями . Запомніть вас рахують героєм, а герої удобні тільки мертві. Живий герой то як живий святий - штука не єстєствєнна і опасна)
Бобюа ще свою думку про це відпише ....
А покищо, я напишу свою думку))

Тож, я бачу, що тут в 100500раз важче "вийти сухим з води", ніж як я вийшов з "В2В Джеверлі" :mrgreen:
Там я вийшов, прихопивши з собою срібні ланцюжки і браслети...
А тут треба буде виходити з медальками/різними нагородами... - а хто ж випустить? :mrgreen:

Промайнула думка >>>
Раби в золотих кайданах!© :lol:
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