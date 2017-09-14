❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм. ㅤ
Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм. ㅤ
Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм. ㅤ
Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм. ㅤ
Ну от. І на мій допис ніхто не відреагував >>>
Успіх написав:Тут якось Буратіно (якщо не помиляюсь) запитав у Фріза: "Буде жопа?"
А я собі подумав - чому написано з помилками? Без помилок, то пишеться: "Буде дупа" і знак "?" в кінці НЕ ставиться!
Навіть наш президент(ще до свого президенства) співав чітко і правильно! (Слухайте сам приспів!)
А там☝️така влучна переробка пісні "І все буде дупа Для кожного з нас І все буде дупа Настав дупи час!"
1. Так, ми штурмовий батальйон, але у нас є купа посад, не пов’язаних зі штурмами й сидінням в окопах: арта, мінометка, БПЛА, сапери, РВП, зв’язківці, механіки, водії тощо.
2. Так, 100% наших рекрутів потрапляють саме до нас, саме туди, куди хотіли, ніхто не губиться.
3. Так, переведення з інших підрозділів/структур наказом можливі.
4. Так, всі наші рекрути проходять базову загальновійськову підготовку і фахові навчання.
5. Ні, бойовим медикам у взводи/роти/батареї НЕ потрібна медична освіта.
6. Ні, ми не можемо взяти оператором БПЛА людину, яка ніколи не літала на дронах. Є купа курсів для цивільних, є Liftoff, купіть пульт і тренуйтеся. Як альтернатива, можете піти в мінометку чи РВП і там навчитися коригувати.
7. Ні, дронщики не працюють з “другої-третьої лінії оборони“, там треба багато ходити, багато копати й мати адекватну фізичну форму.
8. Ні, працювати з дому/з Києва не можна.
9. Так, можна просто прийти в рекрутинговий центр і поспілкуватися з рекрутерами.
10. Ні, в рекрутинговому центрі вас не посадять в бусик воєнкома, ми не передаємо в ТЦК жодної інформації про людей, що приходять на співбесіду чи заповнюють анкету.
11. Так, наші рекрути перші 5 днів знаходяться на полігоні без оформлення, займаючись з нашими інструкторами. Є можливість передумати й піти. 12. Так, ми беремо жінок, але не на всі посади.
13. Ні, наразі нема посад для молодших лейтенантів резерву без релевантного досвіду. Можливо, це зміниться в майбутньому.
14. Так, переведення — це довго, орієнтовно 1-3 місяці.
15. Так, можна приєднатись як по контракту, так і по мобілізації. До 27 років тільки контракт.
16. Так, ми беремо іноземців. Контракт для іноземця можна розірвати в будь-який час.
17. Ні, вас не перекинуть з тилової посади в піхоту без вашого бажання. Ми швидше переведемо З піхоти, якщо людина не витримує морально-психологічно: нікому не цікаво мати неприкритий сектор на позиціях.
18. Ні, вас не переведуть в інший підрозділ без вашої згоди, якщо тільки ви не будете вживати алкоголь чи заборонені речовини. В батальйоні діє сухий закон.
19. Ні, фізична підготовка не є для нас пріоритетом. Головне — адекватність і бажання вчитися.
20. Так, ми розглядаємо обмежено придатних.
Так що Флер - ти, разом зі своїм чоловіком - як зараз, так і раніше могли по бажанні вступити до лав ЗСУ і показати("не словом, а ділом") як потрібно воювати і дійти до кордонів 91го!
Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм. ㅤ
А там☝️така влучна переробка пісні "І все буде дупа Для кожного з нас І все буде дупа Настав дупи час!"
Investor_K написав:❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм. ㅤ
Дурниці він пише.
Аргументуйте плз
За два роки раша навіть Донецьку область не змогла захопити. Ще п’ять років щоб дійти до Києва і півстоліття щоб взяти Львів ? Він про травень якого року пише 2030 ?
По итогам 2023 года число получателей пенсии по инвалидности в РФ выросло на 91,7 тысячи человек, следует из данных Социального фонда России (бывший Пенсионный фонд), опубликованных в системе Росстата. Общее количество пенсионеров-инвалидов — 2,225 млн человек — достигло максимума за 7 лет (в 2016 году их было 2,267 млн), а темпы прироста их численности стали рекордными с 1997 года. Схожие цифры в конце прошлого года озвучил Минтруд. Более половины установленных медико-социальной экспертизой случаев инвалидности среди участников специальной военной операции связаны с ампутацией конечностей, рассказывал замглавы ведомства Алексей Вовченко. «Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много», — сетовал чиновник. Он также добавил, что на ампутацию верхних приходится 20%, что также «беспрецедентно высокая доля» https://www.moscowtimes_ru/2024/02/22/k ... ni-a122488
Banderlog написав:А об чом тоді новий закон? ) Друже, Бобуа харош жити ілюзіями . Запомніть вас рахують героєм, а герої удобні тільки мертві. Живий герой то як живий святий - штука не єстєствєнна і опасна)
Бобюа ще свою думку про це відпише .... А покищо, я напишу свою думку))
Тож, я бачу, що тут в 100500раз важче "вийти сухим з води", ніж як я вийшов з "В2В Джеверлі" Там я вийшов, прихопивши з собою срібні ланцюжки і браслети... А тут треба буде виходити з медальками/різними нагородами... - а хто ж випустить?