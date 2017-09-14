Додано: Вів 27 лют, 2024 08:26

ЛАД написав: ...

4. Тут шаман выложил видео. Интересно, какой толк был бы от "боевой стойки" того очкарика?

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Только не надо громких слов, просто интересно, Вы лично пойдёте на бандита, который требует у Вас кошелёк, когда на Вас направлен пистолет, а у Вас нет ничего?

... ...4. Тут шаман выложил видео. Интересно, какой толк был бы от "боевой стойки" того очкарика?...Только не надо громких слов, просто интересно, Вы лично пойдёте на бандита, который требует у Вас кошелёк, когда на Вас направлен пистолет, а у Вас нет ничего?...

можна було здогадатися, що все одно будуть перекручувати на свою користь. тоді просто нагадаю, що схожий епізод був у "Побіг з Шоушенка" - й там головний герой у схожій ситуації все одно не став домовлятися й переміг.а з приводу бандита. є декілька різних ситуацій. коли вимагають гроші, то всі радять віддати, що є й не сперечатися. гроші ще можна заробити, здоров'я важче.а коли ви зустрілися з бандою відморозків, які кажуть, що зараз зґвалтують й вб'ють спочатку онукі, потім доньку, а потім й вас - теж будете домовлятися, давайте доньку, а онуків потім?.. чи схопите сокиру, монтировку чи ще щось й спробуєте битися - а там вже як буде? це складне не зовсім етичне питання, але схоже по-іншому не доходить.євреї під другої світової пішли більше по шляху покори - внаслідок результатів Холокосту Ізраіль тепер займає позицію ніколи знову, але досить жорстку. комуністи билися, й загинуло чимало. ні тим, ні іншим домовлятися з німецькими нацистами нема було про що.знаєте ще є якийсь нюанс? російськомовним українцям в принципі не так важно домовитись з окупантами - ну нема української мови, ну Бандера не герой, свобода в принципі більшості й не потрібна. активна російськомовна меншість - їй свобода потрібна, вони за неї воюють. а от українськомовним (як й кримським татарам) - тільки гноблення та знищення. та й у повідомленнях цей поділ чітко видно., ви не хочете зрозуміти й ігноруєте той факт, що руські реально вбивають українців лише тому, що вони українці. це малоросів вони не чіпають...