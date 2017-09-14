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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 08:26
ЛАД написав:
...
4. Тут шаман выложил видео. Интересно, какой толк был бы от "боевой стойки" того очкарика?
...
Только не надо громких слов, просто интересно, Вы лично пойдёте на бандита, который требует у Вас кошелёк, когда на Вас направлен пистолет, а у Вас нет ничего?
...
можна було здогадатися, що все одно будуть перекручувати на свою користь. тоді просто нагадаю, що схожий епізод був у "Побіг з Шоушенка" - й там головний герой у схожій ситуації все одно не став домовлятися й переміг.
а з приводу бандита. є декілька різних ситуацій. коли вимагають гроші, то всі радять віддати, що є й не сперечатися. гроші ще можна заробити, здоров'я важче.
а коли ви зустрілися з бандою відморозків, які кажуть, що зараз зґвалтують й вб'ють спочатку онукі, потім доньку, а потім й вас - теж будете домовлятися, давайте доньку, а онуків потім?.. чи схопите сокиру, монтировку чи ще щось й спробуєте битися - а там вже як буде? це складне не зовсім етичне питання, але схоже по-іншому не доходить.
євреї під другої світової пішли більше по шляху покори - внаслідок результатів Холокосту Ізраіль тепер займає позицію ніколи знову, але досить жорстку. комуністи билися, й загинуло чимало. ні тим, ні іншим домовлятися з німецькими нацистами нема було про що.
знаєте ще є якийсь нюанс? російськомовним українцям в принципі не так важно домовитись з окупантами - ну нема української мови, ну Бандера не герой, свобода в принципі більшості й не потрібна. активна російськомовна меншість - їй свобода потрібна, вони за неї воюють. а от українськомовним (як й кримським татарам) - тільки гноблення та знищення. та й у повідомленнях цей поділ чітко видно.ЛАД
, ви не хочете зрозуміти й ігноруєте той факт, що руські реально вбивають українців лише тому, що вони українці. це малоросів вони не чіпають...
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Shaman
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Додано: Вів 27 лют, 2024 08:32
fler написав:
Беру активну участь в інфовійні з кацапами та їх прибічниками
Офіс президента має аудіозаписи, на яких російські спецслужби обговорюють державний переворот із «представниками з України» і залучення до нього Ахметова. Щоб здійснити план, за словами Зеленського, залучать $1 млрд.
Переворот планують 1–2 грудня, каже Зеленський. За його словами, це «підстава Ахметова», якого залучають до війни проти України. «Вважаю, що він її вже почав, – каже президент. – Це буде велика помилка». Телеканали Ахметова, за його словами, вже розпочали інформаційну атаку проти глави держави.
Якщо кумір неадекватний, то чому фанати повинні бути адекватними?
Яке їхало, таке здибало.
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lapay
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Додано: Вів 27 лют, 2024 08:34
Shaman , нажаль все вірно.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:00
fler написав:
Беру активну участь в інфовійні з кацапами та їх прибічниками. Ще дещо роблю, але вам про те не треба знати.
илья старается скорее
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увидел парни бьют мальчишку
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whois2010
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:33
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:35
whois2010 написав: fler написав:
Беру активну участь в інфовійні з кацапами та їх прибічниками. Ще дещо роблю, але вам про те не треба знати.
илья старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
Бойовий гопак - це лицарське мистецтво українського народу, яке достойно конкурує з японським карате, китайським кунг-фу, грецьким панкратіоном....
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:42
Сьогодні вже стартанув ТРЕТІЙ РІК служби Успіха!!!
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:54
Investor_K написав:
❗️ «Ми зараз на межі втрати держави… Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць, для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться, то вже плануйте жити в іншій державі» - Масі Найєм.
ㅤ
А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичні і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитись, що він програв цю війну і що це була велика помилка. Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-го два роки тому... У нас немає альтернативи, у нас немає можл
Дай бог, щоб він і я не помінялись місцями, бо якщо і далі так вперто ігнорувати реальність...
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