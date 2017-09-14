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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:59
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Investor_K
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:04
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:10
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Користуючись браков боєприпасів у української сторони, попруть по всій лінії в надії десь прорватися, а потім хлинути туди потоком. Московитів влаштує будь-який варіант: Харків, Херсон, Запоріжжя
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whois2010
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:12
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Раз ви точно знаєте хто усім керує , то вам треба звернутись з питанням до американців .
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холява
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:17
холява написав: Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ заявил, что раша готовит наступление конец мая, начало июня. У кого какие предположения где именно? Харьковское, Запорожское или продолжение на Донбассе?
Раз ви точно знаєте хто усім керує , то вам треба звернутись з питанням до американців .
Байден начал путать Индию с Египтом, то про г.Запорожье он вообще не слышал и не знает где он находится. Там у них скоро начнётся своя веселуха. С 1 марта выходят они с отпусков и начнётся борьба за власть. Начинается сезон ля...ля...ля перед выборами.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:23
З ранку ,після сніданку, зібралась дуже велика кількість авторітетних "патріотів" ,завершити приймання страв .
Яке тільки лайно сюди не тягнуть .
Як на мене , до вподоби було повідомлення про " авторітета Наема " .
Ну , вам покраще стало ? Перетравилось , чи все ще печіння ?
Успіх тобі краще від дописів ?
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холява
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:42
Goodman написав: whois2010 написав: fler написав:
Беру активну участь в інфовійні з кацапами та їх прибічниками. Ще дещо роблю, але вам про те не треба знати.
илья старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
Бойовий гопак - це лицарське мистецтво українського народу, яке достойно конкурує з японським карате, китайським кунг-фу, грецьким панкратіоном....
Бойовий інформаційний гопак школи Святого Арєстовіча
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:50
холява написав:
Успіх тобі краще від дописів ?
Мені буде краще, коли обіцянки Холяви про "зачекай ще трошки/скоро приймуть закон і все буде/буде заміна тебе і побратимів..." - справдяться?
Коли цей час настане?
А покишо, я собі можу дозволити "чорний гумор", або і позитив(якщо мене тривалий час не підколюють)
От наприклад, з позитиву(відносного) >>>
Бачу, що по полях кидають колючку... привозять "зуби дракона"... - тобто, готуються...
Правда, чомусь "зуби дракона" не поспішають розкладати, а так на купках і лежать... - може просто не вистачає "робочих рук"/техніки...
Хоч і не дивно - так як Миколаївські жінки(і не тільки вони) ховають своїх чоловіків-тюфяків від ТЦК.
А Успіх - вже реально і втомився, і дістало "робити за всіх"!
ДВА РОКИ ПОЗАДУ!!!
Тож, при першій нагоді - "буду зістрибувати з поїзда на ходу, який їде без зупинок і без кінечної зупинки прибуття!"
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:55
Успіх написав: холява написав:
Успіх тобі краще від дописів ?
Мені буде краще, коли обіцянки Холяви про "зачекай ще трошки/скоро приймуть закон і все буде/буде заміна тебе і побратимів..." - справдяться?
Коли цей час настане?
А покишо, я собі можу дозволити "чорний гумор", або і позитив(якщо мене тривалий час не підколюють)
От наприклад, з позитиву(відносного) >>>
Бачу, що по полях кидають колючку... привозять "зуби дракона"... - тобто, готуються...
Правда, чомусь "зуби дракона" не поспішають розкладати, а так на купках і лежать... - може просто не вистачає "робочих рук"/техніки...
Хоч і не дивно - так як Миколаївські жінки(і не тільки вони) ховають своїх чоловіків-тюфяків від ТЦК.
А Успіх - вже реально і втомився, і дістало "робити за всіх"!
ДВА РОКИ ПОЗАДУ!!!
Тож, при першій нагоді - "буду зістрибувати з поїзда на ходу, який їде без зупинок і без кінечної зупинки прибуття!"
То що можно відповісти ?
Першому читанні прийняли , друге вже невдовго ,
На ВР ляже велика відповідальність .
Так що чекаємо .
Я впевнений що ви будете найкращим радником для деяких форумчан .
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холява
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:09
Успіх
Дуже велике бажання почути СІБАРІТА .
Мені дуже невистачає інформації від цієй ЛЮДИНИ .
Як читаєте моє ВАМ Вітання і побажання Здоров,я .
А ще Успіх , маю сказати , ЩО урусам І РОЗВІДНИКІВ НЕ ПОТРЕБУЄ .
Треба просто почитати що ви пишите .
Де загородження , де мінували , ви все повідомляйте !
МОЖЕТЕ ЩЕ КООРДИНАТИ СКИНУТИ
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холява
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